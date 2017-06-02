الصورايخ اليمنية تدك الرياض، لأول مرة منذ بدء العدوان

الوقت- لأول مرة منذ بدء العدوان السعودي على اليمن، أعلنت القوات اليمنية المشتركة بأن القوة الصاروخية الخاصة قصفت بصاروخ بالستي بعيد المدى هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض.

وأعلن مصدر عسكري يمني أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهدفت بصاروخ باليستي بعيد المدى قاعدة عسكرية غرب العاصمة السعودية الرياض، وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ باليستي بعيد المدى قاعدة عسكرية سعودية في منطقة المزاحمية غرب الرياض.

وأصدرت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية بياناً هاماً بشأن تجربتها الصاروخية البالستية الناجحة التي اجرتها مساء الأحد واستهدفت قاعدة عسكرية بمنطقة المزاحمية غربي العاصمة السعودية الرياض

وفيما يلي نص البيان :

قال تعالى: (وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ)

رداً على استمرار العدوان السعودي الأمريكي ومجازره الدموية وحصاره الجائر على شعبنا اليمني مسبباً مأساة إنسانية كبيرة بتواطؤ مجتمع دولي وأممي...

فإننا ومن موقعنا المسؤول والملتزم بخيار هذا الشعب الشهم والأبي في التصدي للعدوان بكل قوة ودون هوادة ...، إيماناً بمشروعية وشرعية الرد ، وقدسية مبدأ حق الدفاع عن النفس بكل الوسائل المتاحة ..

فإننا نعلن ولأول مرة

إطلاق صاروخ باليستي كتجربة ناجحة على هدف عسكري في عاصمة نظام قرن الشيطان السعودي الرياض.

وبهذا التطور الصاروخي الاستثنائي نشكر الله أولاً وأخيراً على منحة الصبر والجهاد والمعرفة ، ونؤكد على أن عاصمة الشيطان السعودي باتت في مرمى الصواريخ اليمنية خلال هذه المرحلة وإلى ما شاء الله تعالى ، والقادم أعظم.

الرحمة لشهدائنا ، الشفاء لجرحانا ، الحرية لأسرانا ومفقودينا والعزة والكرامة لشعبنا اليمني العظيم.

وتزامنت عملية إطلاق الصاروخ البالستي التي أعلنتها القوات اليمنية المشتركة ، مع لقاء الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي، أمس، الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن محمد بن سلمان، بحث مع هادي، آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، كما حضر اللقاء رئيس الاستخبارات العامة السعودية خالد الحميدان والمستشار العسكري لوزير الدفاع أحمد عسيري.