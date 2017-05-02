أول تصريح لدونالد ترامب حول "حزب الله"!

الوقت- في جديد الرئيس الامريكي دونالد ترامب و تصريحاته المجنونة، أبدى الاخير رأيه حول حزب الله ودوره في الشرق الاوسط، معتبرا حزب الله ارهابيا و يجب اخراجه من لبنان كما خرجت سوريا منه!
و قال مستشار دونالد ترامب لشؤون الشرق الاوسط "كابرييل صوما" عن لسان الاخير: "ان الرئيس ترامب سيعمل مع الرئيس اللبناني ميشال عون في ما يخص "حزب الله"، وعلينا أن نتذكر بأنه هناك عدة قرارات صدرت من الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتقليل من نفوذ إيران في لبنان منها سحب قوات سوريا من لبنان وفرض عقوبات على المصارف المتعاونة وسيكون هناك المزيد من القرارات التي ستنفذ، الرئيس مطلع على الوضع اللبناني ويعتبر وجود حزب الله في لبنان يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والسياسة الأميركية".
وشدد صوما على أهمية العلاقات الخليجية الأميركية، مشيرا إلى التعاون بين الطرفين في مكافحة الإرهاب، و أضاف إنه من غير المستبعد طرح فكرة إرسال قوة حفظ سلام عربية إلى سوريا، مشددا على أن واشنطن تفضل وجود جيوش تحترم استقلال سوريا ويرضى بها الشعب السوري.
و أضاف صوما أن إدارة الرئيس الأميركي الجديد سوف تعيد النظر في الاتفاق النووي مع إيران لتعارضه مع مصالح أميركا في الشرق الأوسط مرجحا إلغاءه بالكامل، جراء سياسة طهران التوسعية في المنطقة.