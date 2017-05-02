قلق تركيا من دعم ترامب لأكراد سوريا

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  الأحد 9 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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تدمير البارجة السعودية أظهر قدرة الردع الصاروخية لحركة أنصار الله يعتقد المراقبون بأن استهداف البارجة السعودية في البحر الأحمر من قبل القوات اليمنية يبين مدى قدرة الردع التي تمتلكها حركة أنصار الله والتي تمكنها من تغيير موازين القوى لصالحها.

مفتاح للوقت: المجاهدون الأبطال لقنوا العدوان السعودي دروساً كبيرة في البر والبحر والجو ونحن على وشك إعلان انتصار تاريخي كبير الوقت- حول استهداف الفرقاطة السعودية من قبل مجاهدي أنصارالله ونوعية هذه الصواريخ، ودور القدرات الصاروخية في ردع العدوان السعودي، وحول اقتراح ترامب لإقامة منطقة آمنة في اليمن كان لنا حوار مع عضو اللجنة الثورية العليا لأنصار الله محمد مفتاح والخبير الاستراتيجي أيمن زيتون.

المزاعم الأمريكية حول تجربة إيران الصاروخية: تحليل ودلالات كما في كل مرة تخرج واشنطن لتُدين تجارب إيران المشروعة. فيما بات السبب واضحاً، وهو محاولة إيجاد واقعٍ يُدين إيران، ويجعلها عُرضة للمساءلة الغربية

البحرين وخيوط المؤامرة الصهيونية تدلل القرائن المتوفرة أن نظام آل خليفة يسعى لتنفيذ أجندات خارجية تخدم الكيان الإسرائيلي ونظام آل سعود حتى وإن أدى ذلك إلى ضياع البحرين كبلد وتورطت المنطقة بفتنة وأزمة أمنية جديدة.

أخبار

داعش يدخل مرحلة جديدة في الموصل من الانشقاقات الى ابطال بيعة البغدادي

داعش يدخل مرحلة جديدة في الموصل من الانشقاقات الى ابطال بيعة البغدادي

داعش يدخل مرحلة جديدة في الموصل من الانشقاقات الى ابطال بيعة البغدادي

الرئيس الأسد يمدد مهلة العفو وسط تسارع حركة المصالحات في البلاد الوقت- قام الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاحد باصدار مرسوم تشريعي يقضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 حتى تاريخ 30-6-2017

أول تصريح لدونالد ترامب حول "حزب الله"! أول تصريح لدونالد ترامب حول "حزب الله"!

مقتل والي مدينة الباب السورية في غارة تركية الوقت- أعلنت القوات التركية اليوم الاحد عن مقتل المدعو أبو خالد الأردني، الذي تم تعينه من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي، واليا على مدينة الباب شمالي سوريا.

عطوان: ترامب سيحارب ايران بأموال وقوات عربية وسيحلب الضرع السعودي حتى آخر دولار الوقت- كتب "عبد الباري عطوان" رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الالكترونية في افتتاحية له تحليلا سلّط الأضواء فيه على سياسة التقارب الأمريكي- السعودي بعد تسلّم ترامب والعداء الممنهج الموجّه ضدّ ايران والصين.

وزارة الأمن تعلّق حظر ترامب للايرانيين من دخول أمريكا الوقت- لم تمضي ساعة واحدة على اعتراض ترامب لإجراء القاضي الفيدرالي الذي أمر بوقف مؤقت لقانون حظر اللاجئين من دخول الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، حتى علّقت وزارة الأمن الداخلي العمل بالقانون المثير للجدل والذي يشمل الايرانيين.

طهران تمنح التأشيرات لفريق المصارعة الأمريكي الوقت- وافقت الخارجية الايرانية يوم الأحد، على منح تأشيرة دخول لفريق المصارعة الأمريكي القادم للمشاركة في مباريات كأس العالم للمصارعة.

هذا مايريده الكيان الاسرائيلي من ترامب الوقت- كشف دبلوماسيان من الكيان الاسرائيلي عن مطالب إسرائيل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

بالصورة، ترامب المجنون يقطع رأس تمثال الحرية! الوقت- نشرت مجلة دير شبيغل الألمانية المعروفة، على غلافها الأسبوعي الاخير رسما للرئيس الاميركي دونالد ترامب يظهره وهو يقطع رأس تمثال الحرية، ما اثار انتقادات في اوروبا وأمريكا.

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العامري يكشف سبب توقف تقدم قوات الحشد الشعبي باتجاه الحدود السورية الوقت- أكد الأمين العام لمنظمة بدر وأحد قادة الحشد الشعبي، هادي العامري، اليوم السبت أن قوات الحشد ستتقدم باتجاه الحدود السورية العراقية بعد فترة، موضحاً في الوقت ذاته أسباب إيقاف تقدم القوات العراقية باتجاه تلك المنطقة الحدودية.

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بالصور..تقدم جديد للجيش السوري في محيط مطار السين، وعمليات نوعية في دير الزور الوقت- واصل الجيش السوري تقدمه في ريف دمشق الشرقي، وسيطر على نقاط الكتيبة الثالثة والكسارات الشرقية والغربية جنوب وشرق مطار السين بريف دمشق بعد القضاء على عدد من إرهابيي داعش.

ميركل توجه انتقادات لاذعة لإجراءات ترحيل اللاجئين من المانيا الوقت- وجهت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم السبت انتقاىات لاذعة لقرار ولاية شليسفيغ هولشتاين شمالي البلاد بوقف ترحيل مهاجرين رفضت السلطات المعنية طلبات لجوئهم.

ترامب: قرار القاضي الأمريكي برفع حظر السفر مثير للسخرية وسأعيد الحظر الوقت- قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، في تغريدة له على التويتر بأن قرار القاضي في المحكمة الاتحادية الامريكية برفع الحظرعن دخول مواطني سبعة بلدان ذات أغلبية مسلمة إلى أمريكا بأنه "مثير للسخرية".

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
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یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

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المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
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داعش

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محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
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دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
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الاخوان المسلمون

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القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
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نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

قلق تركيا من دعم ترامب لأكراد سوريا

الأحد 9 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
قلق تركيا من دعم ترامب لأكراد سوريا

تركيا تعارض دعم أمريكا للأكراد خشية من إقامة منطقة حكم ذاتي في المناطق الكردية

تعتقد أنقرة بأن دعم أمريكا لأكراد سوريا من شأنه أن يمهد الأرضية لإقامة منطقة حكم ذاتي في شمال سوريا وإقامة منطقة مماثلة في جنوب تركيا حيث الأغلبية الكردية.

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الوقت - بعد الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا في تموز/يوليو الماضي واتهام أنقرة لواشنطن بالوقوف وراء هذا الانقلاب ساءت العلاقات بين الجانبين، كما ساهم إرسال أمريكا أسلحة لأكراد سوريا في توتر الأوضاع بين الطرفين لاعتقاد أنقرة بأن هذا من شأنه أن يساعد الأكراد في إقامة منطقة حكم ذاتي في شمال وشمال شرق سوريا، وبالتالي قد يمهد الأرضية لإقامة منطقة مماثلة في جنوب، وجنوب شرق تركيا حيث الأغلبية الكردية.

وقد اعترف "أدريان رانكين" المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بإرسال مدرعات ومعدات عسكرية أخرى إلى قوات "سوريا الديمقراطية" الكردية ما أثار حفيظة الحكومة التركية التي ترى في ذلك تقوية لحزب العمال الكردستاني "ب.ك.ك" القريب من قوات "سوريا الديمقراطية" والمصنف كمنظمة إرهابية من قبل أنقرة وعواصم غربية كثيرة من بينها واشنطن.

ورغم زعم رانكين بأن هذه الأسلحة أرسلت إلى ما يسمى "الائتلاف العربي السوري"، إلاّ أن الحقيقة تشير إلى عدم وجود مثل هذا الائتلاف، وما موجود فعلاً هو الائتلاف المتشكل من الكرد والعرب والتركمان والذي تمكن من تحقيق انتصارات مهمة على الإرهابيين  في مناطق عديدة بشمال وشمال شرق سوريا.

وتخشى تركيا من تزايد النفوذ والتأثير السياسي والعسكري لأكراد سوريا ولهذا تمانع في تقويتهم من قبل أطراف خارجية رغم قبولها في وقت سابق وتحت ضغط المجتمع الدولي بإرسال قوات من "البيشمركة" التابعة لإقليم كردستان العراق للمحافظة على مدينة "كوباني" التي حررها أكراد سوريا من الإرهابيين قبل أكثر من سنتين.

وبعد تحرير مدينة حلب على يد القوات السورية والحليفة لها "الروسية والإيرانية ومحور المقاومة" غيّرت أنقرة من سياستها تجاه الأزمة السورية، لكنها بقيت تصر على عدم السماح لأكراد هذا البلد بتعزيز مواقعهم لاسيّما في "عفرين وكوباني والجزيرة" خشية من تشكيل حكم  ذاتي كردي في هذه المناطق.

وكانت أنقرة تأمل أن تغير واشنطن سياستها تجاه أكراد سوريا مع وصول الرئيس الجديد "دونالد ترامب" إلى البيت الأبيض إلاّ أن هذا الأمر لم يحصل، حيث أكد ترامب على ضرورة مواصلة دعم الأكراد، ما أثار قلق تركيا خصوصاً بعد إرسال وزارة الدفاع الأمريكية لأسلحة ثقيلة ومتوسطة إلى القوات الكردية بهدف استعادة مدينة "الرقة" العاصمة المزعومة لتنظيم "داعش" في سوريا.

وتسعى واشنطن من وراء دعم أكراد سوريا إلى تقوية موقفها السياسي تجاه الأزمة في هذا البلد، خصوصاً بعد أن اضمحلّ دورها بشكل  ملحوظ في أعقاب تحرير مدينة "حلب" حيث تمكنت كل من روسيا وإيران وتركيا من عقد اجتماع آستانة بين الحكومة والمعارضة السورية لتسوية هذه الأزمة سياسياً، وكان دور واشنطن ضئيلاً جداً في هذا الاجتماع بشهادة الجميع.

وتعتقد تركيا أيضاً بأن أكراد سوريا يسعون إلى تحقيق نظام حكم فيدرالي في هذا البلد لضمان حصولهم على حكم ذاتي في مناطقهم، وهو ما تعارضه أنقرة أيضاً لخشيتها من إقامة منطقة مماثلة في المدن الجنوبية والجنوبية الشرقية التركية ذات الأغلبية الكردية كما أسلفنا.

وبعد فشل أمريكا وحلفائها الغربيين والإقليميين بإسقاط حكومة الرئيس السوري بشار الأسد رغم الدعم الكبير الذي قدموه للجماعات المعارضة والإرهابية طيلة السنوات الست الماضية إلاّ أن واشنطن لا زالت تسعى إلى إضعاف الحكومة المركزية في سوريا تمهيداً لتقسيمها في إطار مشروعها المسمى "الشرق الأوسط الكبير أو الجديد" الرامي إلى تقسيم المنطقة بهدف السيطرة على مقدراتها ونهب ثرواتها، وهو ما تخشاه تركيا أيضاً لأنها تعلم جيداً أن واشنطن لا تقتنع بالسيطرة على أجزاء من المنطقة بل تسعى لبسط نفوذها على جميع دولها للتحكم بقراراتها وإخضاعها لسلطتها في كافة المجالات.

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كلمات مفتاحية :

تركيا أمريكا إيران روسيا بشار الأسد محور المقاومة قوات سوريا الديمقراطية البنتاغون أدريان رانكين كوباني عفرين الجزيرة الرقة حلب آستانة

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