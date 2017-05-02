وزارة الأمن تعلّق حظر ترامب للايرانيين من دخول أمريكا

الوقت- لم تمضي ساعة واحدة على اعتراض ترامب لإجراء القاضي الفيدرالي الذي أمر بوقف مؤقت لقانون حظر اللاجئين من دخول الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، حتى علّقت وزارة الأمن الداخلي العمل بالقانون المثير للجدل والذي يشمل الايرانيين.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الامريكية يوم السبت، أن الوزارة ستوقف الحظر الذي فرض على مسافرين من الدول التي استهدفها الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب وذلك تماشيا مع حكم محكمة اتحادية. وأضافت المتحدثة أن الوزارة تنوي رفع دعوى طارئة لإيقاف حكم المحكمة بأسرع وقت ممكن.
من جهته قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت أنه سيتم السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول في بيان: تراجعنا عن التعليق المؤقت للتأشيرات. وتابع أن الأشخاص الذين يحملون تأشيرات لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت سارية.
من جانبه، انتقد الرئيس دونالد ترامب حكما أصدره قاض اتحادي في مدينة سياتل يلغي قرار ترامب الخاص بحظر دخول البلاد على مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وتعهد بإبطال ذلك الحكم.
وكان أمر ترامب التنفيذي، المثير للجدل، الذي يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يومًا على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن، قد أثار امتعاضا عالميا.