انجازات نوعية للقوات اليمنية والامارات تقر بخسائر بشرية جديدة

الوقت - واصلت القوات اليمنية المشتركة عملياتها النوعية في جبهات ما وراء الحدود، وألحقت خسائر كبيرة في صفوف ميليشيات العدوان السعودي، كما صدت القوات اليمنية هجمات لقوات العدوان على منفذ البقع الحدودي، في وقت اعترفت فيه الامارات بخسائر بشرية ومادية جديدة في صفوف قواتها المشاركة في العدوان على اليمن.

وفي التفاصيل، قتل عدد من الجنود السعوديين في معارك عنيفة مع القوات اليمنية المشتركة، في جيزان على الحدود السعودية اليمنية، وتمكنت القوات اليمنية من احراق عدد من الآليات العسكرية السعودية مع طواقمها قرب موقع الفريضة الاستراتيجي.

وقال مصدر عسكري يمني إن القوات اليمنية المشتركة صدت أكثر من سبع محاولات فاشلة لهم لاستعادة موقع الفريضة، كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في مفرق الفريضة، بالتزامن مع غارات جوية للتحالف السعودي استهدفت وادي جارة في الخوبة بجيزان السعودية.

ويمثل موقع الفريضة في جيزان، إحدى نقاط الاستنزاف الكبيرة للجيش السعودي بعد عدة اقتحامات تعرض لها الموقع في الأشهر الماضية، وما إن ينسحب الجيش واللجان الشعبية منه حتى يتم تعزيزه بعتاد وقوات سعودية لا تلبث أن تصبح صيدا وغنائم لما يأتي من عمليات.

وبث الاعلام الحربي مساء السبت مشاهد من العمليات السابقة حيث أظهر الفيديو تدمير عدة آليات عسكرية في الموقع وسقوط أعداد كبيرة من قتلى النظام السعودي، وفي هذا الموقع وغيره لمحة مختصرة لبعض الرد اليمني على جرائم العدوان.

وفي سیاق متصل، استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية، تجمعات مرتزقة العدوان السعودي في حريب نهم التابعة لمحافظة مأرب بصاروخ محلي الصنع، وأكد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" استهداف القوة الصاروخية تجمعات مرتزقة العدوان في حريب نهم بصاروخ زلزال2.

يشار إلى أن صواريخ الزلزال 2 تتمتع بمميزات وخصائص نوعية من بينها قدرتها الكبيرة على المناورة واختراق الرادارات وسرعات هائلة وقوة تفجيرية شديدة، إضافة إلى احتوائها على انواع كثيرة بمسافات مختلفة تصل الى مدى 15 كيلومتر.

كذلك أحبط الجيش واللجان اليمنية محاولة تقدم لقوات الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي المسنودة بغارات جوية للعدوان السعودي للسيطرة على طريق الطلعة في منفذ البُقْع الحدودي عند الحدود المشتركة بين اليمن والسعودية غربي صعدة شمال اليمن.

وأشار مصدر عسكري يمني إلى أن الجيش واللجان الشعبية اليمنية كسرا محاولة زحف ثانية لقوات هادي والتحالف السعودي في مديرية ميدي الحدودية بمحافظة حجة غرب اليمن، ما أدى إلى مقتل وجرح العديد من العناصر في صفوف الأخير.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل وجرح العديد من قوات هادي وتدمير وإعطاب خمس آليات عسكرية لهم، خلال كسر الجيش واللجان هجومهم على جبال الآذان والضبيعة بمديرية نهم، كما تمكن الجيش واللجان من صدّ عملية زحف لقوات هادي لليوم الثالث على التوالي باتجاه تلال الرِبَاح وغربي المَدْفُون في المديرية ذاتها، عند الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء.

أما في مدينة تعز الاستراتيجية فقد استعاد الجيش واللجان سيطرتهما الكاملة على تلّة الشبكة بعد يوم واحد من استعادة السيطرة على سوق وقرية الصِيار في مديرية الصلو جنوبي المحافظة.

الى ذلك اعترفت وكالة "وام" الرسمية الامارتية بمقتل اثنين من جنودها المشاركين في العمليات العسكرية ضد اليمن، وقال بيان صادر عن القيادة العامة المسلحة الإماراتية أعلنت خلاله مصرع راشد علي الظهروي وجندي آخر خلال ما أسمته المشاركة في عملية "إعادة الامل" (الاسم الذي تطلقه الامارات والسعودية على عدوانها على الشعب اليمني).

ولم يذكر البيان أين ومتى لقي الجنود مصرعهم، ولكن الامارات تشارك السعودية منذ عام 2015 عدوانها على اليمن واعترف أبو ظبي في وقت سابق بمصرع المئات من جنودها خلال العدوان على اليمن جلهم قضوا في استهداف تجمعات لقوات الغزاة ومرتزقتهم في صافر حيث بلغ عدد القتلى الإماراتيين ما يزيد عن 50 قتيلا، بالإضافة إلى العشرات ممن لقوا مصرعهم في عمليات مختلفة في عدن ومناطق أخرى.