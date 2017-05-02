مجلة دير شبيغل الألمانية تنشر رسماً لترامب وهو يقطع رأس تمثال الحرية

الوقت- نشرت مجلة دير شبيغل الألمانية المعروفة، على غلافها الأسبوعي الاخير رسما للرئيس الاميركي دونالد ترامب يظهره وهو يقطع رأس تمثال الحرية، ما اثار انتقادات في اوروبا وأمريكا.

ويظهر في الرسم الذي نشرته المجلة الالمانية الواسعة الانتشار، رسماً نفذه الفنان الاميركي الكوبي ايديل رودريغيز، لترامب يحمل بيد راس تمثال الحرية وباخرى سكينا تقطر دما. وفي اسفل يمين الغلاف كتبت فقط عبارة "اميركا اولا"، شعار الرئيس الاميركي الجديد.

وقال رئيس تحرير مجل دير شبيغل، كلاوس برينكباومر لوكالة الانباء الالمانية على غلافنا، يقطع الرئيس الامريكي رأس الرمز الذي يرحب بالمهاجرين واللاجئين في الولايات المتحدة منذ 1886، ومعه الديموقراطية والحرية.

من جانبها قارنت صحيفة بيلد، الالمانية في شكل مباشر بين الرسم والبريطاني محمد اموازي او"الجهادي جون" الذي شوهد في اشرطة مصورة عدة لتنظيم الدولة الاسلامية اظهرت قطع رؤوس رهائن، وردا على سؤال للصحيفة، ابدى نائب رئيس البرلمان الاوروبي الكسندر لامبسدورف عضو الحزب الليبرالي الالماني تحفظه عن الرسم معتبرا انه "يستهتر في شكل مقيت بضحايا الارهاب".

الى ذلك عمد متظاهرون بعد ظهر السبت امام بوابة براندبورغ في برلين في جوار السفارة الاميركية الى رفع غلاف المجلة احتجاجا على مرسوم ترامب ضد المهاجرين.

وكان ترامب انتخب في تشرين الثاني/نوفمبر رئيساً لأمريكا، ونشرت مجلة دير شبيغل انذاك صورة لترامب على غلافها على شكل مذنب عنيف يهوي على الارض.