وزيرة الاقتصاد الألمانية: ألمانيا لا تخشى من تهديدات ترامب

الوقت- أعلنت وزيرة الاقتصاد الألمانية الجديدة "بريغيتا تسيبريس" بأن بلادها واثقة من نفسها ولا تخشى من خطط اقتصادية والتي أعلنها الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، وبدت أشبه بتهديدات بحرب تجارية على ألمانيا وأوروبا".
وأكدت تسيبريس بأن إعلان ترامب منذ عشرة أيام خططا اقتصادية شملت أمورا عديدة من بينها فرض رسوم جمركية مرتفعة والانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط الهادي، بأنه "مزعج ومقلق وموجه نحو الاتجاه الخاطئ تماما".
وأوضحت الوزيرة الألمانية أن 60% من الصادرات الألمانية موجهة للأسواق الأوروبية و10% فقط موجهة للسوق الأميركية، وأشارت إلى أن "سياسة الانعزال الاقتصادي التي يتطلع إليها السيد ترامب سيكون لها آثار سلبية على الاقتصاد وفرص العمل بألمانيا، لكنها تخالف أساسيات منظمة التجارة العالمية، وستضر بالجميع بما في ذلك الاقتصاد الأميركي نفسه".