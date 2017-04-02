الصين لن تخوض "حرب عملات" بعد انتقاد ترامب لليوان

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  السبت 8 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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هل نحن على أعتاب نظام عالمي جديد؟

هل نحن على أعتاب نظام عالمي جديد؟ يبدو بأن التغير هو القانون الثابت فكل شيء يتغير ولم يكن ابن خلدون مجافيا للحقيقة عندما شبه عمر الدول بالإنسان من دور الضعف للقوة للمجد ثم التراجع والوهن

تدمير البارجة السعودية أظهر قدرة الردع الصاروخية لحركة أنصار الله يعتقد المراقبون بأن استهداف البارجة السعودية في البحر الأحمر من قبل القوات اليمنية يبين مدى قدرة الردع التي تمتلكها حركة أنصار الله والتي تمكنها من تغيير موازين القوى لصالحها.

مفتاح للوقت: المجاهدون الأبطال لقنوا العدوان السعودي دروساً كبيرة في البر والبحر والجو ونحن على وشك إعلان انتصار تاريخي كبير الوقت- حول استهداف الفرقاطة السعودية من قبل مجاهدي أنصارالله ونوعية هذه الصواريخ، ودور القدرات الصاروخية في ردع العدوان السعودي، وحول اقتراح ترامب لإقامة منطقة آمنة في اليمن كان لنا حوار مع عضو اللجنة الثورية العليا لأنصار الله محمد مفتاح والخبير الاستراتيجي أيمن زيتون.

المزاعم الأمريكية حول تجربة إيران الصاروخية: تحليل ودلالات كما في كل مرة تخرج واشنطن لتُدين تجارب إيران المشروعة. فيما بات السبب واضحاً، وهو محاولة إيجاد واقعٍ يُدين إيران، ويجعلها عُرضة للمساءلة الغربية

البحرين وخيوط المؤامرة الصهيونية تدلل القرائن المتوفرة أن نظام آل خليفة يسعى لتنفيذ أجندات خارجية تخدم الكيان الإسرائيلي ونظام آل سعود حتى وإن أدى ذلك إلى ضياع البحرين كبلد وتورطت المنطقة بفتنة وأزمة أمنية جديدة.

أخبار

العامري يكشف سبب توقف تقدم قوات الحشد الشعبي باتجاه الحدود السورية

العامري يكشف سبب توقف تقدم قوات الحشد الشعبي باتجاه الحدود السورية

الوقت- أكد الأمين العام لمنظمة بدر وأحد قادة الحشد الشعبي، هادي العامري، اليوم السبت أن قوات الحشد ستتقدم باتجاه الحدود السورية العراقية بعد فترة، موضحاً في الوقت ذاته أسباب إيقاف تقدم القوات العراقية باتجاه تلك المنطقة الحدودية.

تدمير عدد من الآليات العسكرية السعودية بكامل طواقمها في جيزان الوقت- قتل عدد من الجنود السعوديين في معارك عنيفة مع القوات اليمنية المشتركة، في جيزان على الحدود السعودية اليمنية، وتمكنت القوات اليمنية من احراق عدد من الآليات العسكرية السعودية مع طواقمها قرب موقع الفريضة الاستراتيجي.

الخارجية الأمريكية تتراجع عن قرار ترامب بحظر السفر لحاملي التأشيرات الوقت- كشف مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت إنه سيتم السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى امريكا التزاما بحكم قاض اتحادي في مدينة سياتل أوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.

بالصور..تقدم جديد للجيش السوري في محيط مطار السين، وعمليات نوعية في دير الزور الوقت- واصل الجيش السوري تقدمه في ريف دمشق الشرقي، وسيطر على نقاط الكتيبة الثالثة والكسارات الشرقية والغربية جنوب وشرق مطار السين بريف دمشق بعد القضاء على عدد من إرهابيي داعش.

ميركل توجه انتقادات لاذعة لإجراءات ترحيل اللاجئين من المانيا الوقت- وجهت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم السبت انتقاىات لاذعة لقرار ولاية شليسفيغ هولشتاين شمالي البلاد بوقف ترحيل مهاجرين رفضت السلطات المعنية طلبات لجوئهم.

ترامب: قرار القاضي الأمريكي برفع حظر السفر مثير للسخرية وسأعيد الحظر الوقت- قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، في تغريدة له على التويتر بأن قرار القاضي في المحكمة الاتحادية الامريكية برفع الحظرعن دخول مواطني سبعة بلدان ذات أغلبية مسلمة إلى أمريكا بأنه "مثير للسخرية".

أمريكا تشرع حيازة المختلين عقليا أسلحة نارية الوقت- بعد أن وصلت معدلات جرائم القتل في امريكا لارقام قياسية شرع مجلس النواب الأمريكي إجراءات تجيز حيازة أسلحة نارية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل عقلية.

الاستخبارات الامريكية: القارة الاوروبية عارضت انضمام تركيا للناتو في عام 1950 الوقت- قالت وكالة الأستخبارات المركزية الأمريكية الـ "سي آي أيه" أن دول القارة الأوروبية كانت تعارض انضمام تركيا التام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 1950

الحرس الثوري الايراني: اذا ارتكب الأعداء أي خطأ ستسقط صواريخنا على رؤوسهم الوقت- قال العميد امير علي حاجي زادة قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية اليوم السبت، ان التهديدات التي اطلقها بعض المسؤولين الامريكيين تجاه ايران ليست الا "تخرّصات" مضيفا بأنه "اذا ارتكب الاعداء اي خطأ فإن صواريخنا ستسقط على رؤوسهم".

الكشف عن هويّة مهاجم متحف اللوفر في باريس الوقت- كشف المدعي العام في فرنسا عن هوية منفذ الهجوم على جنود قرب متحف اللوفر بباريس، قائلا أنه يحمل الجنسية المصرية ويبلغ من العمر 29 عاما.

الأمم المتحدة تتهم ميانمار بتصفية عرقية للروهينغا الوقت- وصفت الأمم المتحدة عمليات القتل بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، بأنها تصفية عرقية، مشيرة إلى أن قوات الأمن في ميانمار مارست أعمال القتل والاغتصاب وحرق قرى بأكمله، مما دفع الآلاف منهم إلى الفرار.

تنبؤات أمريكية بتفكك الاتحاد الأوروبي الوقت- توقع المرشح لتسلم منصب السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل تيد مالوك تفكك الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن خروج المملكة المتحدة من هذا الاتحاد ليس سوى البداية.

تعيين جاسوسة سابقة نائبة لمدير الـ CIA الوقت- أفادت وكالة أنباء فرنسية أن الـ CIA عيّنت مسؤولة سابقة كانت تعمل جاسوسة لوكالة المخابرات المركزية الامريكية وكانت أحد المشرفين على تعذيب المشتبهين بحادثة 11 سيبتمبر، نائبة لمدير الـ CIA.

فيدرالي يتحدى ترامب ويمنح تأشيرات لمهاجري الـ 7 دول الوقت- يتحدى القاضي الفيدرالي "جيمس روبارت" وهو أحد من عينهم الرئيس السابق جورج دبليو.بوش، قرار ترامب للهجرة، حيث سمح لهيئة الجمارك والحدود الأمريكية الجمعة، بإعادة إصدار تأشيرات دخول للمتأثرين بقرار الرئيس الأمريكي.

واشنطن تفرض حزمة عقوبات جديدة على طهران بذريعة "التجربة الصاروخية" الوقت- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة 3 فبراير/شباط في بيان، فرض مزيد ٍ من العقوبات على ايران على خلفية اجراء طهران لتجربة صاورخية، ضمن اطار برنامجها الدفاعي.

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استطلاع: 40 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون إقالة ترامب الوقت- كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة "بي بي بي" المتخصصة في اجراء الاستطلاعات ،اليوم الجمعة، أن 40 فِي المائة من الأمريكيين يريدون إقالة الرئيس الجديد دونالد ترامبالذي لم يمض على رئاسته سوى 13يومًا فقط.

الحكم على دبلوماسي سعودي بالضرب والسجن بعد إدانته بالتحرش الجنسي في سنغافورة الوقت- أعلنت وسائل اعلام في سنغافورة، أن محكمة مدنية حكمت، اليوم الجمعة، على دبلوماسي سعودي، بأربع ضربات بالعصا والسجن لأكثر من 26 شهرًا لتحرشه بمتدربة فى فندق أثناء قضائه عطلة فى البلاد العام الماضى.

روسيا تطالب بريطانيا بإعادة المستعمرات التي تحتلها قبل الحديث عن جزيرة القرم الوقت- شهد مجلس الأمن الدولي جلسة عاصفة كانت مخصصة لبحث الوضع في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.، تخللها هجوم وهجوم مضاد بين المندوب الروسي و المندوبة الأمريكية والمندوب البريطاني الدائمين في الأمم المتحدة.

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إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
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یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

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دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
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طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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الإقتصاد

الصين لن تخوض "حرب عملات" بعد انتقاد ترامب لليوان

السبت 8 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
الصين لن تخوض "حرب عملات" بعد انتقاد ترامب لليوان
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الوقت- أكدّت الصين الأمس، إنها لم تستخدم عملتها قط كأداة للحصول على مزايا تجارية ولا تسعى أبداً لخوض "حرب عملات"، بعدما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكين لإضرارها الشركات والمستهلكين الأميركيين بتخفيض قيمة اليوان.

وهدد الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية على الصين، بهدف خفض عجز الميزان التجاري الأميركي وقد يوفر أي توصيف رسمي للصين بأنها متلاعبة في العملة آلية لتدشين هذه المساعي.

وأشار ترامب يوم الثلاثاء وابلا من الانتقادات لليابان والصين، قائلا إن الشريكين التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة يخفضان عملتيهما.

ورد صناع السياسات في اليابان على اتهامات دونالد ترامب يوم الأربعاء، إذ شددوا على أن اليابان ملتزمة باتفاق دول مجموعة العشرين بالامتناع عن التخفيض التنافسي للعملة.

وقال لو كانغ وهو المتحدث باسم الخارجية الصينية "إن المشكلات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، يجب حلها من خلال المحادثات. وهذا هو أول رد من الحكومة على تصريحات ترامب عقب عطلة امتدت أسبوعا بمناسبة السنة القمرية الجديدة في الصين.

وأضاف لو للصحفيين في إيجاز صحفي يومي "الصين لم ولن تستغل حرب عملات للحصول على مزايا تجارية أو تعزيز التنافسية في التجارة".

وبينما ينظر إلى الصين على نطاق واسع عى لأنها أبقت عملتها منخفضة للحصول على مزايا تجارية على مدى خمس إلى عشر سنوات مضت، فإن كثيرا من الخبراء الاقتصاديين يقولون إن بكين عكفت العام الأخير على رفع قيمة اليوان.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي الصيني أنفق مئات المليارات من الاحتياطيات الدولارية للحيلولة دون مزيد من الانخفاض لليوان، في مواجهة نزوح تدفقات رأسمالية من البلاد بسبب ضبابية الوضع الاقتصادي. لكن العملة انخفضت نحو سبعة في المئة العام الماضي لتسجل أكبر خسارة مقابل الدولار منذ 1994.

وفي السياق نفسه أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن بكين متلاعبة في العملة، فإنها تبدأ عملية يُلزم القانون بموجبها إدارة ترامب بالمطالبة بإجراء مفاوضات خاصة مع بكين لحل المشكلة.

وستنتهي هذه العملية بفرض رسوم عقابية على السلع الصينية بهدف التخلص من أي مزايا يوفرها التلاعب في العملة.

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