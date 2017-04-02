ميركل توجه انتقادات لاذعة لإجراءات ترحيل اللاجئين من المانيا

الوقت- وجهت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم السبت انتقاىات لاذعة لقرار ولاية شليسفيغ هولشتاين شمالي البلاد بوقف ترحيل مهاجرين رفضت السلطات المعنية طلبات لجوئهم.
وقالت ميركل في مؤتمر حزبي بمدينة نوي مونستر في معرض تعليقها على قرار ولاية شليسفيغ هولشتاين إن"الأمر بخصوص اللاجئين الافغان ليس سهلا فهناك مناطق آمنة نسبيا في افغانستان واخرى ليست آمنة."
وتعهدت ميركل بإجراء فحص دقيق لأوضاع اللاجئين الافغان مؤكدة ان السلطات المعنية ستتخذ قرارات "تراعي مسألة الأمان في المناطق التي سيتم ترحيل اللاجئين الافغان اليها".
وأضافت "صحيح ان الوضع الامني في افغانستان حساس جدا ولكن السلطات الألمانية لا تستطيع القول انها لن ترحل بعض الافغان الذين تم رفض طلباتهم ولهذا اعتبر قرار حكومة الولاية الألمانية ليس صحيحا."
وكانت حكومة ولاية (شليسفيغ هولشتاين) قررت الجمعة وقف إجراءات ترحيل لاجئين أفغان رفضت طلباتهم استجابة لدعوات أطلقتها جمعيات تؤيد حقوق اللاجئين ومنظمات المجتمع المدني، وفقا لوكالة "كونا".
يذكر أن وزير الداخلية الألماني" توماس دي ميزيير" أعلن في زيارة لأفغانستان عن نية بلاده بإعادة اللاجئين الأفغان إلى وطنهم بعد تزايد عددهم بألمانيا، وفق ما أعلنت عنه وكالات ألمانية، ويأتي هذا بعد صدور قائمة " الدول الآمنة" وإدراجها بقانون اللجوء الألماني، ووفق لذلك سيتم ترحيل اللاجئين الذين ينتمون إلى دول تلك القائمة.