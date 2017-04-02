تعيين جاسوسة سابقة نائبة لمدير الـ CIA

الوقت- أفادت وكالة أنباء فرنسية أن الـ CIA عيّنت مسؤولة سابقة كانت تعمل جاسوسة لوكالة المخابرات المركزية الامريكية وكانت أحد المشرفين على تعذيب المشتبهين بحادثة 11 سيبتمبر، نائبة لمدير الـ CIA.
ونقلت الوكالة الفرنسية من واشنطن: لقد تم تعيين جاسوسة سابقة في وكالة المخابرات المركزية، من الذين قاموا بتعذيب متهمين في حوداث 11 سيبتمبر 2001 نائبة لمدير الوكالة بشكل رسمي.
"جينا شري هاسبل" أول امرأة أمريكية كانت قد أشرفت على عمليات الـ CIA السريّة لمدّة وجيزة، وهي صاحبة خبرة واسعة بعمليات التجسس، وهي التي تمّ تعيينها في الآونة الأخيرة نائبة لمدير وكالة المخابرات المركزية "مايك بومبئو".
يذكر أن شري هاسبل نفّذت عمليات تجسس سرّية خلال العام 1985 لوكالة الاستخبارات الامريكية في أماكن مختلفة في العالم، لاسيما عمليات التجسس التي قامت بها في لندن خلال العام 2000.
وبحسب ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الامريكية، إن هاسبل ترأست إحدى معتقلات أمريكا السرّية في تايلند، المعتقل الذي تمّ ممارسة أبشع أنواع التعذيب فيه من ضمن أسلوب تعذيب الإيهام بالغرق وسوء معاملة المعتقلين.