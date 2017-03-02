هل نحن على أعتاب نظام عالمي جديد؟

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  السبت 8 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

تدمير البارجة السعودية أظهر قدرة الردع الصاروخية لحركة أنصار الله

تدمير البارجة السعودية أظهر قدرة الردع الصاروخية لحركة أنصار الله يعتقد المراقبون بأن استهداف البارجة السعودية في البحر الأحمر من قبل القوات اليمنية يبين مدى قدرة الردع التي تمتلكها حركة أنصار الله والتي تمكنها من تغيير موازين القوى لصالحها.

مفتاح للوقت: المجاهدون الأبطال لقنوا العدوان السعودي دروساً كبيرة في البر والبحر والجو ونحن على وشك إعلان انتصار تاريخي كبير الوقت- حول استهداف الفرقاطة السعودية من قبل مجاهدي أنصارالله ونوعية هذه الصواريخ، ودور القدرات الصاروخية في ردع العدوان السعودي، وحول اقتراح ترامب لإقامة منطقة آمنة في اليمن كان لنا حوار مع عضو اللجنة الثورية العليا لأنصار الله محمد مفتاح والخبير الاستراتيجي أيمن زيتون.

المزاعم الأمريكية حول تجربة إيران الصاروخية: تحليل ودلالات كما في كل مرة تخرج واشنطن لتُدين تجارب إيران المشروعة. فيما بات السبب واضحاً، وهو محاولة إيجاد واقعٍ يُدين إيران، ويجعلها عُرضة للمساءلة الغربية

البحرين وخيوط المؤامرة الصهيونية تدلل القرائن المتوفرة أن نظام آل خليفة يسعى لتنفيذ أجندات خارجية تخدم الكيان الإسرائيلي ونظام آل سعود حتى وإن أدى ذلك إلى ضياع البحرين كبلد وتورطت المنطقة بفتنة وأزمة أمنية جديدة.

مناورة "ترايدنت" في الخليج الفارسي: الأهداف والدلالات؟ الوقت- بدأ البحريّة الأمريكية اليوم الثلاثاء مناورات بحرية في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان بمشاركة أربع دول (ترايدنت الموحدة)، هي بريطانيا وفرنسا واستراليا، إضافةً إلى أمريكا على أن تستمر هذه المناورات حتى يوم

أخبار

تنبؤات أمريكية بتفكك الاتحاد الأوروبي

تنبؤات أمريكية بتفكك الاتحاد الأوروبي

الوقت- توقع المرشح لتسلم منصب السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل تيد مالوك تفكك الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن خروج المملكة المتحدة من هذا الاتحاد ليس سوى البداية.

تعيين جاسوسة سابقة نائبة لمدير الـ CIA الوقت- أفادت وكالة أنباء فرنسية أن الـ CIA عيّنت مسؤولة سابقة كانت تعمل جاسوسة لوكالة المخابرات المركزية الامريكية وكانت أحد المشرفين على تعذيب المشتبهين بحادثة 11 سيبتمبر، نائبة لمدير الـ CIA.

فيدرالي يتحدى ترامب ويمنح تأشيرات لمهاجري الـ 7 دول الوقت- يتحدى القاضي الفيدرالي "جيمس روبارت" وهو أحد من عينهم الرئيس السابق جورج دبليو.بوش، قرار ترامب للهجرة، حيث سمح لهيئة الجمارك والحدود الأمريكية الجمعة، بإعادة إصدار تأشيرات دخول للمتأثرين بقرار الرئيس الأمريكي.

واشنطن تفرض حزمة عقوبات جديدة على طهران بذريعة "التجربة الصاروخية" الوقت- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة 3 فبراير/شباط في بيان، فرض مزيد ٍ من العقوبات على ايران على خلفية اجراء طهران لتجربة صاورخية، ضمن اطار برنامجها الدفاعي.

ترامب يحقق ارقام قياسية عجز عنها سلفائه السابقين في 10 أيام فقط! ترامب يحقق ارقام قياسية عجز عنها سلفائه السابقين في 10 أيام فقط!

استطلاع: 40 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون إقالة ترامب الوقت- كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة "بي بي بي" المتخصصة في اجراء الاستطلاعات ،اليوم الجمعة، أن 40 فِي المائة من الأمريكيين يريدون إقالة الرئيس الجديد دونالد ترامبالذي لم يمض على رئاسته سوى 13يومًا فقط.

الحكم على دبلوماسي سعودي بالضرب والسجن بعد إدانته بالتحرش الجنسي في سنغافورة الوقت- أعلنت وسائل اعلام في سنغافورة، أن محكمة مدنية حكمت، اليوم الجمعة، على دبلوماسي سعودي، بأربع ضربات بالعصا والسجن لأكثر من 26 شهرًا لتحرشه بمتدربة فى فندق أثناء قضائه عطلة فى البلاد العام الماضى.

روسيا تطالب بريطانيا بإعادة المستعمرات التي تحتلها قبل الحديث عن جزيرة القرم الوقت- شهد مجلس الأمن الدولي جلسة عاصفة كانت مخصصة لبحث الوضع في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.، تخللها هجوم وهجوم مضاد بين المندوب الروسي و المندوبة الأمريكية والمندوب البريطاني الدائمين في الأمم المتحدة.

الاعلان عن تشكيل "مقاومة سرية" داخل أروقة البيت الأبيض لمواجهة سياسات ترامب الوقت- أعلن عدد من موظفي البيت الأبيض تشكيل جماعة المقاومة السرية في داخل مقر عمل الرئيس الأمريكي وإقامته وأطلقوا حسابا، غير موثق، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

هولاند وميركل يشنان هجوماً عنيفاً على ترامب الوقت- رفض الرئيس الفرنسي ، فرنسوا هولاند، اليوم الجمعة، اقامة علاقة ثنائية مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، في وقت دعت فيه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى وحدة أوروبية لمواجهة ترامب.

ظريف: تهديدات ترامب لن تؤثر على ايران، ولن نكون البادئين بالحرب الوقت- أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن تهديدات ترامب وادراته لن تؤثر على الجمهورية الاسلامية الايرانية بشكل كبير، لأن طهران تستمد امنها من شعبها.

الإيكونوميك تايمز: الكويت تعلق إصدارات تأشيرات الدخول لـ5 دول اسلامية إسوةً بقرارات ترامب الوقت- كشفت صحيفة "الإيكونوميك تايمز" الأمريكية أن الكويت علقت اصدار تأشيرات الدخول السياحية والتجارية والزيارة لمواطني خمس دول هي العراق وسوريا وباكستان وأفغانستان وايران.

واشنطن بوست: ترامب يعتبر خطة مهاجمة الرقة غير فعّالة الوقت- أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب يرفض مهاجمة مدينة الرقة السورية التي تعد أبرز معاقل تنظيم داعش.

ارتفاع معدل التضخم من جديد في تركيا على وقع هبوط قيمة الليرة أمام الدولار الوقت- كشف تقرير جديد صادر عن معهد الإحصاء التركي الجمعة 3 فبراير/شباط،ارتفاع معدل التضخم في تركيا بمقدار 2.46% على أساس شهري في يناير/ كانون الثاني، متجاوزة توقعات بأن تزيد 1.78% في استطلاع لرويترز.

6000 آلاف ارهابي غادروا لبنان للالتحاق بالنصرة وداعش في سوريا الوقت- كشفت الأجهزة الأمنية اللبنانية ان أكثر من 6000 شخص من اللبنانيين وفاللسطينيين غادروا الأراضي اللبنانية للانضمام صفوف الجماعات المسلحة وتنظيمي داعش و جبهة النصرة في سوريا.

تحقيق دولي: 90 بالمئة من الغارات الأمريكية على اليمن أدت لقتل مدنيين الوقت- كشفت تحقيق دولي جديد أن معظم الغارات الأمريكية على اليمن التي تجازوت الـ 800 غارة نفذتها طائرات بدون طيار، أدت الى قتل المدنيين.

إدارة ترامب: الاستيطان ليس عاملاً مساعداً لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الوقت- لأول مرة منذ وصول الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى البيت الأبيض، اعتبرت الادارة الامريكية الجديدة أن بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "قد لا تكون عاملا مساعدا" لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وزير الحرب الأمريكي الجديد يهدد كوريا الشمالية بالسلاح النووي الوقت- هدد وزير الحرب الأميركي، جيمس ماتيس، الجمعة، من العاصمة الكورية الجنوبية، برد أمريكي فعال وساحق على أي هجوم نووي لكوريا الشمالية ضد أمريكا أو حلفائها

ممثل الأمم المتحدة في العراق: أيام تنظيم داعش صارت معدودة الوقت- قال يان كوبيش، ممثل الأمم المتحدة في العراق، أن أيام تنظيم "داعش" في العراق صارت معدودة، معتبراً أن احجام المجتمع الدولي عن دعم العراقيين يعني تكراراً لأخطاء الماضي.

اتهامات للنائب العراقي مشعان الجبوري ونجله بتهريب أسلحة لداعش الوقت- قال المتحدث باسم محافظ صلاح الدين، علي الحمداني، أن مجلس المحافظة طلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي فتح تحقيق عاجل وإحالة النائب مشعان الجبوري ونجله وبعض منتسبي الحشد العشائري للقضاء بتهمة تهريب أسلحة لتنظيم "داعش".

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

هل نحن على أعتاب نظام عالمي جديد؟

السبت 8 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
هل نحن على أعتاب نظام عالمي جديد؟
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الوقت- يبدو بأن التغير هو القانون الثابت فكل شيء يتغير ولم يكن ابن خلدون مجافيا للحقيقة عندما شبه عمر الدول بالإنسان من دور الضعف للقوة للمجد ثم التراجع والوهن وحتى لو جاء من يريد إعادة الدولة إلى مجدها سيفشل لأن حركة التاريخ أقوى من فعل القادة ، فالشيخوخة لا يمكن تجديدها لأن الزمن يكون قد فعل فعله وجاء دور آخر وزمن آخر ورجال آخرون وكما يرى أبيقور علينا أن نتقبل بكل الرضى سنن الكون ونواميسه.

فالتاريخ علمنا بأن الأمور متداولة عبر الأزمان والعصور ولم تدوم السيطرة لحضارة أو شعب دون غيره والأمثلة كثيرة من الصراع الروماني والفارسي قديما إلى الصراع الإنكليزي الفرنسي إلى سقوط امبرطوريات وقيام أخرى وكما قال الشاعر أبو البقاء الرندي: هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان. إذن التغير سمة الكون والتلاشي والانهيار جزء من حركة التاريخ الذي يقوم على الصراع والبقاء للأقوى كما يرى تشارلز دارون.  يمكننا من هذا المنظور استشراف التغيرات التي تحصل في العالم والمؤشرات التي  تقدم الدلائل بانتهاء وتلاشي الإمبراطورية الإمبريالية الأمريكية وقيام نظام متعدد الأقطاب وأبرز الغائبين عنه دولنا العربية مع أن التغير يبدأ من أرضها وعلى حسابها ومن هذه المؤشرات :

1- التراجع الأمريكي على مستوى العالم نتيجة عوامل تتعلق بالاقتصاد الأمريكي وبالتالي الفشل الأمريكي في قيادة العالم منذ عدة عقود  خلت حيث انفردت الإدارات الأمريكية المتعاقبة في محاولة فرض (النموذج الأمريكي) في ظل غياب الأقطاب العالمية الأخرى والتي ضعف تأثيرها في مجرى الأحداث العالمية نتيجة الهيمنة والسطوة الأمريكية خلال الفترة المذكورة.

2- اكتشاف النفط الصخري الذي قلل من اعتماد أمريكا على نفط الخليج بنسبة كبيرة.

3- فشل أمريكا الاستراتيجي رغم احتلال أفغانستان عقب هجمات أيلول2001 وبعد احتلال العراق 2003 والخروج المذل للقوات العسكرية سنة 2011 وترك العراق في مهب الريح بعد تأسيس لفرع القاعدة 2006 واحتلال داعش لثلث أراضي العراق  2014 وانتشار الفكر الإرهابي المتطرف المدرب في أقبية المخابرات الأمريكية بسجن غوانتنامو، حيث تم (غسيل الدماغ لمتطرفين ، وإطلاق سراحهم ليقاتلوا في العراق وسوريا باعتراف هيلاري كلنتون بمذكراتها.

4-ومن أبرز المؤشرات التي تدل على تراجع القطب الواحد الأمريكي هي الصعود الروسي والصيني وتراجع أوروبا، وبداية تفتت الاتحاد الأوروبي ، خاصة بعد وصول ترامب الذي وضع سياسة (أمريكا أولا) تاركا أوروبا تنزع شوكها بيدها، ووصول محتمل لليمين  المتطرف للقارة (العجوز). إضافة لصعود قوى إقليمية مؤثرة تناصبها أمريكا العداء، كالجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي دخلت النادي النووي العالمي ، وأجبرت مجموعة 5+1بتوقيع الاتفاق النووي رغم محاولة العرقلة من أطراف لا ترغب برفع العقوبات عن إيران لكنها فشلت في ذلك.

العالم يتغير، وترسم خرائط جديدة وهناك إرهاصات تشي بتشكل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب ،ولن تبقى أمريكا قادرة على قيادة العالم وإنما جزء أساسي من أقطابه، مع أن البعض من الباحثين يتنبأ بسقوط أو تفكك أمريكا من الداخل (كمحاولة كاليفورنيا) الإنفصال وربما تتبعها بعض الولايات مثلsouth caroliana  وولايات أخرى في جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وعلينا ألا نقلل من أهمية وصول ترامب ربما في وضع (مداميك) بداية انتهاء القطب الواحد، وقد تكون النتائج أكثر فداحة لما فعله غورباتشيوف في (البيروسترويكا) التي أدت لانهيار الاتحاد السوفييتي في أواخر الثمانينات. فهل سيشهد العالم خلال السنوات القريبة القادمة سقوط أمريكا  من الداخل؟هذا ما ستحدده الأشهر والسنوات القادمة، وبالتالي فالعالم يتغير بسرعة ، فهل نحن العرب سنكون في القطار السريع أم سكة العبور؟

بقلم: المحلل السياسي السوري طالب زيفا

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العالم امريكا روسيا ايران

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