استطلاع: 40 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون إقالة ترامب

الوقت- كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة "بي بي بي" المتخصصة في اجراء الاستطلاعات ،اليوم الجمعة، أن 40 فِي المائة من الأمريكيين يريدون إقالة الرئيس الجديد دونالد ترامب الذي لم يمض على رئاسته سوى 13يومًا فقط.

وأشار الاستطلاع الجديد، بحسب صحيفة "الاندبندنت" البريطانية الى وجود عريضة أخرى وقعها 500 ألف شخص تطالب بإقالته لأنه لم يتخذ موقفًا واضحًا من أجل الفصل بين إمبراطوريته المالية ومنصبه كرئيس لأمريكا.

ولفت الاستطلاع أن 52 فِي المائة من الأمريكيين يريدون عودة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لحكم البلاد ، كما أن 43 فِي المائة فقط من المستطلعة أرواؤهم راضين عن آداءترامب في تلك الفترة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ترامب الذي استطاع الوصول إلى البيت الأبيض بصناديق الانتخابات خسر الكثير من الأصوات في التصويت الشعبي، مشيرة إلى أنه يعاني من أكبر انخفاض لشعبية رئيس أمريكي بعد وَقْتُ وجيزة من تولي منصبه بسبب سياساته.

وأوضحت الصحيفة أن 26 فِي المائة من الأمريكيين يؤيدون سياساته الخاصة بالمهاجرين واللاجئين والتي كان أبرزها حظر مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا على الأقل.

وأوردت الصحيفة تدوينتين لأوباما على صفحته الرئاسية في اليوم الأخير بالبيت الأبيض التي كتب فيها: "إنه لشرف لي أن أخدم الشعب الأمريكي.. لقد جعلتموني قائدًا جيدًا ورجل جيد"، وكتب في الأخرى: "لن أتوقف، سأبقى معكم كمواطن أمريكي تلهمني أصواتكم التي تنطق بالحقيقة والعدالة وضحكاتكم".

الى ذلك تشير أغلب المراهنات البريطانية حول أن ترامب، ربما لا يكون رئيسا في أي وقت من العام الحالي، وتتنوع الأسباب حول الطريقة التي ستقصي ترامب عن البيت الأبيض ، من بينها أن ترامب سيواجه مساءلة في الكونغرس، أو ربما يستقيل أثناء فترة رئاسته الأولى.