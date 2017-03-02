تحقيق دولي: 90 بالمئة من الغارات الأمريكية على اليمن أدت لقتل مدنيين

الوقت- كشفت تحقيق دولي جديد أن معظم الغارات الأمريكية على اليمن والتي تجازوت الـ 800 غارة نفذتها طائرات بدون طيار، أدت الى قتل المدنيين.

واضاف الناطق باسم التحالف الدولي لرصد جرائم العدوان، عبد الله علاو، إن 90% من الغارات الأمريكية لم تحقق أية أهداف، ونوه الى أن عدد الغارات تجاوز الـ 800 غارة نفذتها طائرات بدون طيار، و90% من هذه الغارات لم تحقق أية أهداف، بل أدت إلى مقتل مواطنين باستهدافها قوافل لسيارات المدنيين ومناطق تجمعات لبدو رحل، وقرى ومساكن.

و أشار علاو إلى أن عدم تعليق حكومة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي يعود إلى تبعية هذه الحكومة للإدارة الأمريكية، واصفاً إياه بالرجل الخارج عن القانون والمتسبب بمقتل عشرات الآلاف من اليمنيين.

ونوه إلى أن هادي مطالب داخل اليمن بالعقاب وتحمل المسؤولية، نتيجة ما جرى في اليمن من تدمير أكثر من 500 ألف منزل، وسقوط عشرات آلاف القتلى بما فيها حالات وفاة لنحو نصف مليون يمني، في العام 2016، نتيجة نقص الغذاء والدواء.

ورداً على سؤال حول تعاظم قوة جماعة القاعدة في اليمن، والتقرير الخاص بهذا الصدد لمجموعة الأزمات الدولية التي حذرت من أن هذه الجماعة قد تستفيد من الهجمات التي تشنها القوات الأمريكية، أكد علاو أن تدمير البنى التحتية في اليمن ومقرات الأمن والخدمات جاء لدعم جماعة القاعدة وتوسعه وللمزيد من انتشاره ولخلق بيئة خصبة مدمرة وممزقة ونسيج اجتماعي مفكك. ولفت علاو إلى وعي اليمنيين لما يجري في بلدهم، ويعملون على مكافحة الإرهاب بصورة حقيقية.