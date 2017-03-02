وزير الحرب الأمريكي الجديد يهدد كوريا الشمالية بالسلاح النووي

الوقت- هدد وزير الحرب الأميركي، جيمس ماتيس، الجمعة، من العاصمة الكورية الجنوبية، برد أمريكي فعال وساحق على أي هجوم نووي لكوريا الشمالية ضد أمريكا أو حلفائها

وأوضح ماتيس، الملقب بالكلب المجنون، أن زيارته إلى سيول تأتي لـ"التأكيد على التزام أميركا بأولوية تحالفنا الثنائي" وإيضاح "الالتزام الكامل" للادارة في الدفاع عن ديموقراطية كوريا الجنوبية.

وكان وزير الحرب الأمريكي الجديد ووصل الخميس إلى كوريا الجنوبية، المحطة الأولى في جولته التي تشمل اليابان أيضا، وهي إول زيارة إلى الخارج يقوم بها مسؤول في الإدارة الأميركية الجديدة.

يذكر أن ماتيس لُقب بـ"الكلب المجنون" بعد معركة الفلوجة في عام 2004 في العراق، حيث قاد القوات البريطانية والأمريكية لقتال العراقيين. وعزز ماتيس ذلك اللقب بتصريحات قوية، مثل إعلانه في عام 2005 في حلقة نقاش حول حركة طالبان أنه "من الممتع إطلاق النار على الناس."