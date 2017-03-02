روبوتات لتوصيل الطلبات للزبائن ستغوز العالم

الوقت- في المستقبل القريب ستصبح الروباوتات قادرة على توصيل الطلبات للمنازل، ومن المفترض أن بعد الانتهاء من اختبار هذا الروبوت أن يكون قادرا على إيصال الطلب إلى مسافة تبعد 3 كيلومترات بزمن يتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة.

إذ دخلت الشركة البريطانية الكبرى للطعام الجاهز بأوروبا (Just Eat) عبر الإنترنت في شراكة مع شركة Starship Technologies لتوصيل الطعام بواسطة عربات آلية في شوارع لندن في وقت لاحق من هذا الشهر.

الروبوتات المطورة من الشركة ستكون قادرة على العمل وتوصيل الطلبات خلال مدة تتراوح بين 5 دقائق و 30 دقيقة منذ لحظة انطلاقها أي أنه تستطيع التجول لمسافة ليست بقليلة وتوصيل الطلبات إلى عنوان يتم تزويده به من خلال تقنية الملاحة GPS. أما عن بطاريتها فهي تعمل لمدة ساعتين متواصلتين و تستطيع هذه الروبوتات حمل وزن يصل إلى 10 كيلوجرامات.

و تجدر الإشارة إلى أن هذه الروبوتات عبارة عن عربات تسوق آلية بست عجلات يمكنها السير بسرعة تبلغ 6 كيلومترات في الساعة ولمسافة تبلغ 15 كيلومترا. ويستخدم الروبوت أيضا تسع كاميرات لرؤية طريقه وتفادي العوائق.

ويتلقى الزبون إخطارا على هاتفه بأن الروبوت في طريقه إليه عوض الذهاب إلى شركة الطعام، بالإضافة إلى رمز لفتح الروبوت، وما على الشخص سوى أن يضع التعليمات فتنفتح الحقيبة ويستلم الطعام.

ومن المرتقب أن يساعد هذا الروبوت على تخفيض كلفة توصيل الطلبات بشكل كبير حيث سيدفع المشتري ما قيمته 1.3 دولار أمريكي فقط مقابل توصيل الطلب إلى باب منزله.

ولمنع سرقة الروبوت أو الإستيلاء على محتوياته فقط تم تزويده بمجسات استشعار للحركة ترسل تحذيرا للشركة إذا رُفع عن الأرض، كما أنه لا يُفتح إلا بالرمز الذي يزود به الزبون عبر الإخطار الهاتفي.

ووجب الذكر أن مصنعي هذا الروبوت ومن ضمنهم أحد المؤسسين لشركة Skype لم يختاروا اسمًا له بعد حتى هذه اللحظة ، وقد صرح مسؤول في الشركة أنه قد تعقد مسابقة ما لاختيار اسم له وربما يحمل أكثر من اسم في نفس الوقت.