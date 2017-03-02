رحيل المخرج المصري محمد كامل القليوبي

الوقت- توفي اليوم المخرج والأكاديمي المصري، محمد كامل القليوبي، عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض.

فقد أعلن المعهد العالي للسينما في مصر، عبر الصفحة الرسمية للمعهد على فيسبوك، عن رحيل المخرج الحائز جائزة الدولة التقديرية، وجاء في إعلان الوفاة "رحل عن عالمنا إلى دار البقاء المخرج الفنان أستاذ دكتور، محمد كامل القليوبي، تاركا خلفه أجيالا من الفنانين الذين علمهم على مدى أكثر من خمسة وثلاثين عاما، وكما من الأفلام السينمائية الروائية، والمسلسلات والأفلام التسجيلية والمواقف السياسية التي لا تنسى".

يذكر أن القليوبى مخرج ومؤلف مصري وأستاذ سيناريو، أثرى الحياة الفنية بمجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه التى أخرجها "خريف آدم و"اتفرج يا سلام" و"أحلام مسروقة"، ومن مسلسلاته "طعم الحريق" و"بعد الطوفان"، وآخر منصب تولاه، كان رئاسة مؤسسة نون للثقافة والفنون التى تنظم مهرجان شرم الشيخ للسينما المصرية والأوروبية.

وولد القليوبي، في الثامن من مايو/أيار 1943، وتخرج في كلية الهندسة قسم الطرق والمطارات، إلا أن شغفه بالفن دفعه للالتحاق بالمعهد العالي للسينما، وحصل على منحة للدراسات العليا في روسيا، ونال درجة الدكتوراه من معهد السينما الاتحادي في موسكو.