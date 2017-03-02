اتهامات للنائب العراقي مشعان الجبوري ونجله بتهريب أسلحة لداعش

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  الجمعة 7 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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مفتاح للوقت: المجاهدون الأبطال لقنوا العدوان السعودي دروساً كبيرة في البر والبحر والجو ونحن على وشك إعلان انتصار تاريخي كبير

مفتاح للوقت: المجاهدون الأبطال لقنوا العدوان السعودي دروساً كبيرة في البر والبحر والجو ونحن على وشك إعلان انتصار تاريخي كبير الوقت- حول استهداف الفرقاطة السعودية من قبل مجاهدي أنصارالله ونوعية هذه الصواريخ، ودور القدرات الصاروخية في ردع العدوان السعودي، وحول اقتراح ترامب لإقامة منطقة آمنة في اليمن كان لنا حوار مع عضو اللجنة الثورية العليا لأنصار الله محمد مفتاح والخبير الاستراتيجي أيمن زيتون.

المزاعم الأمريكية حول تجربة إيران الصاروخية: تحليل ودلالات كما في كل مرة تخرج واشنطن لتُدين تجارب إيران المشروعة. فيما بات السبب واضحاً، وهو محاولة إيجاد واقعٍ يُدين إيران، ويجعلها عُرضة للمساءلة الغربية

البحرين وخيوط المؤامرة الصهيونية تدلل القرائن المتوفرة أن نظام آل خليفة يسعى لتنفيذ أجندات خارجية تخدم الكيان الإسرائيلي ونظام آل سعود حتى وإن أدى ذلك إلى ضياع البحرين كبلد وتورطت المنطقة بفتنة وأزمة أمنية جديدة.

مناورة "ترايدنت" في الخليج الفارسي: الأهداف والدلالات؟ الوقت- بدأ البحريّة الأمريكية اليوم الثلاثاء مناورات بحرية في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان بمشاركة أربع دول (ترايدنت الموحدة)، هي بريطانيا وفرنسا واستراليا، إضافةً إلى أمريكا على أن تستمر هذه المناورات حتى يوم

"أرض الذهب" الامريكية تنتفض بوجه ترامب و تطالب بالانفصال! أعلنت السلطات في كاليفورنيا الجمعة أنها صادقت لحملة تطالب باستقلال الولاية للبدء بجمع التوقيعات اللازمة لإجراء استفتاء يقرر فيه الناخبون ما إذا كانوا يريدون البقاء في الولايات المتحدة أو الانفصال عنها.

أخبار

ممثل الأمم المتحدة في العراق: أيام تنظيم داعش صارت معدودة

ممثل الأمم المتحدة في العراق: أيام تنظيم داعش صارت معدودة

الوقت- قال يان كوبيش، ممثل الأمم المتحدة في العراق، أن أيام تنظيم "داعش" في العراق صارت معدودة، معتبراً أن احجام المجتمع الدولي عن دعم العراقيين يعني تكراراً لأخطاء الماضي.

اتهامات للنائب العراقي مشعان الجبوري ونجله بتهريب أسلحة لداعش الوقت- قال المتحدث باسم محافظ صلاح الدين، علي الحمداني، أن مجلس المحافظة طلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي فتح تحقيق عاجل وإحالة النائب مشعان الجبوري ونجله وبعض منتسبي الحشد العشائري للقضاء بتهمة تهريب أسلحة لتنظيم "داعش".

طبيب ترامب يكشف المستور.. وهذا ما قاله! على ما يبدو أن الرئيس الامريكي يعاني من أمراض خطيرة، حيث كشف طبيب ترامب الشخصي "هارولد بورنستاين" معطيات خطيرة حول الوضع الصحي للرئس الامريكي.

مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات جديدة على ايران الوقت- قدم 4 أعضاء من الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة على إيران، على خلفية برنامج الصواريخ البالستية وتحت ذرائع أخرى.

مصر تضع اللمسات الاخيرة على اتفاق توريد النفط مع العراق الوقت- أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المصرية، طارق الحديدي، أن وفد من وزارة البترول المصرية سيقوم بزيارة رسمية الى بغداد ، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بين البلدين لشراء مصر الخام العراقي، لتكريره داخل مصر، بعد أن قطعت السعودية امداداتها النفطية عن القاهرة.

اجتماع جديد في أستانا لبحث سبل الفصل بين المعارضة السورية "المعتدلة" وجبهة النصرة الوقت-أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة سيشاركون في لقاء فني سيجري الاثنين المقبل في أستانا، لبحث سبل الفصل بين المعارضة السورية المعتدلة وتنظيم "جبهة النصرة".

ولايتي: سنواصل أنشطتنا الصاروخية وايران لا تأخذ أذناً من أحد الوقت- رد علي أكبر لاريجاني، رئيس مركز الابحاث الاستراتيجية لمجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران، على تهديدات واشنطن لطهران، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التي يهدد فيها شخص أمريكي عديم الخبرة ايران، مؤكداً أن ايران ستواصل تجاربها الصاروخية الدفاعية ولن تأخذ اذناً من احد.

مشادة كلامية حادة بين ترامب ورئيس الوزراء الاسترالي خلال اتصال هاتفي الوقت- كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب قطع بصورة حادة مكالمة هاتفية أجراها الاسبوع الماضي مع رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم تورنبول، بعد أن طالب الاخير بالتزام واشنطن باتفاق موقع بينهما حول اللاجئين.

الحشد الشعبي يغلق اخر المعابر لداعش بين الحدود السورية والعراقية قرب تلعفر الوقت- أعنلت قوات الحشد الشعبي، الخميس، احراز تقدم نوعي جديد غرب العراق، وتمكنها من قطع آخر منفذ لتنظيم داعش الارهابي باتجاه الحدود السورية.

قاضي أمريكي يتحدى ترامب ويصدر أوامر مناقضة لقرارات دخول المهاجرين الوقت- مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة المتعلق بالسماح للمهاجرين من سبع دول بدخول أمريكا، أعلن قاض اتحادي في لوس أنجلوس تحديه لترامب، وأصدر أمرا قضائية يناقض القرارات الاخيرة.

أربعة شهداء بينهم طفلان بغارات سعودية جنوبي صنعاء الوقت- سقط أربعة شهداء بغارة العدوان السعودي الأمريكي التي استهدفت منزل أحد المواطنين في منطقة سنع بـحدة جنوب العاصمة صنعاء.

بالفيديو..بيان هام للجيش السوري حول التطورات الأمنية في ريف حلب الشرقي+خريطة الوقت- نجح الجيش السوري خلال الساعات الـ24 الماضية في تحقيق تقدم كبير في ريف حلب الشرقي وحرر قرابة 32 قرية من تنظيم داعش الإرهابي.

المحكمة الاسرائيلية تمنع حكومة نتنياهو من اخلاء مستوطنة عامونا الوقت- أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الأربعاء، قرارا جديداً يقضي بمنع حكومة الاحتلال من نقل البؤرة الاستيطانية العشوائية "عامونا"، وسط الضفة الغربية، الى اراضي فلسطينة أخرى تصنف كـ"أملاك غائبين".

البنتاغون يقرّ بقتل مدنيين بينهم أطفال في اليمن الوقت- أقرّ الجيش الأمريكي، يوم الأربعاء، بقتله مدنيين وقد يكون من بينهم أطفال في غارة على تنظيم القاعدة بجنوب اليمن هذا الأسبوع.

بريطاني ينتحر في سوريا لكي لايقع في أسر داعش الوقت- قالت وسائل إعلام بريطانية، أن مقاتلاً بريطانياً يقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب الكردية قد انتحر ليتجنب الوقوع في أيدي مقاتلي تنظيم داعش الارهابي.

عطوان: تأييد السعودية والامارات لإجراءات ترامب ضد المسلمين موقف صادم الوقت- انتقد المحلل العربي السياسي عبد الباري عطوان تأييد السعودية والامارات لإجراءات ترامب العنصرية ضد المسلمين معتبرا أنها موقف صادم للجميع، مشيرا الى أن منفذي هجمات 11 سبتمبر في نيويورك عام 2001 كانو سعوديين.

امريكا تحمي الإستيطان الصهيوني وتهدّد بإغلاق "التحرير الفلسطينية" في واشنطن الوقت- رغم قرار الامم المتحدة بشأن وقف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية، حذّرت الإدارة الأمريكية القيادة الفلسطينية من مغبة التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل على نشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة .

صحيفة ألمانية تفضح صمت القادة العرب تجاه قرارات ترامب؟ الوقت- قالت صحيفة "تسايت" الألمانية في تقرير لها: إن الزعماء العرب إلتزموا الصمت تجاه قرار ترامب بحظر دخول مهاجري 7 دول اسلامية، خوفا من المس بمصالحهم التي تربطهم مع أمريكا.

الجربا يتحدث عن تشكيل "قوة عربية" تحت قيادته لتحرير الرقة من داعش الوقت- كشف زعيم تيار الغد السوري، المعارض أحمد الجربا، عن تشكيل قوة عربية من 3 آلاف مقاتل تحت قيادته، وتتلقى تتدريب من القوات الأمريكية، لتحرير مدينة الرقة من تنظيم داعش الارهابي.

الجيش السوري يستعيد 8 بلدات في ريفي حلب وحمص.. ومقتل إرهابيين من جنسيات أجنبية في دير الزور الوقت- نجح الجيش السوري خلال الساعات الـ24 الماضية في استعادة8 بلدات من قبضة تنظيم داعش الإرهابي في ريفي حلب وحمص، كما قضى الطيران السوري على إرهابيين من جنسيات أجنبية في دير الزور.

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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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أخبار

اتهامات للنائب العراقي مشعان الجبوري ونجله بتهريب أسلحة لداعش

الجمعة 7 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
اتهامات للنائب العراقي مشعان الجبوري ونجله بتهريب أسلحة لداعش
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الوقت- قال المتحدث باسم محافظ صلاح الدين، علي الحمداني، أن مجلس المحافظة طلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي فتح تحقيق عاجل وإحالة النائب مشعان الجبوري ونجله وبعض منتسبي الحشد العشائري للقضاء بتهمة تهريب أسلحة لتنظيم "داعش".

وأضاف الحمداني إنه ثبت "تورط" الجبوري ونجله يزن وبعض منتسبي اللواء 51 من الحشد العشائري بتهريب عتاد وأسلحة ومواد غذائية إلى التنظيم في الجانب الأيسر من بلدة الشرقاط ومناطق الفتحة والحويجة.

 وأكد الحمداني أن تلك المواد المهربة تسلم مباشرة إلى عناصر التنظيم وبأسعار خيالية، حيث وصل سعر صاروخ القاذفة إلى 1500 دولار، متهماً النائب الجبوري بالسعي إلى زعزعة الأمن في المحافظة والعراق وكسب أصوات عناصر تنظيم "داعش" وذويهم في الانتخابات القادمة.

يذكر أن مشعان الجبوري سبق وأن اتهم المحافظ ومعاونيه بمنع وصول المواد الغذائية للمحاصرين في الحويجة والجانب الأيسر من الشرقاط، مناشدا العبادي بتشكيل لجنة للتحقيق في "الجرائم المخالفة للقوانين التي ترتكبها هذه العصابة".

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كلمات مفتاحية :

العراق داعش الارهاب

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