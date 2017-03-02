اتهامات رسمية للنائب العراقي مشعان الجبوري ونجله بتهريب أسلحة لداعش

الوقت- قال المتحدث باسم محافظ صلاح الدين، علي الحمداني، أن مجلس المحافظة طلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي فتح تحقيق عاجل وإحالة النائب مشعان الجبوري ونجله وبعض منتسبي الحشد العشائري للقضاء بتهمة تهريب أسلحة لتنظيم "داعش".

وأضاف الحمداني إنه ثبت "تورط" الجبوري ونجله يزن وبعض منتسبي اللواء 51 من الحشد العشائري بتهريب عتاد وأسلحة ومواد غذائية إلى التنظيم في الجانب الأيسر من بلدة الشرقاط ومناطق الفتحة والحويجة.

وأكد الحمداني أن تلك المواد المهربة تسلم مباشرة إلى عناصر التنظيم وبأسعار خيالية، حيث وصل سعر صاروخ القاذفة إلى 1500 دولار، متهماً النائب الجبوري بالسعي إلى زعزعة الأمن في المحافظة والعراق وكسب أصوات عناصر تنظيم "داعش" وذويهم في الانتخابات القادمة.

يذكر أن مشعان الجبوري سبق وأن اتهم المحافظ ومعاونيه بمنع وصول المواد الغذائية للمحاصرين في الحويجة والجانب الأيسر من الشرقاط، مناشدا العبادي بتشكيل لجنة للتحقيق في "الجرائم المخالفة للقوانين التي ترتكبها هذه العصابة".