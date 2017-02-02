قاضي أمريكي يتحدى ترامب ويصدر أوامر مناقضة لقرارات دخول المهاجرين

الوقت- مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة المتعلق بالسماح للمهاجرين من سبع دول بدخول أمريكا، أعلن قاضي اتحادي في لوس أنجلوس تحديه لترامب، وأصدر أمرا قضائية يناقض قرارات البيت الأبيض الاخيرة
وبموجب الحكم المؤقت أمر القاضي أندريه بيروتي، المسؤولين الأمريكيين بالامتناع عن "نقل أو اعتقال أو منع دخول المدعى عليهم أو أي شخص آخر، يحمل تأشيرة "هجرة سليمة" بعد وصوله من واحدة من الدول السبع.
ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية فإن الحصول على تأشيرة هجرة هي الخطوة الأولى للحصول على إقامة قانونية دائمة أو ما يعرف بالبطاقة الخضراء (غرين كارد)، ولا ينطبق قرار بيروتي على السياح والطلبة ورجال الأعمال.
ويأتي قرار القاضي الجديد، بعد قرارات مماثلة من قضاة اتحاديين في أربع ولايات أخرى على الأقل تحدت الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة، لكن قرار بيروتي ركز على مجموعة كبيرة من أبناء الدول السبع وهي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن - كانوا خارج امريكا ويحاولون دخولها.