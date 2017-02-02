المحكمة الاسرائيلية تمنع حكومة نتنياهو من اخلاء مستوطنة عامونا

الوقت- أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الأربعاء، قرارا جديداً يقضي بمنع حكومة الاحتلال من نقل البؤرة الاستيطانية العشوائية "عامونا"، وسط الضفة الغربية، الى اراضي فلسطينة أخرى تصنف كـ"أملاك غائبين".

واعتبرت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن أن قرار المحكمة العليا (وهي أعلى سلطة قضائية في كيان الاحتلال الإسرائيلي) ، والذي يتزامن مع حملة إخلاء بؤرة عامونا العشوائية، سيعمل على تأجيج الأجواء ضد حكومة بينامين نتنياهو، كما سيؤدي إلى تصعيد الحملات الاحتجاجية على إخلاء البؤرة الاستيطانية، وهو ما سيؤثر على حملة الإخلاء، التي بدأتها الشرطة الإسرائيلية الاربعاء.

وكانت شرطة الاحتلال أعلنت عن تمكنها من إخلائها 28 وحدة في عامونا (حيث يعيش ما بين 200 و300 مستوطن)، مضيفة أنها ستواصل تنفيذ الحملة خلال الفترة القادمة.

وكانت المحكمة العليا منحت، في ديسمبر/كانون أول 2014، مهلة للحكومة عامين لإخلاء عامونا، كونها مقامة على أراض ذات ملكية خاصة، وانتهت المهلة في 25 ديسمبر/كانون أول الماضي.