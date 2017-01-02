الجربا يتحدث عن تشكيل "قوة عربية" تحت قيادته لتحرير الرقة من داعش

الوقت- كشف زعيم تيار الغد السوري، المعارض أحمد الجربا، عن تشكيل قوة عربية من 3 آلاف مقاتل تحت قيادته، وتتلقى تتدريب من القوات الأمريكية، لتحرير مدينة الرقة من تنظيم داعش الارهابي.

واكد الجربا، في مقابلة مع وكالة رويترز يبدأ الآن التحضير لمعركة الرقة،وهناك برنامج مع قوات التحالف للتدريب، وسنكون حاضرين بهذه المعركة بقوة، ونحن في طور التجهيز لها لتحرير بلادنا وتطهيرها من هذا السرطان الإرهابي الذي يمثله داعش".

وأضاف الجربا الذي ترأس في السابق "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، أنه أبرم اتفاقا مع التحالف الدولي في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي لإشراك قوات النخبة السورية في معركة الرقة، وأضاف "جرت في الشهرين الأخيرين لقاءات مع كبار المسؤولين بالجيش الأمريكي وقوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، الاتفاق تم إعلانه رسميا من قبل البنتاغون ومن قبل هيئة التحالف".

وأشار الجربا الى أن قوات النخبة تتألف من أبناء محافظات الحسكة ودير الزور والرقة في شمال شرق سوريا، الذين ساهموا في طرد قوات الحكومة السورية من هذه المناطق في عامي 2011 و2012، مؤكداً أن "تيار الغد السوري"، الذي أسسه في القاهرة العام الماضي، أبرم اتفاقا مع "قوات سوريا الديمقراطية" منذ شهور للتعاون في محاربة الارهابيين.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية غالبيتها أعلنت في وقت سابق حملة تحرير الرقة، التي أطلق عليها اسم"غضب الفرات"، يخوضها حوالي 30 ألف مقاتل.