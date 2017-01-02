السلة اللبناني زعيم غرب آسيا مجدداً

الوقت- استعاد منتخب لبنان لكرة السلة "زعامة" دول غرب آسيا بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي في اربع مباريات في البطولة التي تستضيفها العاصمة الاردنية عمّان بفوزه المستحق على نظيره الأردني صاحب الضيافة وبنتيجة 72-61 (27-9 و40-27 و52-44)، مساء اليوم الأربعاء.

ويكون اللقب الخامس لمنتخب الأرز الذي سبق ان احرز اللقب الاقليمي اعوام 2000 و2008 و2012 و2015 وقلص الفارق مع ايران التي احرزت اللقب 6 مرات.

وقد اثبت منتخب الأرز "علو كعبه" في البطولة وتوج باللقب وذلك بفضل "القوة النارية" للاعبيه الذي تمتعوا بمستوى عال واظهروا انهم الاقوى على الساحة الاقليمية.

وهذا اللقب سيشّكل مقدمة لتقدّم لبنان على لائحة التصنيف الآسيوي مع العلم ان تصنيف ابرز دول غرب آسيا على لائحة تصنيف الاتحاد الدولي هو ايران (المركز 25) والأردن (28) ولبنان (43).

ويتبين من المباريات التي خاضها المنتخب اللبناني ان جميع لاعبيه يتميزون بمستوى رفيع بقيادة القائد فادي الخطيب وتحت اشراف المدرب "جو مجاعص" مما جعل مدربي المنتخبات الباقية يحتارون بمواجهة لبنان وابرز دليل على ذلك أمام إيران إذ اتبّع المدرب مجاعص استراتيجية "خفية" وظهرت في المباراة المذكورة عبر "زج" اللاعبين وائل عرقجي وعلي مزهر معاً في الشوط الثاني وكانت "ضربة معلم" منه اذ نجح اللاعبان مع زملائهم في تحقيق نصر كبير مهّد الطريق لإحراز اللقب.

ونجاح المنتخب أدى إلى تحقيق الفوز الثاني عشر على الاردن مقابل اربع خسائر في تاريخ مواجهتهما في المسابقات الرسمية.

وابتدأ لاعبو المنتخب اللبناني، بقيادة النجم الفذ فادي الخطيب، المباراة بهجوم صاعق وسط تراجع في صفوف المنتخب الأردني لينتهي الربع الأول لمصلحة لبنان 27-9.

وأما في الربع الثاني، استغل لاعبو الاردن تراجع أداء لاعبي منتخب لبنان ونجحوا في تقليص الفارق الى 8 نقاط لكن اللبنانيين استعادوا زمام المبادرة لينتهي الربع الثاني لمصلحة لبنان 40-27.

وفي الربع الثالث، ضغط الاردنيون وقلصوا الفارق الى سبع نقاط لينتهي الربع الثالث لبنانياً 52-44.

فيما الربع الأخير حاول الاردنيون اللحاق باللبنانيين لكن منتخب الأرز انهى اللقاء بنتيجة 72-61.

ويذكر أن لبنان سيخوض مباراته الاخيرة ضد سوريا بعد ظهر الخميس وهي مباراة هامشية للمنتخب اللبناني الذي فاز على نظيره السوري ودياً استعداداً لبطولة غرب آسيا بفارق اكثر من 50 نقطة على ملعب الشانفيل الاثنين 23 كانون الثاني/يناير الماضي.

وفي السياق نفسه، سجل نقاط المنتخب اللبناني القائد فادي الخطيب 33 نقطة و6 متابعات، وأضاف علي حيدر 18 نقطة و8 متابعات، في حين سجل علي مزهر 5 نقاط، وشارل تابت 4 نقاط و5 متابعات، فيما اكتفى باسل بوجي وامير سعود وايلي اسطفان بـ3 نقاط لكل منهم، وآتر ماجوك بنقطتين و9 متابعات، بينما سجل وائل عرقجي نقطة واحدة و5 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.