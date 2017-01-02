الوقت- هبوط الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى الأمس ليتجه صوب أسوأ أداء له في شهر يناير خلال 30 عاما بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قيام دول أخرى بخفض قيمة العملة وتحدث مستشاره التجاري عن اليورو.

وأشار دونالد ترامب خلال اجتماع له مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من كبرى شركات صناعة الدواء "إن قيام دول أخرى بخفض قيمة عملاتها دفع المزيد من صناع الدواء إلى نقل الإنتاج للخارج ودعا الشركات إلى زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة".

والإدارة الأميركية الجديدة تحاول دفع الدولار للتراجع وذلك بعد ساعات فحسب من قول بيتر نافارو المستشار التجاري لترامب بأن ألمانيا تستخدم اليورو "المسعر بأقل من قيمته الحقيقية بكثير" لكسب ميزة على حساب الولايات المتحدة وشركائها بالاتحاد الأوروبي.

وأوضح "تيري ألبرت ويزمان" محلل أسعار الفائدة وأسواق الصرف لدى ماكواري في نيويورك "من الواضح أن ترامب يدلي بتصريحات تفيد أن ما تقوم به الدول الأخرى غير عادل، إذا كان هذا مؤشرا على تغير سياسة الخزانة الأميركية فيما يتعلق بالدولار فسيكون أمرا مهما."

وهبط سعر الدولار نحو 1.5 بالمئة أمام الين الياباني بعد تصريحات ترامب ونافارو مسجلا أدنى مستوياته منذ 30 نوفمبر عند 112.07 ين. وارتفع اليورو أكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار إلى 1.0811 دولار وهو أقوى سعر له منذ الثامن من ديسمبر.

ويذكر أن مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية سجل أقل مستوى له منذ الثامن من ديسمبر عند 99.430 وهو بصدد الانخفاض 2.6 بالمئة هذا الشهر في أكبر تراجع له منذ مارس 2016 وأسوأ بداية للعام منذ 1987.