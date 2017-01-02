زيارة مرتقبة لبرلمانيين روس وأتراك الى دمشق

الوقت- کشف رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان)، قسطنطين كوساتشيف، عن بدأ التحضير لزيارة مشتركة للبرلمانيين الروس والأتراك إلى سوريا.

وأكد كوساتشيف أنه بحث يوم أمس الثلاثاء خلال لقائه في موسكو مع السفير التركي لدى روسيا، حسين لازيب دير أوز، التحضيرات اللازمة لاجراء هذه الزيارة.

وقال بيان صادر عن مجلس الاتحاد الروسي، أن كوساتشيف تحدث مع الجانب التركي عن نتائج الزيارة المشتركة إلى سوريا مع نواب من البرلمان الأوروبي، وعرض دراسة تنظيم زيارة مماثلة إلى الجمهورية العربية السورية للبرلمانيين الروس والأتراك.

من جانبه قال عضو حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد، محمد أردوغان، في حديث صحفي، أن هذه الزيارة قد يتم بحثها في الاجتماع المرتقب للجنة الصداقة بين البرلمانين الروسي والتركي، وأضاف أردوغان: "من الممكن أن نقوم بزيارة مشتركة مع النواب الروس إلى سوريا إذا كانت تسهم في إحلال السلام هناك والحفاظ على وحدة البلاد وأراضيها".

وكان نواب في البرلمان الأوروبي، وهم من إيطاليا ولاتفيا وإستونيا، قاموا بزيارة ، أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، الى دمشق ضمن وفد برلماني روسي.