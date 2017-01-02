ترامب يستثني اليهود من قرار حظر الدخول لأمريكا

الوقت- استثنت واشنطن اليهود من قرار منع مواطني سبع دول إسلامية من دخول الأراضي الأمريكية، قائلة أنه لا يشمل اليهود المولودين في هذه الدول حتى لو كانوا يحملون جنسية مزدوجة.

وأعلنت هذا القرار سفارة امريكا بالكيان الإسرائيلي في تصريح لها على موقعها الإلكتروني: المسافرين الحائزين على تأشيرات سارية المفعول بجوازات سفرهم الإسرائيلية يمكنهم السفر إلى الولايات المتحدة حتى لو كانوا مواطنين أو وُلدوا في أي من الدول السبع.

وقرار ترامب المثير للجدل الذي وقّع عليه يوم الجمعة الماضي أمرا تنفيذيا علَّق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر على القادمين من العراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن، وتعليق مفتوح بالنسبة لسوريا، وشمل القرار أيضا المولودين بتلك الدول والذين يحملون جنسيات أخرى.

وتابعت السفارة الأمريكية في تل أبيب أنها تواصل إصدار التأشيرات للمواطنين المولودين أو الحاصلين على جنسيات هذه الدول إذا كانوا يحملون الجنسية الإسرائيلية، موضحة أنها ستواصل التعامل مع طلبات التأشيرات وإصدارها إلى من يتقدم بجواز سفر إسرائيلي، حتى لو كان يحمل جنسية مزدوجة لإحدى هذه الدول المحظورة.

وفي وقت سابق بعد قرار ترامب منعت السلطات الأمريكية عضو مجلس العموم البريطاني وأحد قياديي حزب المحافظين الحاكم ناظم الزهاوي المولود في العراق من دخولها بعد صدور قرار ترمب بزعم أنه مولود في بلد من الدول السبع المشمولة، لكنها عادت وسمحت للمواطنين البريطانيين مزدوجي الجنسية بالدخول بعد اتصال هاتفي بين رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي وترامب.

واستثنت واشنطن أيضا مواطني كندا وأستراليا، لكنها لم تشر إلى أن الإعفاءات تشمل إسرائيل أو أنها تجري على أساس الدين.