الكيان الاسرائيلي ينوي اتخاذ قرار سيدنّس الأقصى من جديد

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  الأربعاء 5 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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مناورة "ترايدنت" في الخليج الفارسي: الأهداف والدلالات؟

مناورة "ترايدنت" في الخليج الفارسي: الأهداف والدلالات؟ الوقت- بدأ البحريّة الأمريكية اليوم الثلاثاء مناورات بحرية في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان بمشاركة أربع دول (ترايدنت الموحدة)، هي بريطانيا وفرنسا واستراليا، إضافةً إلى أمريكا على أن تستمر هذه المناورات حتى يوم

"أرض الذهب" الامريكية تنتفض بوجه ترامب و تطالب بالانفصال! أعلنت السلطات في كاليفورنيا الجمعة أنها صادقت لحملة تطالب باستقلال الولاية للبدء بجمع التوقيعات اللازمة لإجراء استفتاء يقرر فيه الناخبون ما إذا كانوا يريدون البقاء في الولايات المتحدة أو الانفصال عنها.

تصعيد الصراعات الخفية بين الإمارات والسعودية في اليمن الوقت- منذ بداية مايسمى بمسرحية عاصفة الحزم لم تكن الإمارات متحمسة للمشاركة في هذه العاصفة...

هل يصبّ افتتاح مركز "الناتو" في الكويت في صالح "الأمن القومي" الخليجي؟ الوقت- تتوالى قضايا الأمن القومي للمنطقة فصولاً. آخرها افتتاح المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الكويت، وذلك بناءً على "مبادرة إسطنبول للتعاون"، التي أطلقها زعماء دول الناتو في العام 2004، وكذلك اقتراح الكويت

العلاقات التركيّة السعوديّة: "أستانة" بوابة الخلافات؟ الوقت- ألقت التفاهمات الإقليمية بظلالها على الأزمة السوريّة. لم يعد خافياً أن التفاهمات الثلاثيّة بين طهران وموسكو وأنقرة والتي نتج عنها مؤتمر "الأستانة" الذي وضعت أحجاره الأساس

أخبار

زيارة مرتقبة لبرلمانيين روس وأتراك الى دمشق

زيارة مرتقبة لبرلمانيين روس وأتراك الى دمشق

الوقت- کشف رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان)، قسطنطين كوساتشيف، عن بدأ التحضير لزيارة مشتركة للبرلمانيين الروس والأتراك إلى سوريا.

ترامب يستثني اليهود من قرار حظر الدخول لأمريكا الوقت- استثنت واشنطن اليهود من قرار منع مواطني سبع دول إسلامية من دخول الأراضي الأمريكية، قائلة أنه لا يشمل اليهود المولودين في هذه الدول حتى لو كانوا يحملون جنسية مزدوجة.

بعد قطعه 100 رأس... نهاية مروعة لجزار "داعش"! لقي "ابو سياف" وهو جلاد من تنظيم داعش قام باعدام أكثر من مئة شخص عبر قطع الرؤوس، مصرعه في كمين بالعراق

الكيان الاسرائيلي ينوي اتخاذ قرار سيدنّس الأقصى من جديد الوقت- أجاز برلمان الكيان الاسرائيلي للنواب والوزراء اليهود باستئناف تدنيس المسجد الأقصى، في إجراء سيشعل الأوضاع مجددا ويشكل نقضا لتعهدات إسرائيل لملك الأردن.

وزير الدفاع الايراني: أجرينا اختبار صاروخي مؤخراً، ولن نسمح لأي طرف أجنبي بالتدخل في أمورنا الدفاعية الوقت- أكد وزير الدفاع الايراني حسين دهقان، في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، أن بلاده أجرت اختبار صاروخي ضمن البرنامج المعدة مسبقا، مشدداً على أن ايران لاتسمح لأي طرف أجنبي بالتدخل في أمورها الدفاعية مهما كان.

اليونيسف: 2.2 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد والوضع أصبح كارثياً+صور الوقت- أكد تقرير جديد صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن الاوضاع الانسانية في اليمن صعبة جداً، مشيرة الى أن أكثر من 2.2 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد وهو مايعني الموت البطيء، وذلك منذ بدء العدوان السعودي.

تقرير أمريكي: مستوى الحريات في تركيا انهار بشكل كبير جداً خلال عام 2016 الوقت- كشف تقرير أمريكي جديد أن مستوى الحريات في تركيا انهار بشكل كبير جداً خلال عام 2016، مشيراً إلى ان أنقرة أصبحت في ذيل القائمة الخاصة بمستوى الحريات، من بين 195 دولة حول العالم.

لافروف: يدعو الدول العربية لدعم روسيا في الحرب على داعش الوقت- دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الدول العربية لمساعدة موسكو في محاربة الارهاب ولا سيما محاربة تنظيم داعش الارهابي، مشيداً بالجهود التي تبذلها أنقرة وطهران لانجاح الهدنة في سوريا.

روحاني يشنّ هجوماً لاذعاً على ترامب ويؤكد أن السياسة الأمريكية مبنية على النفاق الوقت- أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الاربعاء، أن السياسة الأمريكية كانت مبنية على النفاق، متهماً نظيره الأمريكي، دونالد ترامب وإدارته، بإبراز ما في داخله، واتخاذ إجراءات عنصرية تنتهك المبادئ والالتزامات الدولية.

منظمة دولية: قرارات ترامب "حول دخول أمريكا" ضربة لحقوق الانسان وعنصرية الوقت- اعتبرت منظمة السياحة العالمية أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بمنع رعايا 7 دول إسلامية من دخول أمريكا وتعليق استقبال المهاجرين من تلك الدول يشكل ضربة لحرية الانسان وحرية تنقله.

السفارة السعودية في واشنطن تحذر من إمكانية حظر دخول السعوديين الى أمريكا الوقت- حذر مسؤول في السفارة السعودية في واشنطن، الطلاب السعوديين المبتعثين في امريكا، من امكانية أن يشمل قرار ترامب القاضي بمنع دخول مواطني 7 دول اسلامية، المواطنين السعوديين في الفترة القادمة.

مهدّدا المعارضة.. دي مستورا يعلن تأجيل مفاوضات جنيف الوقت- أعلن المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا تأجيل مفاوضات جنيف بشأن الأزمة السورية، مهدداً المعارضة فيما يتعلق بتشكيل الوفد الذي سيشارك في تلك المفاوضات.

الكيان الإسرائيلي يعلن عن 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة الوقت- أعلن الكيان الإسرائيلي موافقته على بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو الإعلان الرابع من نوعه خلال أقل من أسبوعين منذ تنصيب الرئيس الأميركي

قاسمي : لن نستأذن أحدا من أجل الدفاع عن أنفسنا.. والتجارب الصاروخيّة حقّنا المؤكد الوقت- أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أن الاختبارات الصاروخية حق مؤكد لإيران، مشيراً إلى أن بلاده لن تستأذن أحدا من أجل الدفاع عن نفسها.

ما حقيقة الانقلاب الوشيك في الامارات والذي سيطيح بمحمد بن زايد؟ الوقت- كشفت مصادر أمنية واعلامية عن امکانیة حدوث انقلاب وشيك في الإمارات، ضد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيرة الى أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية سلطان بن زايد بن سلطان، الابن الثاني للشيخ زايد بن سلطان يقف وراء ذلك المخطط.

مواصفات البارجة السعودية التي استهدفتها القوات اليمنية وعلى متنها مروحيات ومئات الجنود الوقت- على الرغم من سعي السعودية للتقليل من حجم خسارتها بعد قيام قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية باستهداف فرقاطة تابعة لقوى العدوان قبالة سواحل اليمن الغربية، الى أن حجم الخسائر على مايبدو أكبر بكثير مما اعترفت به الرياض حتى الآن.

الأمم المتحدة: السعودية تتعمد استهداف المدنيين في اليمن وهو ما يرقى لجريمة حرب الوقت- كشفت تحقيق جديد أعدته الأمم المتحدة الى أن عشرات الغارات التي يشنها العدوان السعودية على اليمن لم تكن لضرب أهداف عسكرية "مشروعة" بل استهداف ممنهج للمناطق المدنية وهو ما يرقى لجريمة حرب.

الخبير الاستراتيجي زارعي: الحكومة والمعارضة قد تأخذان بعين الاعتبار مسودة الدستور السوري الوقت- قال المحلل السياسي الايراني والخبير في شؤون غرب آسيا سعدالله زارعي اليوم الثلاثاء ان الحكومة والمعارضة السورية سيأخذان بعين الاعتبار المقترح الروسي، لذلك ما تم عرضه من قبل لافروف في اجتماع الآستانة على المعارضة والحكومة السورية، هو مسودة اولية.

بعد مضي اقل من 24 ساعة على عملية البارجة، عملية ثانية للقوات اليمنية وعشرات القتلى من المرتزقة الوقت- بعد مضي اقل من اربع وعشرين ساعة على العملية النوعية التي قامت بها القوات اليمنية وضربها للبارجة السعودية قامت القوات اليمنية اليوم الثلاثاء بعملية نوعية اخرى وذلك بدكها مرتزقة العدوان السعودي في زقر حيث سقط عشرات القتلى من المرتزقة.

ما هو القانون الذي شرعته السعودية لتعويض ميزانيتها المنهارة الوقت- كشفت صحيفة الغارديان في تقريراً لها اليوم الثلاثاء بأن مجلس الوزراء السعودي قد وافق على فرض ضريبة القيمة المضافة، لينتهي بذلك عهد المعيشة المعفاة من الضرائب بالنسبة للسعوديين.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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أخبار

الكيان الاسرائيلي ينوي اتخاذ قرار سيدنّس الأقصى من جديد

الأربعاء 5 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
الكيان الاسرائيلي ينوي اتخاذ قرار سيدنّس الأقصى من جديد

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الوقت- أجاز برلمان الكيان الاسرائيلي للنواب والوزراء اليهود باستئناف تدنيس المسجد الأقصى، في إجراء سيشعل الأوضاع مجددا ويشكل نقضا لتعهدات إسرائيل لملك الأردن.

وبحسب موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" يوم الاربعاء، المقربة من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن اتخاذ هذه الخطوة، التي تمثل صورة أخرى من استثمار صعود دونالد ترامب للحكم في الولايات المتحدة، جاء استجابة لضغط كتل اليمين المشاركة في الائتلاف الحاكم.

واتخذت لجنة الانضباط التابعة للكنيست القرار برفع الحظر عن تدنيس النواب اليهود للحرم القدسي الشريف بموافقة قائد شرطة الاحتلال في القدس الجنرال يروم هليفي.

وقد تبين أن هناك دورا مهما لرئيس لجنة الانضباط الحاخام إسحاك فاكنين، من حركة "شاس" الذي عمل على دفع القرار وأصر على إجراء تصويت في اللجنة بعد أن ضمن الأغلبية لتمريره.

ونقلت الصحيفة عن عدد من نواب الكنيست قولهم إنهم "يشعرون بالقلق إزاء تداعيات هذه الخطوة التي سينظر إليها الفلسطينيون كاستفزاز، ما سيفضي إلى استئناف المواجهات بين الفلسطينيين وقوى أمن الاحتلال والمستوطنين".

وكشفت "يسرائيل هيوم" النقاب عن أن وزير الزراعة والاستيطان المتطرف أوري أرئيل أول من استغل هذا القرار، حيث إنه توجه بالفعل إلى قيادة شرطة الاحتلال في القدس المحتلة لإعلامها بعزمه على تدنيس الحرم في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن أرئيل تزعم منذ ثلاث سنوات معظم حملات التدنيس التي شنها المتطرفون اليهود للحرم.

وحرص أرئيل على توثيق حملات التدنيس التي يقوم بها عبر فيديوهات، يقوم بعرضها على موقعه الشخصي على الإنترنت الذي يوظفه لدعوة الشباب اليهودي في إسرائيل وفي جميع أرجاء العالم للانضمام إليه في تلك الحملات.

وقد اشتهر أرئيل بشكل خاص بإصراره على "أداء الصلوات" في مكان يتاخم مسجد قبة الصخرة المشرفة، بزعم أن الهيكل المزعوم يقع أسفل المسجد.

يشار إلى أن نتنياهو قد تعهد قبل أكثر من عام لملك الأردن وبوساطة وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، بمنع الوزراء والنواب اليهود من تدنيس الحرم.

وعلى إثر ذلك التعهد سمح الملك عبد الله بعودة السفير الأردني لإسرائيل الذي كان قد تم استدعاؤه بسبب تعاظم حملات التدنيس للحرم.

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