منظمة دولية: قرارات ترامب "حول دخول أمريكا" ضربة لحقوق الانسان وعنصرية

الوقت- اعتبرت منظمة السياحة العالمية أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بمنع رعايا 7 دول إسلامية من دخول أمريكا وتعليق استقبال المهاجرين من تلك الدول يشكل ضربة لحرية الانسان وحرية تنقله.
واذ أعربت المنظمة رفضها وأسفها العميق لقرارات ترامب الأخيرة، أكدت في وقت ذاته أن تلك القرارات ضد حرية الإنسان في السفر، وأنه لا يمكن منع أى إنسان من السفر بناء على العرق أو الجنسية وهو ما يشكل تميز عنصري وديني واضح، مؤكدة أن تلك القرارات سيكون لها اضرار اقتصادية على أمريكا.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان في المنظمة، زيد بن رعد الحسين، اعتبر أن قراردونالد ترامب الرئيس الأمريكي، بمنع مواطني 7 دول إسلامية من دخول بلاده هو قرار "غير قانوني ومتهور"، مؤكداً أن "التمييز على أساس الجنسية، ممنوع وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان".