ميشيل سابان: ترامب يشكل خطرا كبيرا على التجارة العالمية

الوقت- أعلن وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان اليوم بأن “إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكل خطرا كبيرا على التجارة العالمية”، مؤكدا انه “سيتعين على أوروبا التصدى لها كي تمنع انهيار المؤسسات الاقتصادية العالمية”.
وقال ميشيل سابان في كلمة أمام خبراء الاقتصاد الدوليين في مقر وزارة المالية الفرنسية "يبدو أن شريكنا الأمريكي يريد أن يتخذ قرارات حماية بشكل منفرد وهو ما قد يزعزع استقرار اقتصاد العالم بأكمله".
وأضاف "قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة تشكل خطرا كبيرا على نظام التجارة العالمي… لا فرنسا ولا أوروبا… بإمكانهما أن تشاهدا (ذلك) دون تحريك ساكن بينما تواجه مؤسساتنا الاقتصادية خطر زعزعة استقرارها".