المزاعم الأمريكية حول تجربة إيران الصاروخية: تحليل ودلالات

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  الأربعاء 5 جمادي الاول 1438
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ما حقيقة الانقلاب الوشيك في الامارات والذي سيطيح بمحمد بن زايد؟

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الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
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ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

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الدروز

الدروز

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المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

المزاعم الأمريكية حول تجربة إيران الصاروخية: تحليل ودلالات

الثلاثاء 4 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
المزاعم الأمريكية حول تجربة إيران الصاروخية: تحليل ودلالات
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الوقت - كما في كل مرة تخرج واشنطن لتُدين تجارب إيران المشروعة. فيما بات السبب واضحاً، وهو محاولة إيجاد واقعٍ يُدين إيران، ويجعلها عُرضة للمساءلة الغربية أمام محاولاتٍ دائمة لإتهام طهران بخرقها القرارات الدولية. كل ذلك لا ينفصل عن المساعي الأمريكية الصريحة، لإعادة الأوضاع مع إيران الى ما قبل الإتفاق النووي. فماذا في الإنتقاد الغربي لتجارب إيران الصاروخية؟ وكيف دافعت موسكو؟ وما هي أهم دلالات ذلك؟

الإنتقاد الغربي

انتقدت اليوم كل من باريس وواشنطن قيام إيران بإختبار صاروخ باليستي متوسط المدى يوم الأحد المنصرم. واعتبرت ذلك انتهاكا للقوانين الدولية خاصة القرار 2231. ويعقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً بدعوة من واشنطن لمناقشة التجربة الصاروخية.

تل أبيب تفضح النوايا الغربية: محالةٌ لاستهداف الإتفاق النووي

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعادة فرض العقوبات ضد إيران فورا وقال انه سيتباحث مع الرئيس الأمريكي ترامب لاعادة النظر في "الاتفاق النووي الفاشل بأكمله" بحسب تعبيره، والذي توصلت اليه ادارة اوباما وست دول كبرى مع إيران في عام 2015. وأكد نتنياهو والذي سيلتقي ترامب في البيت الابيض الشهر القادم، انه سينادي لإعادة فرض العقوبات على إيران بسبب التجارب الصاروخية، و وسيتباحث معه في كيفية الرد على ما اعتبره الإعتداء الإيراني.

روسيا تدافع

دافعت وزارة الخارجية الروسية، عن إجراء إيران تجربة صاروخية، قائلة إن الأمر لا ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي حول برنامج طهران النووي. وقال نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف أن مثل هذه الأفعال، وفي حال حدثت، فإنها لا تنتهك القرار مشيرا إلى أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي لا ينص على منع إيران من القيام بمثل هذه الأفعال. وأوضح ريابكوف، في تصريحات نقلتها "فرانس برس" أن قرار مجلس الأمن الدولي يحظر على إيران فقط إجراء تجارب على صواريخ قادرة على حمل رأس نووي.

تحليل ودلالات

عدة دلالات يمكن التوصل إليها نشير لها في التالي:

أولاً: إن ما تقوم به إيران هو من حقها ولديها كامل المشروعية لذلك، خصوصاً في ظل التهديدات الأمريكية الواضحة لا سيما مع وصول إدارة جديدة يترأسها دونالد ترامب والذي لا ينقضي يوم إلا ويتحدث عن ضرورة ردع طهران وبأي طريقة. في حين لا ينفصل السلوك الأمريكي عن المساعي الإسرائيلية الدائمة لمحاصرة التطور والتعاظم الإيراني في المنطقة. وهو ما يجعل السلوك الإيراني في خانة ردة الفعل والدفاع العسكري.

ثانياً: إن افتعال الذرائع الإستباقية، والسعي دوماً لإيجاد مُبررات لخلق جو من التوتر السياسي بين الغرب وإيران، هو من المسائل التي باتت واضحة، خصوصاً أن إيران كانت وما زالت تُجاهر بالعداء للسياسة الغربية والتي لا تتوافق مع مصالح شعوب المنطقة وتحديداً السياسة الأمريكية، التي لا تهتم إلا بمصالحها ومصالح تل أبيب الإستراتيجية.

ثالثاً: إن عملية التهويل من القدرات الصاروخية الإيرانية ليست جديدة. بل هي تدخل في خانة الرهان على خلف واقع يُبرر التوجه الأمريكي المُستقبلي للإدارة الأمريكية الجمهورية والتي ومنذ الإنتخابات الأمريكية، تتحدث عن ضرورة الغاء الإتفاق النووي مع إيران. فيما يبقى السقف الأمريكي حذراً من ردة الفعل الإيرانية، والتي لم تتهاون يوماً في رسم خطوط السياسة الدولية، إنطلاقاً من مصالح إيران الإستراتيجية والمبنية على أساس مصالح وخيارات شعوب المنطقة.

رابعاً: يدعم التهويل الحاصل، محاولة اللعب على السيناريوهات المستقبلية السياسية المُحتملة للإدارة الأمريكية. خصوصاً أن سياسة الغموض ما زالت تكتنف المُخطط الأمريكي، وهو ما يحتاج لوقت من أجل وضوحه. فيما لا تتجرأ أمريكا على القيام بأي خطوات أكثر من التحريض الإعلامي وإستخدام مجلس الأمن.

خامساً: إن هذه السياسة القديمة الجديدة، أثبتت فشلها لا سيما أنها فضحت حقيقة الطرف الأمريكي دولياً والذي باتت براغماتيته فاضحة، وجعلته يسقط على الصعيد الدولي. في حين يجب الإشارة الى أن الهم الأمريكي الأول في المنطقة هو أمن الكيان الإسرائيلي والذي يُعتبر العدو الوحيد والأساسي لإيران في المنطقة. في حين بات يعرف القاصي والداني أن التهديد النووي الأول في المنطقة والعالم هو الكيان الإسرائيلي.

إذن يعيش العالم حالة من التحول في السياسة الدولية. تحوُّلٌ لا ينفصل ع طموحات دونالد ترامب والذي ما يزال غامضاً في توجهاته الإستراتيجية. أما بالنسبة لطهران فهي ماضية في ممارسة حقها الطبيعي، من منطلق تعزيزها لقدراتها الدفاعية، والتي تهدف لردع أي اعتداءٍ أمريكي أو إسرائيلي. 

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ایران الاتفاق النووي الإدارة الأمريكية الجديدة أمن الكيان الإسرائيلي

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