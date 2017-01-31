ما هو القانون الذي شرعته السعودية لتعويض ميزانيتها المنهارة

الوقت- كشفت صحيفة الغارديان في تقريراً لها اليوم الثلاثاء بأن مجلس الوزراء السعودي قد وافق على فرض ضريبة القيمة المضافة، لينتهي بذلك عهد المعيشة المعفاة من الضرائب بالنسبة للسعوديين.

ولفتت الصحيفة إلى أن صندوق النقد الدولي قد أوصى دول مجلس التعاون بفرض هذه الضريبة، تعويضا عن خسائرها الناجمة عن تراجع أسعار النفط.

وقد وافق مجلس الوزراء السعودي، في قراراته الصادرة أمس الاثنين، على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"

وستفرض السعودية ودول المجلس ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 5%، على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من العام 2018.

وسبق لوزارة المالية السعودية أن أعلنت، في 4 يناير/كانون الثاني الجاري، أنها تستهدف تطبيق ضريبة السلع المنتقاة في أبريل/نيسان المقبل.

وضريبة السلع المنتقاة خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100%‏‏، والمشروبات الغازية (ضريبتها 50 %‏)، ومشروبات الطاقة (ضريبتها 100 %‏).