مجلس الأمن ينصاع لطلب الكيان الاسرائيلي ويعقد جلسة طارئة حول إيران

الوقت- انصاع مجلس الامن الدولي لطلب الكيان الاسرائيلي يوم الثلاثاء، لبحث ما زعم أنه تجربة لايران على صاروخ متوسط المدى.

وأعلنت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ان امريكا دعت الى إجراء هذه المشاورات الطارئة بعدما طالب سفير الكيان الاسرائيلي في الامم المتحدة مجلس الامن بالتحرك ردا على التجربة الصاروخية المزعومة.

وادعى مسؤولون أمريكيون، أن إيران أجرت تجربة على صاروخ باليستي متوسط المدى، يوم الأحد، وانفجر على مسافة 630 ميلاً.

وبحسب دبلوماسيين فإن مجلس الأمن سيبدأ مشاوراته حول التجربة الإيرانية الزعومة فور انتهاء اجتماعه المقرر حول سوريا والذي سيبدأ في الساعة العاشرة صباحاً(15 توقيت غرينيتش).

مجلس الأمن تحت إمرة الكيان الاسرائيلي

وبحسب مصادر دبلوماسية فإن الولايات المتحدة دعت إلى إجراء هذه المشاورات الطارئة بعدما طالب السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون مجلس الأمن بالتحرك رداً على هذه التجربة الصاروخية.

وتذرّع السفير الإسرائيلي أن التجربة الإيرانية تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الذي يحظر على طهران إجراء تجارب على صواريخ يمكن تزويدها برؤوس نووية.