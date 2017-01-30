البيت الأبيض: قرار ترامب حول "منع دخول أمريكا" سيضم السعودية

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  الثلاثاء 4 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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"أرض الذهب" الامريكية تنتفض على ترامب و تطالب بالانفصال!

"أرض الذهب" الامريكية تنتفض على ترامب و تطالب بالانفصال! أعلنت السلطات في كاليفورنيا الجمعة أنها صادقت لحملة تطالب باستقلال الولاية للبدء بجمع التوقيعات اللازمة لإجراء استفتاء يقرر فيه الناخبون ما إذا كانوا يريدون البقاء في الولايات المتحدة أو الانفصال عنها.

تصعید الصراعات الخفیة بين الإمارات و السعودية في اليمن الوقت- منذ بداية مايسمى بمسرحية عاصفة الحزم لم تكن الإمارات متحمسة للمشاركة في هذه العاصفة...

هل يصبّ افتتاح مركز "الناتو" في الكويت في صالح "الأمن القومي" الخليجي؟ الوقت- تتوالى قضايا الأمن القومي للمنطقة فصولاً. آخرها افتتاح المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الكويت، وذلك بناءً على "مبادرة إسطنبول للتعاون"، التي أطلقها زعماء دول الناتو في العام 2004، وكذلك اقتراح الكويت

العلاقات التركيّة السعوديّة: "أستانة" بوابة الخلافات؟ الوقت- ألقت التفاهمات الإقليمية بظلالها على الأزمة السوريّة. لم يعد خافياً أن التفاهمات الثلاثيّة بين طهران وموسكو وأنقرة والتي نتج عنها مؤتمر "الأستانة" الذي وضعت أحجاره الأساس

خبير إيراني: اجتماع آستانة أقر ببقاء واقتدار الأسد أكد الخبير بشؤون غرب آسيا "سعد الله زارعي" أن اجتماع آستانة مثّل إقراراً ببقاء وقوة الرئيس السوري بشار الأسد، محذراً في الوقت نفسه من محاولات الغرب لمصادرة نتائج هذا الاجتماع.

أخبار

بالفيديو+ القوات اليمنية تستهدف بارجة حربية سعودية على متنها 176 جندياً

بالفيديو+ القوات اليمنية تستهدف بارجة حربية سعودية على متنها 176 جندياً

الوقت- أعلنت القوات اليمنية المشتركة، استهدافها بارجة حربية للعدوان السعودي قبالة السواحل الغربية لليمن، مشيرة الى اندلاع النيران في البارجة السعودية وعلى متنها 176 جندياً.

هذا هو الثمن الذي دفعته السعودية لقاء حذفها من قرار ترامب الاخير! هذا هو الثمن الذي دفعته السعودية لقاء حذفها من قرار ترامب الاخير!

وزير الخارجية الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى طهران لبحث الملفات السياسية والاقتصادية الوقت- بدأ وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت مساء اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة طهران، ومن المقرر أن يلتقي خلالها نظيره الايراني وعدد من المسؤولين الإيرانيين، في زيارة لن يغيب عنها الملف الاقتصادي.

البرلمان العراقي يصادق على تعيين وزير للدفاع ووزير للداخلية الوقت- وافق البرلمان العراقي في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين على تعيين وزيرين جديدين، هما وزير الدفاع عرفان الحيالي ووزير الداخلية قاسم الأعرجي.

الأمم المتحدة: قرار ترامب لمنع مواطني 7 دول من دخول امريكا غير قانوني ومتهور الوقت- اعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، في بيان لها بأن قرار دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، بمنع مواطني 7 دول إسلامية من دخول بلاده هو قرار "غير قانوني ومتهور".

ماهي الشروط التي وضعتها روسيا لموافقتها على مناطق آمنة في سوريا الوقت- أعلن سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية اليوم الاثنين، إن بلاده ستستوضح تفاصيل المبادرة الامريكية الخاصة بإقامة "مناطق آمنة" في سوريا، وهي مستعدة لدراسة تطبيق هذه الفكرة، شرط موافقة دمشق عليها.

صحيفة سورية تكشف حقائق مدوية عن الطفلة التي فخخها والدها في الميدان الوقت-كشفت صحيفة الثورة السورية اليوم الاثنين في تقرير لها مستجدات مهمة حول الطفلة فاطمة وأخر من رأى الطفلة وتحدث معها قبل موتها بحوالي أربع دقائق، وهو رئيس مكتب البحث الجنائي في قسم شرطة الميدان، الرائد محمد باطوس.

إيران تعلن أنها تنتج وقوداً بنسبة 20 بالمئة لمفاعل طهران النووي الوقت- كشف بهروز كمالوندي المتحدث بإسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية اليوم الاثنين أن بلاده تنتج وقوداً لمفاعل طهران النووي بنسبة 20 بالمئة.

قتلى وجرحى بهجوم على مسجد في كندا، ورئيس الوزراء يصف الهجوم بـ"الاعتداء الارهابي" الوقت- أعلنت الشرطة الكندية مقتل 6 أشخاص على الأقل واصابة آخرين بجروح، في إطلاق نار على مسجد في مدينة كيبك الكندية.

أكثر من 900 ألف بريطاني يطالبون بالغاء زيارة ترامب لبلادهم، بالتزامن مع دعوات رسمية مماثلة الوقت- كشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن أكثر من 900 ألف بريطاني وقعوا على عريضة للمطالبة بالغاء الزيارة الرسمية المقترحة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بلادهم.

البيت الأبيض: قرار ترامب حول "منع دخول أمريكا" سيضم السعودية الوقت- أعلن البيت الأبيض أن قائمة قرار "حماية الأمة من الإرهاب"، التي أصدرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتم بموجبه منع مواطنين من 7 دول اسلامية دخول أمريكا، مرشحة للاتساع وستضم السعودية عما قريب.

الرئيس اللبناني: الأسد سيبقى والذين طالبوا برحيله يجهلون سوريا الوقت- أكد رئيس اللبناني العماد ميشال عون أن الرئيس السوري بشار الأسد سيبقى لأنه يشكل القوة الوحيدة القادرة على فرض النظام ولم شمل الجميع والذين طالبوا برحيله يجهلون سوريا.

بيان هام للجيش السوري حول التطورات في منطقة وادي بردى الوقت- أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية تحرير منطقة وادي بردى في ريف دمشق الغربي بعد أن ساهمت العمليات العسكرية للجيش في تهيئة الظروف لإنجاز تسويات ومصالحات في عدد من القرى والبلدات بالمنطقة الاستراتيجية.

الاتحاد الأوروبي يرد على قرارات ترامب المتعلقة بالمهاجرين الوقت- ردت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، فيديريكا موغيريني، على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلقة بالمهاجرين والمسلمين منهم على وجه الخصوص، وأكدت أن جميع المهاجرين يستحقون الاحترام مهما كانت ديانتهم.

نتنياهو يطالب ترامب بنقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة "كما وعد" الوقت- طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، من الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب الالتزام بتعهداته التي قطعها خلال حملته الانتخابية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ولا سيما نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

دعوات عراقية للرد على ترامب وطرد الأمريكيين من الأراضي العراقية كافة الوقت- دعت القوى والكتل النيابية العراقية للرد على قرار الرئيس الأمريكي بمنع دخول العراقيين إلى أمريكا وطرد جميع الأمريكيين من العراق فوراً.

مقتل عدد من الجنود الأمريكيين في محافظة البيضاء اليمنية، ومصادر تتحدث عن سقوط طائرة أباتشي الوقت- قالت وسائل اعلام امريكية أن طائرة من نوع أباتشي تابعة لسلاح الجو الأمريكي، سقطت اليوم الاحد في محافظة محافظة البيضاء وسط اليمن، متحدثة عن سقوط قتلى وجرحى.

ايران تعلن إستدعائها رئيس مكتب رعاية المصالح الامريكية الوقت- أعلنت ايران اليوم الأحد استدعائها رئيس مكتب رعاية المصالح الامريكية في ايران للتعبير عن اعتراضها للقرار الأخير الذي أصدره ترامب.

مرسوم جديد لترامب يمنع من خلاله المسؤولين الامريكيين من أي أنشطة لصالح دول أجنبية الوقت- اعلن اليوم السبت أن الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب، قد وقع على مرسوم جديد فرض من خلاله حظرا مدى الحياة على قيام المسؤولين في إدارته بأي أنشطة اللوبي التي تصب في مصلحة الدول الأجنبية.

الصدر رداً على قرار ترامب: أخرج رعاياك من العراق قبل أن تُخرج الجاليات الوقت- قال مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري اليوم الاحد، أنه على الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى إخراج رعاياه من العراق قبل ان "يخرِج الجاليات"، رد له على قرار الاخير بمنع دخول المواطنين العراقيين الى امريكا.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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أخبار

البيت الأبيض: قرار ترامب حول "منع دخول أمريكا" سيضم السعودية

الإثنين 3 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
البيت الأبيض: قرار ترامب حول "منع دخول أمريكا" سيضم السعودية

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الوقت- أعلن البيت الأبيض أن قائمة قرار "حماية الأمة من الإرهاب"، التي أصدرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتم بموجبه منع مواطنين من 7 دول اسلامية دخول أمريكا، مرشحة للاتساع وستضم السعودية عما قريب.

وأشار كبير موظفي البيت الأبيض، رينس بريبوس، في مقابلة مع تلفزيون "إن بي سي" الأمريكي، أن القائمة الأخيرة قد تضم خلال المرحلة القادمة كل من مصر والسعودية وأفغانستان وباكستان.

وأكد بريبوس، أن هذه الإجراءات يتم اتخاذها لحماية أمريكا، كما أوضح أن المواطنين الأمريكيين العائدين من زيارة تلك الدول الـ 7 قد يكونون عرضة  لتدقيقات إضافية إبان دخولهم لأمريكا ، وقال "إن كنت مواطنا أمريكيا دائم  التردد على ليبيا، أعتقد أنك ستكون عرضة لتحقيقات إضافية عند دخولك من أحد المطارات الأمريكية، وأعتقد أن الأمريكيين سيجدون ذلك إجراءاً جيداً".

وحل الوضع الفوضوي في المطارات الأمريكية بعد قرار ترامب الأخير، قال بريبوس أن 109 فقط من أصل 325 ألف مسافر منعوا من دخول أمريكا يوم السبت، وأشار إلى أن "أغلب هؤلاء المسافرين تمت إعادتهم. العشرات فقط لا يزالوا محتجزين، وأعتقد أنهم إن لم يكونوا أشخاصا سيئين سيتم إعادتهم قبل انقضاء اليوم".

وكانت عدد من شركات الطيران أعلنت تعليق الحجوزات لمواطني العراق وسوريا واليمن  وليبيا والسودان والصومال وإيران إلى أمريكا.

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