البيت الأبيض: قرار ترامب حول "منع دخول أمريكا" سيضم السعودية

الوقت- أعلن البيت الأبيض أن قائمة قرار "حماية الأمة من الإرهاب"، التي أصدرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتم بموجبه منع مواطنين من 7 دول اسلامية دخول أمريكا، مرشحة للاتساع وستضم السعودية عما قريب.

وأشار كبير موظفي البيت الأبيض، رينس بريبوس، في مقابلة مع تلفزيون "إن بي سي" الأمريكي، أن القائمة الأخيرة قد تضم خلال المرحلة القادمة كل من مصر والسعودية وأفغانستان وباكستان.

وأكد بريبوس، أن هذه الإجراءات يتم اتخاذها لحماية أمريكا، كما أوضح أن المواطنين الأمريكيين العائدين من زيارة تلك الدول الـ 7 قد يكونون عرضة لتدقيقات إضافية إبان دخولهم لأمريكا ، وقال "إن كنت مواطنا أمريكيا دائم التردد على ليبيا، أعتقد أنك ستكون عرضة لتحقيقات إضافية عند دخولك من أحد المطارات الأمريكية، وأعتقد أن الأمريكيين سيجدون ذلك إجراءاً جيداً".

وحل الوضع الفوضوي في المطارات الأمريكية بعد قرار ترامب الأخير، قال بريبوس أن 109 فقط من أصل 325 ألف مسافر منعوا من دخول أمريكا يوم السبت، وأشار إلى أن "أغلب هؤلاء المسافرين تمت إعادتهم. العشرات فقط لا يزالوا محتجزين، وأعتقد أنهم إن لم يكونوا أشخاصا سيئين سيتم إعادتهم قبل انقضاء اليوم".

وكانت عدد من شركات الطيران أعلنت تعليق الحجوزات لمواطني العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال وإيران إلى أمريكا.