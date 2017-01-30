الاتحاد الأوروبي يرد على قرارات ترامب المتعلقة بالمهاجرين

الوقت- ردت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، فيديريكا موغيريني، على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلقة بالمهاجرين والمسلمين منهم على وجه الخصوص، وأكدت أن جميع المهاجرين يستحقون الاحترام مهما كانت ديانتهم.
وأضافت موغيريني في تعليق نشرته على موقع التويتر بالغة الانكليزية والايطالية حمل عنوان "من خلال عيون الاطفال السوريين"، "الجميع يستحقون الاحترام بمعزل عن الديانة والجنس والجنسية".
واضافت في نص على مدونتها "الغريب حقا ان علينا تكرار هذا الامر بعد بضعة ايام فقط مناحياء ذكرى ضحايا المحرقة (النازية) يوم الجمعة 27 كانون الثاني/يناير"، وتابعت موغيريني"نحن الاوروبيين تعلمنا من تاريخنا الكبير والمأسوي ان جميع الافراد هم اولا وقبل كل شيءاناس لهم حقوق راسخة".
وأكدت موغريني ان الاوروبيين "سيواصلون دعم من يفرون من الحرب واستقبالهم والاهتمام بهم" لان "قلوبنا وضمائرنا تدرك ان هذا هو الخيار السليم"، وتابعت "انها وسيلة لنبقىاوفياء لانسانيتنا المشتركة وفي الوقت نفسه لمصالحنا”، مذكرة بان الاتحاد الاوروبي كان “اول مانح انساني لسوريا".
وتأتي تصريحات المسؤولة الأوروبية بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامبمرسوما يمنع دخول جميع اللاجئين الى أمريكا لاربعة اشهر ويعلق دخول مواطني سبع دولاسلامية للاراضي الامريكية لثلاثة اشهر.