ايران تعلن إستدعائها رئيس مكتب رعاية المصالح الامريكية

الوقت- أعلنت ايران اليوم الأحد استدعائها رئيس مكتب رعاية المصالح الامريكية في ايران للتعبير عن اعتراضها للقرار الأخير الذي أصدره ترامب.
وبحسب ما نقلت وكالة فارس قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ان الخارجية الايرانية استدعت السفير السويسري بوصفه رئيس مكتب رعاية المصالح الامريكية في ايران.
وأضاف قاسمي، تم استدعاء السفير السويسري بوصفه رئيس مكتب رعاية المصالح الامريكية في ايران بعد ظهر اليوم من قبل المدير العام لشؤون أمريكا في الخارجية الايرانية محمد كشاورز زادة، وتم تسليمه اعتراض الجمهورية الاسلامية الايرانية على قرار الرئيس الامريكي الاخير وفرض قيود والتعامل بتمييز مع المواطنيين الايرانيين العازمين على السفر الى أمريكا.
وأضاف قاسمي: اعتبر كشاورز زادة ان اصدار قرار تنفيذي من قبل الرئيس الامريكي بغية فرض قيود على سفر المواطنين الايرانيين الى امريكا تحت ذرائع واهية وتمييزية "غير مقبول ويتعارض مع اتفاقيات حقوق الانسان ومضمون اتفاقية 15 اغسطس عام 1955 القانونية والقنصلية بين الدول" وتم التأكيد على الحفاظ على حقوق الرعايا الايرانيين.
ونوه المتحدث بإسم الخارجية الايرانية الى انه تم في هذه الجلسة تذكير السفير السويسري ان الشعب الايراني كان خلال العقود الماضية ضحية المجموعات الارهابية المدعومة من قبل امريكا، قائلا، ليس الايرانيون لم يشاركوا في اي عملية من عمليات المجموعات المتطرفة الارهابية فحسب بل كانوا يراعون قوانين جميع المجتمعات التي اقاموا فيها.
واختتم قاسمي، ان السفير السويسري اعلن "انه على علم بردود الافعال حول قرار الرئيس الامركي في ايران، كما قال انه سيبلغ وزارة الخارجية الامريكية اعتراض ايران فورا".