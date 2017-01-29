الرئيس اليمني المستقيل يقرر نقل مقر البرلمان من صنعاء الى عدن

الوقت- أصدر الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، من السعودية، قرارين يقضيان بنقل مقر مجلس النواب اليمني إلى محافظة عدن، كما نص القرار الثاني على الغاء قرارات مجلس النواب الأخيرة المتعلقة بحكومة الاتقاذ الوطني.
وونص قرار الرئيس الفار، على نقل مقر اجتماعات مجلس النواب اليمني إلى "العاصمة المؤقتة" عدن، كما نص القرار الثاني إلغاء تشكيل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني.
واعتبر البيان الصادر عن الرئيس المستقيل أن القرارين جاءا نتيجة "للظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب وعدم إمكانيتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من قبل المليشيات الانقلابية المسلحة المدعومة من إيران و التابعة للحوثين وعلي صالح"، كما وصف بيان هادي قرارات البرلمان اليمني بـ "الانفرادية من قبل فصيل سياسي واحد بمجلس النواب".
ويأتي هذا القرار بحسب هادي رداً على "عقد جلسة لمجلس النواب بفصيل سياسي واحد خلافا لنصوص المبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية والتي رفضها وقاطعها الأعضاء الممثلون للقوى السياسية الاخرى الممثلة بمجلس النواب، وعلى خلفية تشكيل سلطة تنفيذية في اليمن بطريقة تتعارض مع نصوص الدستور اليمني".