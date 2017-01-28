وزارة التجارة الأمريكية: الاقتصاد يسجل أبطأ نمو منذ 2011

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  السبت 1 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

هل يصبّ افتتاح مركز "الناتو" في الكويت في صالح "الأمن القومي" الخليجي؟

هل يصبّ افتتاح مركز "الناتو" في الكويت في صالح "الأمن القومي" الخليجي؟ الوقت- تتوالى قضايا الأمن القومي للمنطقة فصولاً. آخرها افتتاح المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الكويت، وذلك بناءً على "مبادرة إسطنبول للتعاون"، التي أطلقها زعماء دول الناتو في العام 2004، وكذلك اقتراح الكويت

العلاقات التركيّة السعوديّة: "أستانة" بوابة الخلافات؟ الوقت- ألقت التفاهمات الإقليمية بظلالها على الأزمة السوريّة. لم يعد خافياً أن التفاهمات الثلاثيّة بين طهران وموسكو وأنقرة والتي نتج عنها مؤتمر "الأستانة" الذي وضعت أحجاره الأساس

خبير إيراني: اجتماع آستانة أقر ببقاء واقتدار الأسد أكد الخبير بشؤون غرب آسيا "سعد الله زارعي" أن اجتماع آستانة مثّل إقراراً ببقاء وقوة الرئيس السوري بشار الأسد، محذراً في الوقت نفسه من محاولات الغرب لمصادرة نتائج هذا الاجتماع.

إنهيارالمسلحين أنعكاس لإنتصارات حلب الوقت- يجري الحديث اليوم عن أحد أبرز العناوين التي تخص الأزمة السورية، وهو ما يتعلق بإنهيار الجماعات الإرهابية في سوريا. فيما يجري التطرق للموضوع من قِبل الأطراف، كلٌ بحسب مصلحته...

العلاقات العربية الإسرائيلية: مصيرية، تُخالف خيارات شعوب المنطقة تتفاعل اللقاءات العربية الإسرائيلية، لتكون أكثر جدية وعلنية. فلا يكاد الإعلام الإسرائيلي يعلن عن لقاء حتى يتبيَّن أنه جرى ضمن سلسلة من اللقاءات المشتركة، حيث باتت هذه العلاقة مصيرية.

أخبار

جبهة النصرة تعلن تشكيل"هئية تحرير الشام" وحل "جيش الفتح"

جبهة النصرة تعلن تشكيل"هئية تحرير الشام" وحل "جيش الفتح"

الوقت- أعلنت جبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة في سوريا)، حل كل الفصائل السابقة، وتشكيل كيان جديد يحمل اسم "هيئة تحرير الشام".

الخارجية الايرانية: سنرد على قرارات دونالد ترامب الاخيرة بالمثل الوقت- اعتبرت وزارة الخارجية الايرانية أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع دخول الايرانيين وبعض رعايا الدول الاسلامية الاخرى الى أمريكا قرارات غير مدروسة.

رئيس مجلس النواب العراقي: آن الاوان لمشروع المصالحة الوطنية في البلاد الوقت- قال سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، أنه قد آن الاوان لمشروع المصالحة الوطنية في البلاد، داعياً إلى الى إبقاء المتعلقات الإدارية والأمنية من حصة المؤسسات ذات العلاقة.

الآلاف من الأكاديميين يرفضون قرار ترامب حول تعليق دخول الأغلبية المسلمة الوقت- رفض الآلاف من الأكاديميين، قرار الرئيس الأمريكي الجديد "دونالد ترامب" المتضمن منع دخول اللاجئين والمواطنين من دول ذات أغلبية مسلمة الى أمريكا.

عمار الحكيم: التفاهم والتراضي هو المفتاح الوحيد لحل أزمة العراق الوقت- قال عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقي اليوم السبت أن التفاهم والتراضي هو المفتاح الوحيد لحل الأزمة اليت يمر بها العراق.

مركز كاتو للدراسات: ترامب ليس حمامة السلام والاقتصاد هو العنصر الأكثر أهمية بالنسبة له الوقت - قال مركز كاتو الامريكي للدراسات اليوم السبت أن الاقتصاد هو العنصر الأكثر أهمية لترامب وليس السلام حيث أنه وعلى الرغم من التدخلات العسكرية السابقة التي أعلن ترامب رفضه لها إلا أن هدفه هو القومية الاقتصادية،

العثور على غاز الخردل وصواريخ أرض-أرض شرقي الموصل الوقت- كشف ضابط عراقي يوم السبت، عن عثور القوات العراقية في شرق الموصل على مخازن لداعش الارهابي مليئة بغاز الخردل السام وصواريخ أرض- أرض.

العلم السوري يرفرف فوق عين الفيجة في ريف دمشق وخروج المسلحين منها الوقت- قامت قوات الجيش السوري اليوم السبت بتحرير عين الفيجة في منطقة وادي بردى بريف دمشق، ورفع العلم السوري فوق منشأة نبع الفيجة المشهور، وفقا للتلفزيون السوري.

الأمم المتحدة: كل عشر دقائق يموت طفل في اليمن وغارات السعودية هي السبب الوقت- قال مسؤول في الأمم المتحدة يوم السبت: إن الصراع المتصاعد في اليمن جعل ثلثي السكان في حاجة للمساعدات الإنسانية، وأن البلاد قد تواجه مجاعة هذا العام ما لم تتخذ إجراءات فورية.

إذاعة أمريكية: داعش يتنقّل بين الموصل والرقة وانهياره بات وشيكا الوقت- ذكرت إذاعة صوت أمريكا، يوم السبت، أن تنظيم "داعش" الارهابي ما زال قادراً على التنقل بين الموصل والرقة وصولاً الى منطقة الباب شمال سوريا نتيجة عدم قطع جميع طرق إمداده بحسب مازعمته.

تواصل اقتتال المعارضة مع جبهة النصرة غرب حلب الوقت- تجدّدت يوم السبت، الاشتباكات بين فصائل من مايسمى المعارضة السورية وجبهة فتح الشام الارهابية (النصرة سابقا) في غرب حلب ومحافظة إدلب معقل فصائل المعارضة السورية.

نيويورك تايمز: ترامب دعا ماتيس لإعداد خطة هجوم ضد داعش الوقت- طلب الرئيس الامريكي دونالد ترامب في القرار الرئاسي من وزارة الدفاع إعداد خطة هجوم ضد تنظيم داعش الارهابي، تشمل استخدام القوات العسكرية وسلاح المدفعية وطائرات الأباتشي والمروحيات القتالية.

امريكن اينترست: ايران القوة العالمية السابعة للعام 2017 الوقت- كشف موقع "امريكن اينترست" في تقرير له عن أقوى ثمانية دول للعام 2017 وكان من بينها ايران، والملفت في الأمر ان الكيان الاسرائيلي جاء بعد ايران في قائمة الدول الاقوى.

وزير اسرائيلي: قوات أمنية بحرينية تتدرب في اسرائيل على مكافحة الشغب الوقت- أكد وزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال الاسرائيلية، تساحي هنغبي، أن تل أبيب تربطها علاقات اقتصادية وأمنية وثيقة مع مملكة البحرين، منوهاً الى أن بعض الأجهزة الأمنية في البحرين ومن بينها قوات مكافحة الشغب تتدرب في الكيان الاسرائيلي.

النص الكامل لمشروع الدستور السوري الجديد وفق المقترح الروسي الوقت- نشرت قناة رورسيا اليوم، مشروع الدستور السوري الجديد الذي وزعه الوفد الروسي خلال مفاوضات أستانا الأخيرة. و جرت المفاوضات يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وسبق لموسكو أن أعلنت، في مايو/أيار الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقا من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة. وفيما يلي النصر الكامل لمشروع الدستور:

السيد الحوثي: السعودية تخشى ان تخسر دورها المستقبلي كعميل حصري لأمريكا في المنطقة الوقت- أكد زعيم حركة أنصار الله السيد، عبد الملك الحوثي، أن العدوان السعودي وحلفاؤه مرهقون بعد الخسارة الفادحة التي تكبدوها في اليمن، مشيراً الى أن السعودية تخشى الخروج من الساحة اليمنية فاشلة فتخسر دورها المستقبلي كعميل حصري لأمريكا في المنطقة.

واشنطن بوست: كلينتون حصلت على قرابة مليون صوت غير شرعي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة الوقت- كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الجمعة، أن المرشحة السابقة لمنصب الرئيس الأمريكي، هيلاري كلينتون، حصلت على قرابة المليون صوت بشكل غير شرعي.

علماء الدين في البحرين: الدفاع حتى الموت عن آية الله قاسم هو الموقف الشرعي للمرجعية الوقت- دعا بيان صادر عن علماء الدين في البحرين الشعب البحريني الى الدفاع عن آية الله الشيخ عيسى قاسم حتى الموت، مؤكدين أن الموت دفاع عن آية الله قاسم هو افتاء شرعي صادر عن العلماء والمرجعية الدينية.

هكذا علقت الرئاسة السورية على مرض الرئيس الاسد! هكذا علقت الرئاسة السورية على مرض الرئيس الاسد!

عدد سكان ألمانيا يصل الى رقم قياسي غير مسبوق بسبب المهاجرين الوقت- أعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، الجمعة، ارتفاع عدد سكان البلاد الى رقم قياسي جديد نتيجة استمرار تدفق المهاجرين لا سيما من الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى البلد الصناعي الأكبر في اوروبا.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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الإقتصاد

وزارة التجارة الأمريكية: الاقتصاد يسجل أبطأ نمو منذ 2011

السبت 1 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
وزارة التجارة الأمريكية: الاقتصاد يسجل أبطأ نمو منذ 2011
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الوقت- سجل الاقتصاد الأميركي تباطؤا كبيراً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، جراء عوامل عدة أبرزها انخفاض الصادرات، بحيث سجل النمو في 2016 أدنى معدل له منذ 2011، وفق ما كشفت عنه وزارة التجارة.

وقد كشف التقييم الأول الإجمالي عن تسجيل الناتج المحلي نموا بنسبة 1.9 في المئة بين أكتوبر وديسمبر، أي أقل بكثير من نسبة 3.5 في المئة التي سجلت في الربع الثالث، وأقل من توقعات المحللين لنمو نسبته 2.5 في المئة.

أما في مجمل العام، فقد سجل الاقتصاد نموا بنسبة 1.6 في المئة، أي أقل بنقطة كاملة عن عام 2015.

وأيضاً أوضح تقرير الوزارة أن "انخفاض اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الربع الأخير، يعكس انخفاض الصادرات وتزايد الواردات، فضلا عن انخفاض إنفاق الحكومة الفدرالية".

ويذكر أنه هبطت الصادرات بنسبة 4.3 في المئة، في الربع الأخير، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 8 في المئة، وتسبب هذان العاملان مجتمعين بانخفاض إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير بنسبة 1.7 في المئة.

ويرتقب أن يؤكد تباطؤ النمو في الربع الأخير التوقعات بعدم رفع يرفع المركزي الأميركي سعر الفائدة عند اجتماع مسؤولي البنك، الأسبوع المقبل، بعدما رفعها في ديسمبر للمرة الثانية فقط في عقد.

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