الخارجية الايرانية: سنرد على قرارات دونالد ترامب الاخيرة بالمثل

الوقت- اعتبرت وزارة الخارجية الايرانية أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع دخول الايرانيين وبعض رعايا الدول الاسلامية الاخرى الى أمريكا قرارات غير مدروسة.
وأشارت الخارجية الايرانية في بيان، أنّ "قرارات الحكومة الأمريكية غير المدروسة هذه ولو أنها مؤقتة ولثلاثة أشهر إلا أنها إهانة للعالم الإسلامي وخاصة إيران".
وبحسب البيان فإنّ طهران ستتعامل مع امريكا بالمثل حتى رفع هذه القيود، موضحاً أنه "على الرغم من الإدعاء بأنّ هذه القرارات هي لمواجهة الإرهاب وضمان أمن الشعب الأمريكي إلاّ أنها في الحقيقة هدية كبيرة للمتطرفين وداعميهم".
وأشار البيان إلى أنّ الحكومة الإيرانية و"في إطار دورها في الدفاع عن الشعب الإيراني داخل وخارج البلاد سترصد بدقة تأثيرات قرار الحكومة الأميركية على المديين القصير والمتوسط على حملة الجنسية الإيرانية وتتخذ الخطوات المناسبة حقوقياً و قنصلياً و سياسياً".
وكانت شركات الطيران الأجنبية حظرت على الإيرانيين التوجه إلى أمريكا عقب القرار الذي أصدره ترامب، وافادت وكالة فرانس برس إنّ طيران الاتحاد وطيران الإمارات والخطوط الجوية التركية أصدرت أوامر بعدم بيع تذاكر للسفر إلى امريكا أو السماح للإيرانيين الذين لديهم تأشيرات سفر إلى واشنطن بركوب الطائرات المتجهة إلى هذا البلد.