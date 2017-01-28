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  السبت 1 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

هل يصبّ افتتاح مركز "الناتو" في الكويت في صالح "الأمن القومي" الخليجي؟

هل يصبّ افتتاح مركز "الناتو" في الكويت في صالح "الأمن القومي" الخليجي؟ الوقت- تتوالى قضايا الأمن القومي للمنطقة فصولاً. آخرها افتتاح المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الكويت، وذلك بناءً على "مبادرة إسطنبول للتعاون"، التي أطلقها زعماء دول الناتو في العام 2004، وكذلك اقتراح الكويت

العلاقات التركيّة السعوديّة: "أستانة" بوابة الخلافات؟ الوقت- ألقت التفاهمات الإقليمية بظلالها على الأزمة السوريّة. لم يعد خافياً أن التفاهمات الثلاثيّة بين طهران وموسكو وأنقرة والتي نتج عنها مؤتمر "الأستانة" الذي وضعت أحجاره الأساس

خبير إيراني: اجتماع آستانة أقر ببقاء واقتدار الأسد أكد الخبير بشؤون غرب آسيا "سعد الله زارعي" أن اجتماع آستانة مثّل إقراراً ببقاء وقوة الرئيس السوري بشار الأسد، محذراً في الوقت نفسه من محاولات الغرب لمصادرة نتائج هذا الاجتماع.

إنهيارالمسلحين أنعكاس لإنتصارات حلب الوقت- يجري الحديث اليوم عن أحد أبرز العناوين التي تخص الأزمة السورية، وهو ما يتعلق بإنهيار الجماعات الإرهابية في سوريا. فيما يجري التطرق للموضوع من قِبل الأطراف، كلٌ بحسب مصلحته...

العلاقات العربية الإسرائيلية: مصيرية، تُخالف خيارات شعوب المنطقة تتفاعل اللقاءات العربية الإسرائيلية، لتكون أكثر جدية وعلنية. فلا يكاد الإعلام الإسرائيلي يعلن عن لقاء حتى يتبيَّن أنه جرى ضمن سلسلة من اللقاءات المشتركة، حيث باتت هذه العلاقة مصيرية.

أخبار

إذاعة أمريكية: داعش يتنقّل بين الموصل والرقة وانهياره بات وشيكا

إذاعة أمريكية: داعش يتنقّل بين الموصل والرقة وانهياره بات وشيكا

الوقت- ذكرت إذاعة صوت أمريكا، يوم السبت، أن تنظيم "داعش" الارهابي ما زال قادراً على التنقل بين الموصل والرقة وصولاً الى منطقة الباب شمال سوريا نتيجة عدم قطع جميع طرق إمداده بحسب مازعمته.

تواصل اقتتال المعارضة مع جبهة النصرة غرب حلب الوقت- تجدّدت يوم السبت، الاشتباكات بين فصائل من مايسمى المعارضة السورية وجبهة فتح الشام الارهابية (النصرة سابقا) في غرب حلب ومحافظة إدلب معقل فصائل المعارضة السورية.

نيويورك تايمز: ترامب دعا ماتيس لإعداد خطة هجوم ضد داعش الوقت- طلب الرئيس الامريكي دونالد ترامب في القرار الرئاسي من وزارة الدفاع إعداد خطة هجوم ضد تنظيم داعش الارهابي، تشمل استخدام القوات العسكرية وسلاح المدفعية وطائرات الأباتشي والمروحيات القتالية.

امريكن اينترست: ايران القوة العالمية السابعة للعام 2017 الوقت- كشف موقع "امريكن اينترست" في تقرير له عن أقوى ثمانية دول للعام 2017 وكان من بينها ايران، والملفت في الأمر ان الكيان الاسرائيلي جاء بعد ايران في قائمة الدول الاقوى.

وزير اسرائيلي: قوات أمنية بحرينية تتدرب في اسرائيل على مكافحة الشغب الوقت- أكد وزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال الاسرائيلية، تساحي هنغبي، أن تل أبيب تربطها علاقات اقتصادية وأمنية وثيقة مع مملكة البحرين، منوهاً الى أن بعض الأجهزة الأمنية في البحرين ومن بينها قوات مكافحة الشغب تتدرب في الكيان الاسرائيلي.

النص الكامل لمشروع الدستور السوري الجديد وفق المقترح الروسي الوقت- نشرت قناة رورسيا اليوم، مشروع الدستور السوري الجديد الذي وزعه الوفد الروسي خلال مفاوضات أستانا الأخيرة. و جرت المفاوضات يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وسبق لموسكو أن أعلنت، في مايو/أيار الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقا من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة. وفيما يلي النصر الكامل لمشروع الدستور:

السيد الحوثي: السعودية تخشى ان تخسر دورها المستقبلي كعميل حصري لأمريكا في المنطقة الوقت- أكد زعيم حركة أنصار الله السيد، عبد الملك الحوثي، أن العدوان السعودي وحلفاؤه مرهقون بعد الخسارة الفادحة التي تكبدوها في اليمن، مشيراً الى أن السعودية تخشى الخروج من الساحة اليمنية فاشلة فتخسر دورها المستقبلي كعميل حصري لأمريكا في المنطقة.

واشنطن بوست: كلينتون حصلت على قرابة مليون صوت غير شرعي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة الوقت- كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الجمعة، أن المرشحة السابقة لمنصب الرئيس الأمريكي، هيلاري كلينتون، حصلت على قرابة المليون صوت بشكل غير شرعي.

علماء الدين في البحرين: الدفاع حتى الموت عن آية الله قاسم هو الموقف الشرعي للمرجعية الوقت- دعا بيان صادر عن علماء الدين في البحرين الشعب البحريني الى الدفاع عن آية الله الشيخ عيسى قاسم حتى الموت، مؤكدين أن الموت دفاع عن آية الله قاسم هو افتاء شرعي صادر عن العلماء والمرجعية الدينية.

هكذا علقت الرئاسة السورية على مرض الرئيس الاسد! هكذا علقت الرئاسة السورية على مرض الرئيس الاسد!

عدد سكان ألمانيا يصل الى رقم قياسي غير مسبوق بسبب المهاجرين الوقت- أعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، الجمعة، ارتفاع عدد سكان البلاد الى رقم قياسي جديد نتيجة استمرار تدفق المهاجرين لا سيما من الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى البلد الصناعي الأكبر في اوروبا.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: استمرار الحظر الجوي على مطار صنعاء تسبب بكارثة إنسانية على الشعب اليمني الوقت- أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفن أوبراين، أن طيران العدوان السعودي يرتكب مجازر متكررة بحق الشعب اليمني، معتبراً أن الحصار الذي تفرضه السعودية وتحالفها على الشعب اليمني ولاسيما استمرار الحظر الجوي على مطار صنعاء تسبب بكارثة إنسانية.

ترامب يؤجل نقل السفارة الأمريكية في تل أبيب إلى القدس المحتلة الوقت- اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من السابق لأوانه حالياً نقل سفارة بلاده لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة القدس المحتلة، متراجعاً على مايبدو عن وعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية.

لافروف: لن نحاول فرض مشروع الدستور السوري على أحد الوقت- أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع بعض ممثلي المعارضة السورية في موسكو، اليوم الجمعة، أن مقارنة مشروع الدستور الروسي لسوريا بالدستور الأمريكي للعراق غير صحيحة، مشدداً على أن موسكو تحاول فرض اقتراحاتها على أحد.

الأمم المتحدة: 14 مليون يمني معرضون لخطر المجاعة في العام الحالي الوقت- أكد ستيفن أوبراين، مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة أن 80% من سكان اليمن في حاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، محذراً من أن الأزمة الإنسانية في اليمن تشهد تفاقما، وقد تواجه البلاد مجاعة العام الحالي.

موظفون كبار في الخارجية الامريكية يقدمون استقالتهم احتجاجا على سياسة ترامب الوقت- في اطار الاحتجاجات المتواصلة على تسلم دونالد ترامب منصبه كرئيساً لأمريكا، قدم عدد من مسؤولي وزارة الخارجية في واشنطن استقالتهم بشكل رسمي. وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فقد قدم المسؤول الثاني بوزارة الخارجية الأمريكية باتريك كاندي و3 موظفين آخرين بالوزارة استقالتهم بسبب عدم موافقتهم على سياسة الرئي

فايننشال تايمز تكشف أسباب فوز ترامب ووصوله الى البيت الابيض الوقت- اعتبرت صحيفة فايننشال تايمز في عددها الصادر، اليوم الجمعة، أن فوز الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سببه اهتمامه وفريقه الانتخابي في مجال تكنولوجيا المعلوماتية واستطاعته الترويج لما يحتاجه الناخبون الأمريكي.

تركيا: داعش والنصرة جماعات ارهابية ونتصرف على هذا الأساس الوقت- اعلنت وزارة الخارجية التركية، إن أنقرة ليس لديها علم بأي مسودة دستور قدمتها روسيا خلال مفاوضات أستانأ وتتضمن منح حكم ذاتي لأكراد سوريا، مشيرة في الوقت ذاته الى انها تعتبر كلا من تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" جماعة ارهابية.

كيان الاحتلال يصادق على إنشاء وحدات استيطانية جديدة في القدس للمرة الثانية خلال يومين الوقت- صادق كيان الاحتلال الاسرائيلي من جديد، الخميس 26 يناير/كانون الثاني، على بناء 153 وحدة إستيطانية جديدة في مستوطنة "غيلو"، جنوبي مدينة القدس المحتلة.

بريطانيا: لم نعد متمسكين برحيل الرئيس الأسد الوقت- أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الخميس، أن بريطانيا لم تعد متمسكة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة في سوريا، مشيراً الى أن لندن قد تضطر الى اعتماد "تغيير كبير" في سياساتها تجاه الأزمة السورية.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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أخبار

إذاعة أمريكية: داعش يتنقّل بين الموصل والرقة وانهياره بات وشيكا

السبت 1 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
إذاعة أمريكية: داعش يتنقّل بين الموصل والرقة وانهياره بات وشيكا

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الوقت- ذكرت إذاعة صوت أمريكا، يوم السبت، أن تنظيم "داعش" الارهابي ما زال قادراً على التنقل بين الموصل والرقة وصولاً الى منطقة الباب شمال سوريا نتيجة عدم قطع جميع طرق إمداده بحسب مازعمته.

ونقل التقرير عن "إلهام أحمد" عضو مجلس الديمقراطية السورية قولها أن هناك حركة دائمة من قبل مسلحي داعش بين الموصل والرقة التي يعد التنظيم دفاعاته فيها للمعركة الاخيرة.

انهيار وشيك لداعش

وأضافت أحمد، أن هناك مؤشرات تفيد بهروب مسلحي داعش من مواقع المواجهة، مشيرا الى ان انهياره بات وشيكاً.

الجيش العراقي يقتل 42 إرهابياً داعشيا غربي الموصل

ميدانيا وجّه طيران الجيش العراقي ضربات لعناصر جماعة داعش الإرهابية ضمن المحور الغربي لمدينة الموصل أوقعت 42 عنصراً إرهابياً.

وأكدت خلية الإعلام الحربي العراقي نقلاً عن قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبدالأمير رشيد يارالله أن طيران الجيش قام بتأمين الحماية اللازمة لخط صد قوات الحشد الشعبي في المحور الغربي لمدينة الموصل ووجه ضربات جوية أسفرت عن قتل 33 إرهابي وتدمير 5 عجلات إحداها مفخخة والثانية تحمل أحادية، ومعالجة تجمعات لداعش كانت تروم التعرض على خط الصد لقوات الحشد الشعبي في قريتي الخبيرات شرق المصايد ومنطقة المحلبية في المحور الغربي من العمليات.

وأضاف أن طيران الجيش وجه ضربة أخرى في قرية إعليبة ضمن المحور الغربي أسفرت عن قتل 9 إرهابيين وتدمير 3 أوكار وعجلة تحمل أحادية ومضافة.

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