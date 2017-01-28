إذاعة أمريكية: داعش يتنقّل بين الموصل والرقة وانهياره بات وشيكا

الوقت- ذكرت إذاعة صوت أمريكا، يوم السبت، أن تنظيم "داعش" الارهابي ما زال قادراً على التنقل بين الموصل والرقة وصولاً الى منطقة الباب شمال سوريا نتيجة عدم قطع جميع طرق إمداده بحسب مازعمته.

ونقل التقرير عن "إلهام أحمد" عضو مجلس الديمقراطية السورية قولها أن هناك حركة دائمة من قبل مسلحي داعش بين الموصل والرقة التي يعد التنظيم دفاعاته فيها للمعركة الاخيرة.

انهيار وشيك لداعش

وأضافت أحمد، أن هناك مؤشرات تفيد بهروب مسلحي داعش من مواقع المواجهة، مشيرا الى ان انهياره بات وشيكاً.

الجيش العراقي يقتل 42 إرهابياً داعشيا غربي الموصل

ميدانيا وجّه طيران الجيش العراقي ضربات لعناصر جماعة داعش الإرهابية ضمن المحور الغربي لمدينة الموصل أوقعت 42 عنصراً إرهابياً.

وأكدت خلية الإعلام الحربي العراقي نقلاً عن قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبدالأمير رشيد يارالله أن طيران الجيش قام بتأمين الحماية اللازمة لخط صد قوات الحشد الشعبي في المحور الغربي لمدينة الموصل ووجه ضربات جوية أسفرت عن قتل 33 إرهابي وتدمير 5 عجلات إحداها مفخخة والثانية تحمل أحادية، ومعالجة تجمعات لداعش كانت تروم التعرض على خط الصد لقوات الحشد الشعبي في قريتي الخبيرات شرق المصايد ومنطقة المحلبية في المحور الغربي من العمليات.

وأضاف أن طيران الجيش وجه ضربة أخرى في قرية إعليبة ضمن المحور الغربي أسفرت عن قتل 9 إرهابيين وتدمير 3 أوكار وعجلة تحمل أحادية ومضافة.