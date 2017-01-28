امريكن اينترست: ايران القوة العالمية السابعة للعام 2017

الوقت- كشف موقع "امريكن اينترست" في تقرير له عن أقوى ثمانية دول للعام 2017 وكان من بينها ايران، والملفت في الأمر ان الكيان الاسرائيلي جاء بعد ايران في قائمة الدول الاقوى.

وحازت ايران في تقرير الموقع الامريكي البارز للعام 2017 على مرتبة وضعت الكيان الاسرائيلي خلفها، فيما احتلت حليفة الاحتلال أمريكا المرتبة الاولى في القائمة.

وجاءت أمريكا والصين واليابان في المراتب الاولى من هذه القائمة وتلتها روسيا وألمانيا والهند في المراتب من الرابعة الى السادسة، واحتلت ايران على هذه القائمة المرتبة السابعة للدول الاقوى في العام 2017 ليأتي من بعدها الكيان الاسرائيلي في المرتبة الثامنة.

وفيما تناول تقرير الموقع الامريكي ايران على أنها قوّة عالمية سابعة، أشار الى حرب الوكالة التي كانت مشتعلة بين السعودية وايران في العام 2016 قائلا بأن هذه الحرب ستستمر خلال العام الجديد، والمنتصر الواضح في هذه الحرب هو ايران، إلا في حال قامت المملكة بالإستعانة بإحدى القوى العالمية المذكورة آنفا.

وأشار التقرير الى قوّة ايران في المنطقة لاسيما الشرق الاوسط في سوريا ولبنان، كما لفت الى الاتفاق النووي بين ايران والدول العظمى الخمس (امريكا،بريطانيا،فرنسا،روسيا،الصين، وعلاوة على المانيا) وتوقيع طهران لاتفاقيات شراء طائرات بوينغ وايرباص، معتبرا أنها كانت بمثابة رسالة شفافة للعالم أجمع أن ايران بلد مفتوح على التجارة، وإنتاج النفط في هذا البلد عاد الى ماقبل العقوبات.