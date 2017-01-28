هكذا علقت الرئاسة السورية على مرض الرئيس الاسد!

الوقت- في ضوء الحرب الاعلامية التي تشن على الرئيس السوري بشار الاسد، انتشرت انباء على وسائل التواصل الاجتماعي ان الرئيس السوري مريض ووضعه الصحي خطير. و في هذا الشأن صدر بيان اليوم عن الرئاسة السورية ينفي كل هذه الاكاذيب و جاء في البيان:
أنه "منذ أيام بثت بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، إشاعات تتحدّث عن صحّة الرئيس الأسد، لا يزال بعضها مستمراً حتى الآن، مصدرها جهات وصحف معروفة الانتماء والتمويل والتوجّه، وذلك على شكل تحليلات أقرب لأمنيات تجول في مخيّلة من أطلقها فقط…وتتزامن مع تغيّر المعطيات الميدانية والسياسيّة بعكس ما أرادوه لسوريا طيلة السنوات الماضية".
و أضاف البيان: "أنها تنفي كل هذه الأخبار، جملةً وتفصيلاً، وتؤكد عدم صحّتها على الإطلاق، وبأن الرئيس الأسد بصحّة ممتازة ويمارس مهامه بشكل طبيعي تماماً". وأكد بيان الرئاسة السورية أيضاً أن "الشعب السوري بات محصناً ضد مثل تلك الأكاذيب، وما أكثرها منذ بداية الحرب على سوريا وحتى الآن، وتشير إلى أنها لا تقع إلا في خانة الأحلام ومحاولة رفع معنويات منهارة…ولن تثير إلا السخرية والاستهزاء".