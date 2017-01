مشاهير عالميين من أصول عربية

الوقت- هل تعلم بأن بعض من المشاهير العالميين الذين تحبهم أصولهم عربية. بغض النظر عن صورتك النمطية والفرضيات التي لديك قد تفاجئك بعض هذه الأسماء كونه من الصعب تصنيف الناس وهؤلاء النجوم الغير استثنائيين بناءً على هذه النمطيات.

سنذكر بعض من النجوم المعروفين الذين يعودون إلى أصول عربية أو قدم آبائهم من الشرق الأوسط، كثير منهم ينتمون إلى أجداد قدموا من لبنان أو سوريا وهناك عدد قليل منهم أتو من دول مثل فلسطين والعراق.

شانون اليزابيث

فقد تبدو أمريكية أصلية تمامًا ولكن شانون اليزابيث التي اشعت تحت ضوء المسرح بدور ناديا في فيلم (الفطيرة الأمريكية- Apple Pie) هي ابنة لأب سوري - لبناني وأم من أصول انجليزية - ايرلندية – المانية، واسمها المعروف هو شانون اليزابيث فضل. ترعرعت اليزابيث مندمجة مع الالعاب الرياضية واتخذت منحنى جيد في لعب التنس. بالإضافة إلى نجاحها كممثلة بدأت اليزابيث بتثبيت بصمتها في مجال الإخراج وبتأسيس شركة إنتاج خاصة بها.

أندري اغاسي

تعود أسطورة التنس الشهيرة في الماضي القريب هذه إلى نسب عربي. حصل والده على جوائز الألومبياد لصالح ايران على الرغم من جذوره الأرمينية والآشورية. بالتأكيد ورث اغاسي قدرات أبيه الرياضية وصُنف غالبًا كلاعب تنس رقم واحد على مستوى العالم وترك بصمته المميزة في الرياضة عندما تقاعد عام 2006 بعد 20 عامًا قضاها في اللعب. وأيضاً حصل على العديد من الألقاب المرموقة، مثل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وبطولة استراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة في التسعينات.

رالف نادر

ليس هناك الكثير من الأشخاص الذين ترشحو للرئاسة أكثر من رالف نادر، غادر والداه لبنان لانشاء وطن لهم في الولايات المتحدة وانخرط نادر في السياسة لأكثر من خمسين عام وقد ظهر لأول مرة عندما أصر على حملة السلام لتحسين صناعة السيارات. وهذا السياسي الذي جلب "الاحتفال الاخضر" تحت أضواء المسرح مغرم تمامًا بأمور تخص البيئة والأنشطة الاجتماعية.

توني سلهوب

والمعروف بإسم أدريان مونك من مسلسل (الجريمة- الكوميدي) المشهور (مونك - Monk). وتوني أمريكي من الجيل الثاني وقد هاجر أجداده الاصليون من لبنان إلى الولايات المتحدة الأمريكية ووالده هو أيضًا لبناني مهاجر، لقد اشتهر بدايةً في المسلسل التلفزيوني وينجز (Wings) ومثل في العديد من أدوار الأفلام مثل فيلم (Men In Black)، وربما عرفتموه أيضًا كزوج للممثلة بروك أدامز (Brooke Adams).

دي جي خالد

وهو (خالد عبدالله خالد) وحامل لقب الهيب هوب يملك أصول فلسطينية وكان أبواه من أكبر مشجعيه وداعميه وفي الحقيقة هما أيضا موسيقيين احترفو الموسيقى العربية. احتضن خالد الموسيقى القادمة من بلد أبويه الجديد. وهنا تعاون مع نجوم الهيب هوب مثل سنوب دوج وتي بيين ولوداكريس وكاني ويست وأشر. بالإضافة إلى أغنياته الضاربة مثل (كل ما أفعله هو الفوز - All I Do Is Win) و(I’m So Hood) فهو أيضا رئيس شركة تسجيلات ديف جام الجنوبية.

فينس فون

من لا يعرف النجم الهوليوود الشهير من الوزن الثقيل الذي يتألق في قنوات (أتش بي أو- HBO) في برنامجه الشهير (المحقق الفذ- True Detective)، وأيضا لديه أصل عربي كما كانت جدة أبيه لبنانية الأصل. وقد سطع نجم فينس أول مرة في التسعينيات مع نجاح الفيلم الشهير (الحديقة الجوراسية - The Lost World: Jurassic Park ) ويمتلك في جعبته الكثير من المهارات مما يجعله ناجحًا كبيرًا في كل من الكوميديا والدراما. وقد تألق فون في أفلام مثل (محطمون الزفاف- The Wedding Crashers ) و(التفكك - The Break Up) .

سلمى حايك

هذه الممثلة المكسيكية تمتلك دم إسباني ولبناني. ووالدها لبناني الأصل واسمها يعني السلام. موهبتها تنصب في التمثيل والإخراج وإنتاج عالم من العواصف. وتم ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي عن تجسيدها دور الفنانة المكسيكية فريدا كاهلو في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2003. واقتحمت الشاشة لأول مرة في التسعينات بجانب بطولة الممثل أنطونيو بانديراس في فيلم الخارج عن القانون" Desperado".

جيري ساينفيلد

هو أحد أكبر مشاهير الكوميديا الأمريكية "جيري ساينفيلد" والذي أتت أمه من عائلة سورية يهودية ووالده المهاجر من تركيا والذي هاجر بدايةً إلى هنغاريا قبل مجيئة إلى أميركا، ساينفيلد المشهور بالمسلسل التلفزيوني الشهير الذي يحمل اسمه أيضًا يمكننا تتبع أصله الذي يعود إلى جزيرة إليس وقد حصل على جائزة إرث الأسرة والمتمثلة في تمثال الحرية لمؤسسة جزيرة إليس عام 2009.