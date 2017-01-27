مشاهير عالميين من أصول عربية

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  السبت 1 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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العلاقات التركيّة السعوديّة: "أستانة" بوابة الخلافات؟

العلاقات التركيّة السعوديّة: "أستانة" بوابة الخلافات؟ الوقت- ألقت التفاهمات الإقليمية بظلالها على الأزمة السوريّة. لم يعد خافياً أن التفاهمات الثلاثيّة بين طهران وموسكو وأنقرة والتي نتج عنها مؤتمر "الأستانة" الذي وضعت أحجاره الأساس

خبير إيراني: اجتماع آستانة أقر ببقاء واقتدار الأسد أكد الخبير بشؤون غرب آسيا "سعد الله زارعي" أن اجتماع آستانة مثّل إقراراً ببقاء وقوة الرئيس السوري بشار الأسد، محذراً في الوقت نفسه من محاولات الغرب لمصادرة نتائج هذا الاجتماع.

إنهيارالمسلحين أنعكاس لإنتصارات حلب الوقت- يجري الحديث اليوم عن أحد أبرز العناوين التي تخص الأزمة السورية، وهو ما يتعلق بإنهيار الجماعات الإرهابية في سوريا. فيما يجري التطرق للموضوع من قِبل الأطراف، كلٌ بحسب مصلحته...

العلاقات العربية الإسرائيلية: مصيرية، تُخالف خيارات شعوب المنطقة تتفاعل اللقاءات العربية الإسرائيلية، لتكون أكثر جدية وعلنية. فلا يكاد الإعلام الإسرائيلي يعلن عن لقاء حتى يتبيَّن أنه جرى ضمن سلسلة من اللقاءات المشتركة، حيث باتت هذه العلاقة مصيرية.

تركة اوباما التي يرثها ترامب .. فشل في مكافحة الإرهاب وإخفاق في إدارة العالم بالشراكة كان اوباما يرفع شعار عدم التدخل المباشر في الحروب لكن تناقضاته في مواقفه ونتائج سياساته الفاشلة مهدت لظهور ترامب المتطرف

أخبار

وزير اسرائيلي: قوات أمنية بحرينية تتدرب في اسرائيل على مكافحة الشغب

وزير اسرائيلي: قوات أمنية بحرينية تتدرب في اسرائيل على مكافحة الشغب

الوقت- أكد وزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال الاسرائيلية، تساحي هنغبي، أن تل أبيب تربطها علاقات اقتصادية وأمنية وثيقة مع مملكة البحرين، منوهاً الى أن بعض الأجهزة الأمنية في البحرين ومن بينها قوات مكافحة الشغب تتدرب في الكيان الاسرائيلي.

النص الكامل لمشروع الدستور السوري الجديد وفق المقترح الروسي الوقت- نشرت قناة رورسيا اليوم، مشروع الدستور السوري الجديد الذي وزعه الوفد الروسي خلال مفاوضات أستانا الأخيرة. و جرت المفاوضات يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وسبق لموسكو أن أعلنت، في مايو/أيار الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقا من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة. وفيما يلي النصر الكامل لمشروع الدستور:

السيد الحوثي: السعودية تخشى ان تخسر دورها المستقبلي كعميل حصري لأمريكا في المنطقة الوقت- أكد زعيم حركة أنصار الله السيد، عبد الملك الحوثي، أن العدوان السعودي وحلفاؤه مرهقون بعد الخسارة الفادحة التي تكبدوها في اليمن، مشيراً الى أن السعودية تخشى الخروج من الساحة اليمنية فاشلة فتخسر دورها المستقبلي كعميل حصري لأمريكا في المنطقة.

واشنطن بوست: كلينتون حصلت على قرابة مليون صوت غير شرعي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة الوقت- كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الجمعة، أن المرشحة السابقة لمنصب الرئيس الأمريكي، هيلاري كلينتون، حصلت على قرابة المليون صوت بشكل غير شرعي.

علماء الدين في البحرين: الدفاع حتى الموت عن آية الله قاسم هو الموقف الشرعي للمرجعية الوقت- دعا بيان صادر عن علماء الدين في البحرين الشعب البحريني الى الدفاع عن آية الله الشيخ عيسى قاسم حتى الموت، مؤكدين أن الموت دفاع عن آية الله قاسم هو افتاء شرعي صادر عن العلماء والمرجعية الدينية.

هكذا علقت الرئاسة السورية على مرض الرئيس الاسد! هكذا علقت الرئاسة السورية على مرض الرئيس الاسد!

عدد سكان ألمانيا يصل الى رقم قياسي غير مسبوق بسبب المهاجرين الوقت- أعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، الجمعة، ارتفاع عدد سكان البلاد الى رقم قياسي جديد نتيجة استمرار تدفق المهاجرين لا سيما من الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى البلد الصناعي الأكبر في اوروبا.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: استمرار الحظر الجوي على مطار صنعاء تسبب بكارثة إنسانية على الشعب اليمني الوقت- أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفن أوبراين، أن طيران العدوان السعودي يرتكب مجازر متكررة بحق الشعب اليمني، معتبراً أن الحصار الذي تفرضه السعودية وتحالفها على الشعب اليمني ولاسيما استمرار الحظر الجوي على مطار صنعاء تسبب بكارثة إنسانية.

ترامب يؤجل نقل السفارة الأمريكية في تل أبيب إلى القدس المحتلة الوقت- اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من السابق لأوانه حالياً نقل سفارة بلاده لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة القدس المحتلة، متراجعاً على مايبدو عن وعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية.

لافروف: لن نحاول فرض مشروع الدستور السوري على أحد الوقت- أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع بعض ممثلي المعارضة السورية في موسكو، اليوم الجمعة، أن مقارنة مشروع الدستور الروسي لسوريا بالدستور الأمريكي للعراق غير صحيحة، مشدداً على أن موسكو تحاول فرض اقتراحاتها على أحد.

الأمم المتحدة: 14 مليون يمني معرضون لخطر المجاعة في العام الحالي الوقت- أكد ستيفن أوبراين، مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة أن 80% من سكان اليمن في حاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، محذراً من أن الأزمة الإنسانية في اليمن تشهد تفاقما، وقد تواجه البلاد مجاعة العام الحالي.

موظفون كبار في الخارجية الامريكية يقدمون استقالتهم احتجاجا على سياسة ترامب الوقت- في اطار الاحتجاجات المتواصلة على تسلم دونالد ترامب منصبه كرئيساً لأمريكا، قدم عدد من مسؤولي وزارة الخارجية في واشنطن استقالتهم بشكل رسمي. وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فقد قدم المسؤول الثاني بوزارة الخارجية الأمريكية باتريك كاندي و3 موظفين آخرين بالوزارة استقالتهم بسبب عدم موافقتهم على سياسة الرئي

فايننشال تايمز تكشف أسباب فوز ترامب ووصوله الى البيت الابيض الوقت- اعتبرت صحيفة فايننشال تايمز في عددها الصادر، اليوم الجمعة، أن فوز الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سببه اهتمامه وفريقه الانتخابي في مجال تكنولوجيا المعلوماتية واستطاعته الترويج لما يحتاجه الناخبون الأمريكي.

تركيا: داعش والنصرة جماعات ارهابية ونتصرف على هذا الأساس الوقت- اعلنت وزارة الخارجية التركية، إن أنقرة ليس لديها علم بأي مسودة دستور قدمتها روسيا خلال مفاوضات أستانأ وتتضمن منح حكم ذاتي لأكراد سوريا، مشيرة في الوقت ذاته الى انها تعتبر كلا من تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" جماعة ارهابية.

كيان الاحتلال يصادق على إنشاء وحدات استيطانية جديدة في القدس للمرة الثانية خلال يومين الوقت- صادق كيان الاحتلال الاسرائيلي من جديد، الخميس 26 يناير/كانون الثاني، على بناء 153 وحدة إستيطانية جديدة في مستوطنة "غيلو"، جنوبي مدينة القدس المحتلة.

بريطانيا: لم نعد متمسكين برحيل الرئيس الأسد الوقت- أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الخميس، أن بريطانيا لم تعد متمسكة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة في سوريا، مشيراً الى أن لندن قد تضطر الى اعتماد "تغيير كبير" في سياساتها تجاه الأزمة السورية.

الرئيس المكسيكي يلغي زيارته الى امريكا بسبب "جدار ترامب" الوقت- الغى الرئيس المكسيكي، إنريكي بينيا نييتو، زيارته الرسمية المقررة الاسبوع المقبل الى أمريكا ولقاء الرئيس الامريكي الجديد، وذلك على خلفية الجدل حول بناء جدار فاصل بين البلدين.

المونيتور: حزب الله من أكبر القوى في الشرق الأوسط، ويضم مئات آلاف المؤيدين الوقت- تناول موقع المونيتور اليوم الخميس في مقال له المكانة التي يحظى بها حزب الله اللبناني على الصعيدين الداخلي والخارجي حيث أنه وبعد تحرير حلب، وبدعم من روسيا وحزب الله، ارتفع الوضع الذي يحظى به الحزب في لبنان بشكل كبير.

بريطانيا تبدأ رسمياً اجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي الوقت- أعلن ديفيد ديفيس الوزير المكلف بملف خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، تقديم قانون يسمح للحكومة ببدء عملية خروج البلاد من التكتل ، متوقعاً الموافقة على مشروع القانون بسرعة.

بالصور...أبناء الشعب البحريني يغلقون الطرق المؤدية للمنامة الوقت- قام أبناء الشعب البحريني اليوم الخميس وبعد قيام السلطات البحرينة باستخدام الرصاص الحي ضدهم باغلاق الطرق المؤدية للمنامة.

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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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ثقافة وفن

مشاهير عالميين من أصول عربية

السبت 1 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
مشاهير عالميين من أصول عربية
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الوقت- هل تعلم بأن بعض من المشاهير العالميين الذين تحبهم أصولهم عربية. بغض النظر عن صورتك النمطية والفرضيات التي لديك قد تفاجئك بعض هذه الأسماء كونه من الصعب تصنيف الناس وهؤلاء النجوم الغير استثنائيين بناءً على هذه النمطيات.

سنذكر بعض من النجوم المعروفين الذين يعودون إلى أصول عربية أو قدم آبائهم من الشرق الأوسط، كثير منهم ينتمون إلى أجداد قدموا من لبنان أو سوريا وهناك عدد قليل منهم أتو من دول مثل فلسطين والعراق.

شانون اليزابيث

فقد تبدو أمريكية أصلية تمامًا ولكن شانون اليزابيث التي اشعت تحت ضوء المسرح بدور ناديا في فيلم (الفطيرة الأمريكية- Apple Pie) هي ابنة لأب سوري - لبناني وأم من أصول انجليزية - ايرلندية – المانية، واسمها المعروف هو شانون اليزابيث فضل. ترعرعت اليزابيث مندمجة مع الالعاب الرياضية واتخذت منحنى جيد في لعب التنس. بالإضافة إلى نجاحها كممثلة بدأت اليزابيث بتثبيت بصمتها في مجال الإخراج وبتأسيس شركة إنتاج خاصة بها.

أندري اغاسي

تعود أسطورة التنس الشهيرة في الماضي القريب هذه إلى نسب عربي. حصل والده على جوائز الألومبياد لصالح ايران على الرغم من جذوره الأرمينية والآشورية. بالتأكيد ورث اغاسي قدرات أبيه الرياضية وصُنف غالبًا كلاعب تنس رقم واحد على مستوى العالم وترك بصمته المميزة في الرياضة عندما تقاعد عام 2006 بعد 20 عامًا قضاها في اللعب. وأيضاً حصل على العديد من الألقاب المرموقة، مثل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وبطولة استراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة في التسعينات.

رالف نادر

ليس هناك الكثير من الأشخاص الذين ترشحو للرئاسة أكثر من رالف نادر، غادر والداه لبنان لانشاء وطن لهم في الولايات المتحدة وانخرط نادر في السياسة لأكثر من خمسين عام وقد ظهر لأول مرة عندما أصر على حملة السلام لتحسين صناعة السيارات. وهذا السياسي الذي جلب "الاحتفال الاخضر" تحت أضواء المسرح مغرم تمامًا بأمور تخص البيئة والأنشطة الاجتماعية.

توني سلهوب

والمعروف بإسم أدريان مونك من مسلسل (الجريمة- الكوميدي) المشهور (مونك - Monk). وتوني أمريكي من الجيل الثاني وقد هاجر أجداده الاصليون من لبنان إلى الولايات المتحدة الأمريكية ووالده هو أيضًا لبناني مهاجر، لقد اشتهر بدايةً في المسلسل التلفزيوني وينجز (Wings) ومثل في العديد من أدوار الأفلام مثل فيلم (Men In Black)، وربما عرفتموه أيضًا كزوج للممثلة بروك أدامز (Brooke Adams).

دي جي خالد

وهو (خالد عبدالله خالد) وحامل لقب الهيب هوب يملك أصول فلسطينية وكان أبواه من أكبر مشجعيه وداعميه وفي الحقيقة هما أيضا موسيقيين احترفو الموسيقى العربية. احتضن خالد الموسيقى القادمة من بلد أبويه الجديد. وهنا تعاون مع نجوم الهيب هوب مثل سنوب دوج وتي بيين ولوداكريس وكاني ويست وأشر. بالإضافة إلى أغنياته الضاربة مثل (كل ما أفعله هو الفوز - All I Do Is Win) و(I’m So Hood) فهو أيضا رئيس شركة تسجيلات ديف جام الجنوبية.

فينس فون

من لا يعرف النجم الهوليوود الشهير من الوزن الثقيل الذي يتألق في قنوات (أتش بي أو- HBO) في برنامجه الشهير (المحقق الفذ- True Detective)، وأيضا لديه أصل عربي كما كانت جدة أبيه لبنانية الأصل. وقد سطع نجم فينس أول مرة في التسعينيات مع نجاح الفيلم الشهير (الحديقة الجوراسية - The Lost World: Jurassic Park ) ويمتلك في جعبته الكثير من المهارات مما يجعله ناجحًا كبيرًا في كل من الكوميديا والدراما. وقد تألق فون في أفلام مثل (محطمون الزفاف- The Wedding Crashers ) و(التفكك - The Break Up) .

سلمى حايك

هذه الممثلة المكسيكية تمتلك دم إسباني ولبناني. ووالدها لبناني الأصل واسمها يعني السلام. موهبتها تنصب في التمثيل والإخراج وإنتاج عالم من العواصف. وتم ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي عن تجسيدها دور الفنانة المكسيكية فريدا كاهلو في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2003. واقتحمت الشاشة لأول مرة في التسعينات بجانب بطولة الممثل أنطونيو بانديراس في فيلم الخارج عن القانون" Desperado".

جيري ساينفيلد

هو أحد أكبر مشاهير الكوميديا الأمريكية "جيري ساينفيلد" والذي أتت أمه من عائلة سورية يهودية ووالده المهاجر من تركيا والذي هاجر بدايةً إلى هنغاريا قبل مجيئة إلى أميركا، ساينفيلد المشهور بالمسلسل التلفزيوني الشهير الذي يحمل اسمه أيضًا يمكننا تتبع أصله الذي يعود إلى جزيرة إليس وقد حصل على جائزة إرث الأسرة والمتمثلة في تمثال الحرية لمؤسسة جزيرة إليس عام 2009.

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