عدد سكان ألمانيا يصل الى رقم قياسي غير مسبوق بسبب المهاجرين

الوقت- أعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، الجمعة، ارتفاع عدد سكان البلاد الى رقم قياسي جديد نتيجة استمرار تدفق المهاجرين لا سيما من الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى البلد الصناعي الأكبر في اوروبا.
وأضاف مكتب الاحصاء أن عدد سكان البلاد زاد بواقع 600 ألف العام الماضي ليصل إلى 82.8 مليون نسمة وهو رقم قياسي جديد حيث سجل المكتب تجاوز الرقم القياسي السابق وهو 82.5 مليون نسمة والذي سجل في نهاية عام 2002، رغم أن عدد الوفيات في 2016 فاق عدد المواليد بواقع ما بين 150 ألفا و190 ألفا.
ويعاني المجتمع الألماني كأغلب المجتمعات الاوروبية من الشيوخوخة وقلة عدد الشباب (اي مجتمع غير فتي)، ومنذ 1972 يفوق عدد الوفيات أعداد المواليد في ألمانيا، لكن أكثر من مليون شخص فروا من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى تدفقوا على ألمانيا في 2015 و2016 بسبب اقتصادها القوي وقوانينها المتسامحة نسبيا بشأن اللجوء وبرامج الإعانات الاجتماعية السخي.
وخلال عامي 2016 و2017 خصصت الحكومة الألمانية 30.64 مليار دولار في صورة تمويل للإسكان وإدماج أكثر من مليون طالب لجوء دخلوا البلاد.
وتقدر الاحصائيات الألمانية أن العدد الأكبر من المهاجرين الذين يحصلون على لجوء وإقامة في المانيا، هو من السوريين، اذ استقبلت المقاطعات الألمانية أكثر من مليون و200 ألف سوري خلال اقل من عامين.