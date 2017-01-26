عامل قاد دراجته لـأكثر من شهر ووصل إلى صدمة!

الوقت- عامل صيني فقير لم يكن يملك المال لحجز تذكرة قطار إلى منطقة تشيتشيهار شمال شرقي البلاد، لذلك قرر قطع المسافة بدراجته لأكثر من 500 كيلومتر في رحلة استغرقت شهرا، لكنه اكتشف في منتصف الطريق أنه قاد في الاتجاه الخاطئ.
وقد كان العامل يسعى لقضاء الاحتفالات بالعام الصيني الجديد مع عائلته في مسقط رأسه، لكنه صدم عندما استوقفته الشرطة لتخبره بأنه يتجه جنوبا وليس شمالا، وذلك بعد أن قطع أكثر من 500 كيلومتر.
ويذكر أن الرجل قد بدأ رحلته من مدينة ريزهاو جنوب شرقي الصين باتجاه تشيتشيهار، علما أن المسافة بين المنطقتين، التي قرر أنها يقطعها بدراجته، يزيد طولها على 1600 كيلومترا.
وبالنسبة لتقارير صحفية صينية، فإن العامل الصيني البسيط لم يكن باستطاعته قراءة اللوحات الإرشادية على الطرق، وكان يعتمد فقط على توجيهات المارة، إلا أن الشرطة وبعض المتطوعين قرروا شراء تذكرة قطار للرجل حتى يصل إلى عائلته دون مزيد من المعاناة.