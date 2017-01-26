دراسة: تحميص الخبز قد يتسبب بالسرطان!

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  الجمعة 29 ربيع الثاني 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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العلاقات التركيّة السعوديّة: "أستانة" بوابة الخلافات؟

العلاقات التركيّة السعوديّة: "أستانة" بوابة الخلافات؟ الوقت- ألقت التفاهمات الإقليمية بظلالها على الأزمة السوريّة. لم يعد خافياً أن التفاهمات الثلاثيّة بين طهران وموسكو وأنقرة والتي نتج عنها مؤتمر "الأستانة" الذي وضعت أحجاره الأساس

خبير إيراني: اجتماع آستانة أقر ببقاء واقتدار الأسد أكد الخبير بشؤون غرب آسيا "سعد الله زارعي" أن اجتماع آستانة مثّل إقراراً ببقاء وقوة الرئيس السوري بشار الأسد، محذراً في الوقت نفسه من محاولات الغرب لمصادرة نتائج هذا الاجتماع.

الكيان الاسرائيلي يواصل علاج المسلحين في جنوب سوريا الوقت- تزامنا مع التوصل لاتفاق شبه نهائي في أستانا بشأن إيجاد حلّ للأزمة السوريّة، قام مراسل وكالة رويترز في الجولان السوري المحتل بتسريب معلومات كشفت عن مدى الدعم الذي تتلقاه ماتسمى المعارضة من الكيان الاسرائيلي.

الأزمة السورية تعيش ارتدادات انتصار حلب: المسلحون نحو الإنهيار وفتح الشام أولى الضحايا الوقت- يجري الحديث اليوم عن أحد أبرز العناوين التي تخص الأزمة السورية، وهو ما يتعلق بإنهيار الجماعات الإرهابية في سوريا. فيما يجري التطرق للموضوع من قِبل الأطراف، كلٌ بحسب مصلحته...

العلاقات العربية الإسرائيلية: مصيرية، تُخالف خيارات شعوب المنطقة تتفاعل اللقاءات العربية الإسرائيلية، لتكون أكثر جدية وعلنية. فلا يكاد الإعلام الإسرائيلي يعلن عن لقاء حتى يتبيَّن أنه جرى ضمن سلسلة من اللقاءات المشتركة، حيث باتت هذه العلاقة مصيرية.

أخبار

كيان الاحتلال يصادق على إنشاء وحدات استيطانية جديدة في القدس للمرة الثانية خلال يومين

كيان الاحتلال يصادق على إنشاء وحدات استيطانية جديدة في القدس للمرة الثانية خلال يومين

الوقت- صادق كيان الاحتلال الاسرائيلي من جديد، الخميس 26 يناير/كانون الثاني، على بناء 153 وحدة إستيطانية جديدة في مستوطنة "غيلو"، جنوبي مدينة القدس المحتلة.

بريطانيا: لم نعد متمسكين برحيل الرئيس الأسد الوقت- أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الخميس، أن بريطانيا لم تعد متمسكة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة في سوريا، مشيراً الى أن لندن قد تضطر الى اعتماد "تغيير كبير" في سياساتها تجاه الأزمة السورية.

الرئيس المكسيكي يلغي زيارته الى امريكا بسبب "جدار ترامب" الوقت- الغى الرئيس المكسيكي، إنريكي بينيا نييتو، زيارته الرسمية المقررة الاسبوع المقبل الى أمريكا ولقاء الرئيس الامريكي الجديد، وذلك على خلفية الجدل حول بناء جدار فاصل بين البلدين.

المونيتور: حزب الله من أكبر القوى في الشرق الأوسط، ويضم مئات آلاف المؤيدين الوقت- تناول موقع المونيتور اليوم الخميس في مقال له المكانة التي يحظى بها حزب الله اللبناني على الصعيدين الداخلي والخارجي حيث أنه وبعد تحرير حلب، وبدعم من روسيا وحزب الله، ارتفع الوضع الذي يحظى به الحزب في لبنان بشكل كبير.

بريطانيا تبدأ رسمياً اجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي الوقت- أعلن ديفيد ديفيس الوزير المكلف بملف خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، تقديم قانون يسمح للحكومة ببدء عملية خروج البلاد من التكتل ، متوقعاً الموافقة على مشروع القانون بسرعة.

بالصور...أبناء الشعب البحريني يغلقون الطرق المؤدية للمنامة الوقت- قام أبناء الشعب البحريني اليوم الخميس وبعد قيام السلطات البحرينة باستخدام الرصاص الحي ضدهم باغلاق الطرق المؤدية للمنامة.

مجلة أمريكية: انقطاع التنسيق والتعاون بين بغداد واربيل سيشكل فاجعة للأكراد الوقت- حذرت مجلة اتلانتيك الأمريكية من أن انقطاع التنسيق والتعاون بين اقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد سيجلب للاكراد كارثة حقيقة، خاصة في ظل اعتماد الاقليم على تصدير النفط بشكل كبير لدعم الخزينة.

ماهي أبرز الفصائل التي قضت عليها "جبهة النصرة" في سوريا منذ 2014؟ أبرز الفصائل في "الجيش الحر" التي قضت عليها "جبهة النصرة" منذ تشرين الثاني 2014، وحتى كانون الثاني 2016.

ماذا تعرف عن مسودة مشروع الدستور السوري الذي اعده خبراء روس؟ الوقت- تسرب اليوم الخميس اقتراح المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد الذي يتضمن إزالة تعابير تشير إلى عربية الجمهورية السورية واستبدالها بمصطلحات تشدد على ضمان التنوع في المجتمع السوري.

خلافات كبيرة داخل ميليشيات العدوان بعد اجبار الامارات المرتزقة على خوض معارك خاسرة في الساحل الغربي لليمن الوقت- بالتوازي مع التقدم الذي تحرزه القوات اليمنية المشتركة في المخا والمناطق الساحلية، كشفت مصادر عسكرية أن الإمارات تُجبر المرتزقة من الجنوبيين على خوض معركتها في الساحل الغربي وتهدد مَن يرفُض بالتصفية الفورية.

الرئيس الأسد خلال لقائه عبد اللهيان: سوريا وإيران تدعمان اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي يستثني داعش والنصرة الوقت- التقى الرئيس بشار الأسد اليوم الخميس حسين أمير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له، وبحيث معه عدد من القضايا.

تنظيم داعش الارهابي يستخدم طائرة مسيرة لقصف مناطق سكنية وسط الموصل الوقت- قام تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى، الخميس، بقصف منزل سكني باستخدام طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات ما اسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد اسرة واحدة بينهم طفل وأصيب عدد أخر بجروح وسط الموصل.

ادارة ترامب تجمد المساعدات التي شرعها أوباما لفلسطين الوقت- قامت ادارة ترامب اليوم الخميس بوقف نقل المساعدات المتجهة إلى فلسطين، والتي أذن أوباما بها قبل ساعات من مغادرة البيت الأبيض حيث تقدر بـ 221 مليون دولار.

النظام البحريني يطلق الرصاص على المحتجين في ساحة الدراز الوقت- أطلق عناصر النظام البحريني الرصاص على المحتجين يوم الخميس في ساحة اعتصام الدراز قرب منزل المرجع الديني سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، مخلفة العديد من الإصابات البليغة والحرجة.

عضوة في الكونغرس الامريكي: ينبغي على امريكا التوقف عن دعم الإرهابيين في سوريا الوقت- قالت تولسي غابارد العضوة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، "ينبغي على امريكا التوقف عن دعم الإرهابيين الذين يدمرون سوريا وشعبها.

صحيفة حرييت: تركيا تنوي بدء عملية مشابهة لدرع الفرات في العراق الوقت- كشف مراسل في صحيفة حرييت التركية مقرب من الحزب الحاكم عن نيّة الجيش التركي بدء حملة عسكرية في شمال العراق على غرار عملية درع الفرات السورية.

ترامب: التعذيب وسيلة ناجحة ولكن سأدع أمر تنفيذها لماتيس الوقت- قال الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب، إنه يريد أن يحارب النار بالنار عندما يكون الأمر متعلق بالقضاء على الإرهاب.

ترامب يصادق على مشروع بناء الجدار على الحدود بين أمريكا والمكسيك الوقت- صادق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، على مشروع بناء الجدار على الحدود بين أمريكا والمكسيك، كما وقع مرسوما آخر بشأن التطبيق الصارم لقوانين الهجرة يتضمن خصوصا تدابير ضد "مدن الملجأ" التي تؤوي المهاجرين غير الشرعيين.

العفو الدولية تؤكد اعتقال الأمن الامارتي لمستشار ولي عهد أبو ظبي بسبب مصر الوقت- اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية باعتقال الأكاديمي المعروف عبدالخالق عبدالله مستشار الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي، ونائب القائد العام للقوات المسلحة.

الأمن اللبناني يعتقل 5 أشخاص من جنسيات مختلفة بتهمة التخابر مع جهاز الموساد الاسرائيلي الوقت- أعلن الأمن اللبناني، الأربعاء ، إيقاف 5 أشخاص بتهمة التجسس لصالح الكيان الاسرائيلي وتسريب معلومات أمنية لسفارات الاحتلال في الخارج.

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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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علوم وتكنولوجيا

دراسة: تحميص الخبز قد يتسبب بالسرطان!

الخميس 28 ربيع الثاني 1438
 
 
 
 
 
دراسة: تحميص الخبز قد يتسبب بالسرطان!
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الوقت- ينصح علماء التغذية بطهو الخبز وشرائح البطاطس حتى تكتسب اللون الذهبي الأصفر، لا اللون البني، لتقليص ما يدخل أجسامنا من الكيماويات المسببة للسرطان.

فالأطعمة النشوية تفرز مادة الأكريلاميد عند تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة، كمثل قليها أو شيها لفترة طويلة.

وقد أوصت وكالة معايير الغذاء (FSA) باتباع تعليمات الطهو بعناية وتجنب تحول الأغذية للون البني، على الرغم من أن هيئة بحوث السرطان في بريطانيا قالت إنه لم يتم إثبات مثل هذه العلاقة لدى البشر.

وأيضاً تنصح وكالة معايير الغذاء بعدم الاحتفاظ بالبطاطس والجزر الأبيض في الثلاجة، حيث أن معدلات السكر في البطاطس ترتفع في درجات الحرارة المنخفضة، مما قد يزيد من كمية الأكريلاميد التي ستُفرز أثناء الطهو.

والجدير بالذكر أن الأكريلاميد يتواجد في العديد من أنواع الغذاء، ويُفرز بشكل طبيعي خلال عملية الطهو. وتوجد هذه المادة بمعدلات عالية في الأغذية النشوية التي يتم طهوها في درجات حرارة تزيد على 120 درجة مئوية، مثل شرائح البطاطس، والخبز، وحبوب الإفطار، والبسكويت، والمقرمشات، والكعك، والقهوة.

وتُفرز هذه المادة أثناء الطهو المنزلي، عندما يتم خبز أو قلي أو شيّ أغذية نشوية مثل البطاطس وشرائح البطاطس والخبز والجزر الأبيض.

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الصحة طهو الخبز السرطان

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