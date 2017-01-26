رحيل الشاعر المصري الكبير "سيد حجاب"

الوقت- توفي الشاعر المصري "سيد حجاب" الأمس، عن عمر 76 عاما، حسبما أعلن وزير الثقافة المصري حلمي النمنم في بيان.

وقد نعى الوزير الشاعر الراحل، قائلا "سيد حجاب من شعراء جيل الستينات فقد صهرته في شبابه محنة 67 وجعلته منحازا للقضايا الوطنية والاجتماعية والسياسية".

وتابع قوله في البيان "استطاع أن يصيغ بكلماته كل أحداث الوطن، ووجدناه حاضرا خلال ثورة 25 يناير و30يونيو، كما أنه صاغ ديباجة الدستور المصري".

وأشار الوزير "كان شاعرا مصريا كبيرا ارتقى بالعامية فجعلها مقروءة للعالم العربي، وقد استطاع أن يرسم نبض الحياة المصرية بكلماته التي لا تنسى".

والجدير بالذكر أنّ سيد حجاب قد ولد في 23 سبتمبر من عام 1940 في محافظة الدقهلية شمالي مصر، وهو الشقيق الأكبر للمخرج والشاعر شوقي حجاب، ودرس هندسة العمارة في جامعة الإسكندرية قبل أن ينتقل إلى جامعة القاهرة لدراسة هندسة التعدين.

باللإضافة إلى ذلك فإن الشاعر الذي اشتهر ببراعته في اللعب بالكلمات في شعر العامية، قد ورث الموهبة عن والده، ونال تشجيعه عندما كتب قصيدته الأولى التي حملت اسم "الشهيد نبيل منصور".

أما عن ديوانه الأول "صياد وجنية"، فقد جاء نتاج تأثر حجاب بمهنة الصيد التي تربى عليها والده، حيث نشأت الأسرة على ضفاف بحيرة المنزلة.

وأيضاً تعاون حجاب مع الملحن المصري الراحل "عمار الشريعي" في كتابة كلمات لفريق "الأصدقاء"، الذي ضم مطربين صاعدين في الثمانينيات، كما غنى من كلماته مطربون منهم المصريون عفاف راضي ومحمد منير وعلي الحجار ومحمد الحلو ومدحت صالح، والسورية أصالة والمغربية سميرة سعيد.

وفي السياق نفسه، عرف الشاعر سيد حجاب بكتابة مقدمات عدد من أشهر المسلسلات في تاريخ الدراما العربية، منها "ليالي الحلمية" و"المال والبنون" و"الأيام" و"أرابيسك" و"بوابة الحلواني" و"الوسية" و"الشهد والدموع"، كما برع في الكتابة للأطفال.

ويذكر أنه كتب أغنيات لأفلام مصرية ووضع كلمات بعض من الأوبريتات التي قدمت في مناسبات وطنية، إضافة إلى مشاركته في أعمال تراثية مثل "ألف ليلة وليلة" و"السيرة الهلالية".

وقد كرم سيد حجاب فى معرض تونس للكتاب عام 2008، وحصد على جائزة "كفافيس الدولية" عام 2005 عن مجمل أعماله، ونال جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2012.

وجاءت وفاة و رحيل سيد حجاب قبل ساعات من افتتاح الدورة 48 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعد أبرز حدث ثقافي تشهده القاهرة كل عام.