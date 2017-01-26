بريطانيا: لم نعد متمسكين برحيل الرئيس الأسد

الوقت- أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الخميس، أن بريطانيا لم تعد متمسكة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة في سوريا، مشيراً الى أن لندن قد تضطر الى اعتماد "تغيير كبير" في سياساتها اتجاه الأزمة السورية.
واعترف جونسون خلال مثوله امام لجنة الشؤون الدولية بمجلس اللوردات، بأن "تمسك بريطانيا بمبدأ رحيل الرئيس السوري بشار الاسد عن السلطة قبل إيجاد اي تسوية لم يعد يجدي نفعا لأنه لم يحقق اي تقدم يذكر"، واضاف "لقد تشبثنا لوقت طويل بفكرة رحيل الاسد عن السلطة وأرى ان الوقت قد حان للبحث عن خيارات اخرى لاحلال السلام في سوريا" معتبرا انه من الواجب النظر ايضا الى "واقع الأمور وكيف تغيرت على الارض بما يستدعي تبني أفكار ومقاربات جديدة".
وأكد الوزير البريطاني ان هناك عددا من الخيارات التي يمكن اعتمادها لدفع القضية السورية الى الامام، منوها الى ضرورة البحث عن "مخرج ديمقراطي" للازمة السورية عبر تنظيم انتخابات تحت إشراف الامم المتحدة يشارك فيها كل السوريين بما يتضمن اللاجئين والنازحين، مؤكداً حق الرئيس الأسد بالمشاركة في تلك الانتخابات.
وحمل جونسون نواب البرلمان البريطاني جزءا من مسؤولية الموقف الذي تجد الحكومة البريطانية نفسها فيه بشأن القضية السورية مشيرا الى ان "بريطانيا وجدت نفسها خارج اللعبة عندما صوت مجلس العموم عام 2013 ضد القيام بعمل عسكري ضد سوريا".