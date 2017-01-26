بالصور...أبناء الشعب البحريني يغلقون الطرق المؤدية للمنامة

الوقت- قام أبناء الشعب البحريني اليوم الخميس وبعد قيام السلطات البحرينة باستخدام الرصاص الحي ضدهم باغلاق الطرق المؤدية للمنامة.
وقام المتظاهرون البحرينيون بقطق الطريق بعد أن قامت السلطات البحرينية بشن اليوم الخميس هجوماً كبيراً على ساحة اعتصام الدراز قرب منزل أعلى مرجعية دينية في البحرين والخليج الفارسي سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم مخلفة العديد من الإصابات البليغة والحرجة.
وارسلت السلطات البحرينية عدد من العناصر المسلحة التي كانت تستقل نحو 20 سيارة استخدمت الرصاص الحي ورصاص الشوزن المحرم دولياً في هجومها المباغت فجر اليوم الخميس 26 يناير/كانون الثاني 2017 ما أدى لإصابات بليغة في صفوف المرابطين نقلت إحداها إلى العناية القصوى في مستشفى السلمانية.
هذا وشهدت منطقة الدراز تظاهرة حاشدة بعد صلاة الظهر، بعد ليلة من هجوم قوات خاصة بحرينية خلف جرحى وسجل عدد من الاعتقالات.
يذكر أنه وفي موقف غير انساني قام ملك البحرين "حمد آل خليفة" بارسال ثياب الشهداء الثلاثة علي السنكيس وسامي المشيمع وعباس السميع الذين اعدمهم منذ اسبوع الى ذويهم، و كانت الثياب ممزقة و مخرّمة بالرّصاص؛ و لم يكتفي بذلك بل أرسل لامهات الشهداء أغطية الرّأس التي وضعت على رؤوسهم عند اعدامهم.