بين التكتيك والاستراتيجية؛ هل سيعيد الأردن حساباته خليجياً؟

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  الخميس 28 ربيع الثاني 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

العلاقات التركيّة السعوديّة: "أستانة" بوابة الخلافات؟

العلاقات التركيّة السعوديّة: "أستانة" بوابة الخلافات؟ الوقت- ألقت التفاهمات الإقليمية بظلالها على الأزمة السوريّة. لم يعد خافياً أن التفاهمات الثلاثيّة بين طهران وموسكو وأنقرة والتي نتج عنها مؤتمر "الأستانة" الذي وضعت أحجاره الأساس

خبير إيراني: اجتماع آستانة أقر ببقاء واقتدار الأسد أكد الخبير بشؤون غرب آسيا "سعد الله زارعي" أن اجتماع آستانة مثّل إقراراً ببقاء وقوة الرئيس السوري بشار الأسد، محذراً في الوقت نفسه من محاولات الغرب لمصادرة نتائج هذا الاجتماع.

الكيان الاسرائيلي يواصل علاج المسلحين في جنوب سوريا الوقت- تزامنا مع التوصل لاتفاق شبه نهائي في أستانا بشأن إيجاد حلّ للأزمة السوريّة، قام مراسل وكالة رويترز في الجولان السوري المحتل بتسريب معلومات كشفت عن مدى الدعم الذي تتلقاه ماتسمى المعارضة من الكيان الاسرائيلي.

الأزمة السورية تعيش ارتدادات انتصار حلب: المسلحون نحو الإنهيار وفتح الشام أولى الضحايا الوقت- يجري الحديث اليوم عن أحد أبرز العناوين التي تخص الأزمة السورية، وهو ما يتعلق بإنهيار الجماعات الإرهابية في سوريا. فيما يجري التطرق للموضوع من قِبل الأطراف، كلٌ بحسب مصلحته...

العلاقات العربية الإسرائيلية: مصيرية، تُخالف خيارات شعوب المنطقة تتفاعل اللقاءات العربية الإسرائيلية، لتكون أكثر جدية وعلنية. فلا يكاد الإعلام الإسرائيلي يعلن عن لقاء حتى يتبيَّن أنه جرى ضمن سلسلة من اللقاءات المشتركة، حيث باتت هذه العلاقة مصيرية.

أخبار

تنظيم داعش الارهابي يستخدم طائرة مسيرة لقصف مناطق سكنية وسط الموصل

تنظيم داعش الارهابي يستخدم طائرة مسيرة لقصف مناطق سكنية وسط الموصل

الوقت- قام تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى، الخميس، بقصف منزل سكني باستخدام طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات ما اسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد اسرة واحدة بينهم طفل وأصيب عدد أخر بجروح وسط الموصل.

ادارة ترامب تجمد المساعدات التي شرعها أوباما لفلسطين الوقت- قامت ادارة ترامب اليوم الخميس بوقف نقل المساعدات المتجهة إلى فلسطين، والتي أذن أوباما بها قبل ساعات من مغادرة البيت الأبيض حيث تقدر بـ 221 مليون دولار.

النظام البحريني يطلق الرصاص على المحتجين في ساحة الدراز الوقت- أطلق عناصر النظام البحريني الرصاص على المحتجين يوم الخميس في ساحة اعتصام الدراز قرب منزل المرجع الديني سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، مخلفة العديد من الإصابات البليغة والحرجة.

عضوة في الكونغرس الامريكي: ينبغي على امريكا التوقف عن دعم الإرهابيين في سوريا الوقت- قالت تولسي غابارد العضوة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، "ينبغي على امريكا التوقف عن دعم الإرهابيين الذين يدمرون سوريا وشعبها.

صحيفة حرييت: تركيا تنوي بدء عملية مشابهة لدرع الفرات في العراق الوقت- كشف مراسل في صحيفة حرييت التركية مقرب من الحزب الحاكم عن نيّة الجيش التركي بدء حملة عسكرية في شمال العراق على غرار عملية درع الفرات السورية.

ترامب: التعذيب وسيلة ناجحة ولكن سأدع أمر تنفيذها لماتيس الوقت- قال الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب، إنه يريد أن يحارب النار بالنار عندما يكون الأمر متعلق بالقضاء على الإرهاب.

ترامب يصادق على مشروع بناء الجدار على الحدود بين أمريكا والمكسيك الوقت- صادق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، على مشروع بناء الجدار على الحدود بين أمريكا والمكسيك، كما وقع مرسوما آخر بشأن التطبيق الصارم لقوانين الهجرة يتضمن خصوصا تدابير ضد "مدن الملجأ" التي تؤوي المهاجرين غير الشرعيين.

العفو الدولية تؤكد اعتقال الأمن الامارتي لمستشار ولي عهد أبو ظبي بسبب مصر الوقت- اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية باعتقال الأكاديمي المعروف عبدالخالق عبدالله مستشار الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي، ونائب القائد العام للقوات المسلحة.

الأمن اللبناني يعتقل 5 أشخاص من جنسيات مختلفة بتهمة التخابر مع جهاز الموساد الاسرائيلي الوقت- أعلن الأمن اللبناني، الأربعاء ، إيقاف 5 أشخاص بتهمة التجسس لصالح الكيان الاسرائيلي وتسريب معلومات أمنية لسفارات الاحتلال في الخارج.

استشهاد شاب من العوامية السعودية جرّاء تعذيب الأمن الوقت- سقط خلال اليومين السابقين ابن بلدة العوامية السعودية محمد رضي الحساوي، شهيدا في سجن المباحث العامة في الدمام بالسعودية، بعد اعتقال دام أربع سنوات دون تقديمه إلى المحاكمة.

وزير خارجية الكويت يصل الى طهران لتسليم رسالة للرئيس الايراني الوقت- وصل اليوم الاربعاء النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بغية اجراء عدد من اللقاءات مع المسؤولين الايرانيين.

سقوط قتلى إثر تفجير انتحاري في مقديشو وعدد من المسلحين يقتحمون فندقاً الوقت- قتل 14 شخص على الاقل اليوم الاربعاء إثر إنفجار سيارة مفخخة، إستهدفت فندقاً جنوبي العاصمة الصومالية مقديشو، وتلا الانفجار إطلاق نار بين مسلحين وحراس الفندق.

الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي يدينان تسريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الوقت- أدان كل من الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة المبادرات الإسرائيلية الأخيرة لتسريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بعد تولي الرئيس الامريكي دونالد ترامب مهامه بشكل رسمي.

ترامب يوقع الأربعاء على حظر دخول المهاجرين الى أمريكا الوقت- كشف عدد من المسؤولين الأمريكيين عن نية الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب اليوم الأربعاء توقيع عدة أوامر تنفيذية تشمل حظرا مؤقتا على جميع المهاجرين من بعض الدول الافريقية الاسيوية.

معارك عنيفة بين الجماعات المسلحة في ريف إدلب، وجبهة النصرة تؤكد أن "مفاوضات أستانا" هي السبب الوقت- تواصلت المعارك عنيفة بين "جبهة النصرة" و"جيش المجاهدين" وفصائل أخرى في ريف إدلب الشمالي، المندلعة منذ عدة أيام وتمكنت جبهة النصرة من تحقيق تقدم كبير في اغلب تلك المناطق مبررة هجومها بسبب مشاركة قادة تلك الفصائل في مفاوضات أستانا.

الجعفري يؤكد وجود اتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة لمحاربة الفصائل الإرهابية جنباً الى جنب الوقت- أكد بشار الجعفري، رئيس الوفد السوري إلى محادثات أستانا، وجود اتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة، بشأن محاربة الفصائل الإرهابية في سوريا جنباً إلى جنب، منوهاً الى أن اجتماع أستانا كان ناجحاً.

السيد نصر الله يبحث مع أمير عبد اللهيان آخر المستجدات السياسية في المنطقة الوقت- التقى السيد حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله، المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني والأمين العام لمؤتمر دعم القضية الفلسطينية وبحث معه آخر المستجدات السياسية في المنطقة.

ايران: تصريحات الجبير لا يمكن أن تمحو تاريخ نشوء ونشر التطرف والأفكار المنحرفة تحت ظل حكم آل سعود الوقت- ردت ايران على تصريحات وزير الخارجية السعودية الأخيرة، وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية "بهرام قاسمي" ان السعودية تعد المصدر الاساس لنشوء وانتشار الارهاب في المنطقة، معتبراً أن تصريحات الجبير تحاول قلب وتشويه الحقائق الراهنة في المنطقة.

نتنياهو يوافق على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية الوقت- کشفت القناة السابعة الاسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان صادقوا الثلاثاء،على بناء 2500 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية.

ايران تعلن إستضافتها مؤتمراً دولياً لدعم الانتفاضة الفلسطينية في القريب العاجل الوقت- قال حسين امير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني في الشؤون الدولية اليوم الثلاثاء ان بلاده ستستضيف مؤتمراً دولياً لدعم الإنتفاضة الفلسطينية قريباً.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

بين التكتيك والاستراتيجية؛ هل سيعيد الأردن حساباته خليجياً؟

الخميس 28 ربيع الثاني 1438
 
 
 
 
 
بين التكتيك والاستراتيجية؛ هل سيعيد الأردن حساباته خليجياً؟

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قراءة في الانفتاح الأردني المفاجئ علي طهران

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الوقت- أثارت خطبة رئيس القضاة الشرعيين في الأردن، أحمد هليل، في صلاة الجمعة الماضية، والتي هاجم خلالها دول مجلس التعاون، دون أن يسميها بالاسم، موجة تساؤلات عارمة في الشارع وفتحت باب النقاش على مصراعيه للجدل القديم المتجدد، خاصة مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في البلاد، في وقت تقبع فيه المشيخات المجاورة على احتياطات نقدية ومستوى من الرفاهية يصل إلى حد "البذخ " كما يحلوا للأردنيين تسميتها.

وفي تفاصيل القضية فقد حذر الشيخ أحمد هليل وبشكل شديد اللهجة من تردي الأوضاع الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية مطالباً دول الخليج الفارسي بضرورة التحرك لدعم عمان مالياً، نظراً لاستنزاف قدراتها المالية في إدارة ملف أزمة اللاجئين السوريين، وأن تجاهل ما آلت إليه أحوال بلاده يعني أن دائرة الخطر لن تقف عند الأردن، مذكّراً بالأزمات التي تشهدها سوريا والعراق واليمن و"مؤخراً البحرين"، على حد زعمه.

وطالب قاضي قضاة و"إمام الحضرة الهاشمية" وبشكل علني وفي جرأة غير معهودة من مسؤول رسمي أردني، قادة الخليج الفارسي بدعم الأردن  متسائلاً "أين عونكم؟ أين هي أياديكم البيضاء؟ أين هي أموالكم؟ أين هي ثرواتكم؟ ألا نعتبر فيما يجري في سوريا والعراق واليمن والآن في البحرين والله أعلم ماذا يراد بنا وبهم."

كلام الشيخ هليل شرّع الأبواب على العديد من التساؤلات، كانت نبض الشارع الأردني وحديث صالوناته السياسية والعامة على حد سواء  وهي:

أولاً: هل تعكس تصريحات المسؤول الأردني وجود تملل لدى صناع القرار في عمان بسبب تأخر وصول المساعدات الخليجية والسعودية منها على وجه التحديد، خاصة أن الأردن وعد بأموال استثمارية ضخمة من قبل الرياض  ولم تصل على الإطلاق.

ثانياً: ما هو دور المنابر الدينية في توعية الشارع الأردني "لحقه" بالتنعم بشيء من أموال النفط الخليجية بعد الخدمات السياسية الغير قليلة التي قدمتها وتقدمها الحكومة الأردنية لدول مجلس التعاون وفي اكثر من مناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشارع الأردني يقبع تحت ظروف اقتصادية تزاد سوءاً يوماً بعد يوم؟.

ثالثاً: والأهم مما سبق، إلى متى ستبقى عمان أسيرة للمساعدات المالية الخارجية وخاصة الخليجية، وهل ستحذو الحكومة الأردنية حذو الحكومة المصرية عبر فتح ممرات سياسية جديدة على غرار ما فعلت مصر، ونتحدث هنا عن التوجه شرقاً (من منظور إقليمي وليس دولي) أي أن يعمد الأردن إلى طرق البوابة العراقية والإيرانية لتعويض "الخذلان السعودي" وشح المساعدات؟.

الخطبة الأردنية التي ربما ستشكل علامة فارقة في تحول المسار السياسي للبلاد، لاقت تضامن واسع من قبل النخب الأردنية، التي اعتبرت أن الشيخ هليل تكلم بلسان حالهم، وأن الشيخ لم ينطق عن الهوى بل كلماته كانت أصداء لكلام ونبض الشارع الأردني، والذي يتكلم بلهجة أكثر حدة، وهو يرى كيف تذهب أموال النفط العربية لدمار هذه البلدان وشراء الأسلحة وإذكاء النعرات الطائفية والمذهبية، والأنكى من ذلك كلّه قصف المدنيين العرب المسلمين وإهلاك الحرث والنسل بدل أن تكون "البحبوحة" الخليجية مصدر خير للمنطقة وتشكل رافعة لدعم اقتصاد البلدان العربية ودفع عجلة النمو في تلك البلدان انطلاق من المثل الأردني المعروف "ان كان أخلك بخير فأنت بخير" ولكن الواقع شيء والأمل شئ أخر تماما.

العجز الذي تعاني منه السعودية وتورطها في عدة حروب من سوريا وصولاً إلى المستنقع اليمني الذي أصبحت عاجزة عن الخروج منه، واستنزاف السعودية (ومعها مشيخات نفطية أخرى) ثروات هائلة، فلم تعد بمقدورها أن تصرف الهبات والمساعدات يميناً وشمالاً. اليوم، وعلى الرغم من الخدمات التي قدّمها الأردن للمشروع السعودي في سوريا وما عانته عمان من تبعات الأزمة السورية، إلاّ أنّ الرياض عجزت على ما يبدو حتى عن تسديد فاتورة تلك الخدمات، فما بالك بالمطالبة بشيك على بياض في زمن ينحسر في المشروع السعودي وأصبح في حكم الميت سريرياً.

الخوف السعودي من اقتداء الأردن بمصر التي توجهت شرقاً نحو العراق وايران من منظور إقليمي التعويض واردات النفط التي قطعتها الرياض عن القاهرة لاعتبارات سياسية (لسنا في وارد ذكرها الآن)، دفعت وسائل الإعلام السعودية للحديث عن  قمة أردنية سعودية بين العاهلين السعودي والأردني في أواخر آذار (مارس)، في محاولة لسحب الأردن علة ما يبدو من التوجه شرقاً، وعلى أثر ذلك تحول قاضي قضاة الأدرن إلى كبش فداء، وتم الإطاحة به بعد "إجباره" على تقديم استقالته في مسعى لامتصاص الغضب السعودي.

إذاً، وبعد أن "قتل الرسول بعد إيصاله الرسالة"، لابد أن ما قبل الرسالة ليس كما بعده، ولكن لا نتوقع أن التلويح برفع المقصلة الخليجية عن رقبة الأردنيين، وكذلك تلميح الحكومة الأردنية وبشكل غير مباشر إلى أن عمان لن تقف مكتوفة الأيدي إذ انقطعت المساعدات السعودية وتوقف الدعم المالي، سيتعدى كونه تهديد، مع إيماننا بحتمية أن يعطي هذا التهديد أُكُله مادياً على الأقل، ولكن لا يمكن أن نتوقع حدوث تغيير استراتيجي في سلوك الأردن.

وبين هذا وذاك، ستستفيد عمان من كلام الشيخ هليل بشكل جيد، وستجير سياسة الباب المفتوح، التي تتبعها موسكو وإيران، لصالحها لتهديد الممول الخليجي كلما دعت الظروف المالية وأتاحت الظروف السياسية.

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الأردن السعودية ايران هليل

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