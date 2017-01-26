بعد الغولدن غلوب "لا لا لاند" يكتسح الأوسكار

الوقت- الفيلم الرومانسي الموسيقي "لا لا لاند" يرشح لجوائز الأوسكار السينمائية هذا العام ونال 14 ترشيحاً، من بينها الجائزة الكبرى وهي جائزة "أفضل فيلم".
فبهذه الترشيحات ينضم فيلم "لا لا لاند" إلى قائمة الأفلام الأكثر ترشيحاً في تاريخ الأوسكار، إلى جانب فيلمين هما "تايتانيك" و"كل شيء حول حواء".
وأيضاً سيتنافس فيلم "لا لا لاند" في فئة أفضل فيلم مع ثمانية أفلام هي "أريفال" و"مانشستر باي ذا سي" و"مونلايت" و"هاكسو ريدج" و"هيدين فيجرز" و"فنسز" و"هيل أور هاي ووتر" و"ليون"، وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في 26 فبراير/شباط.
والجدير بالذكر أن فيلم "لا لا لاند" شكّل مفاجأة أيضاً قبل أسبوعين، عندما حصد جوائز "غولدن غلوب" السبع التي ترشح لها، وسجل رقماً قياسياً بالفوز في هذه الجائزة.