صواريخ الصين الباليستية تتجه نحو أمريكا

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  الخميس 28 ربيع الثاني 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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خبير إيراني: اجتماع آستانة أقر ببقاء واقتدار الأسد

خبير إيراني: اجتماع آستانة أقر ببقاء واقتدار الأسد أكد الخبير بشؤون غرب آسيا "سعد الله زارعي" أن اجتماع آستانة مثّل إقراراً ببقاء وقوة الرئيس السوري بشار الأسد، محذراً في الوقت نفسه من محاولات الغرب لمصادرة نتائج هذا الاجتماع.

الأزمة السورية تعيش ارتدادات انتصار حلب: المسلحون نحو الإنهيار وفتح الشام أولى الضحايا الوقت- يجري الحديث اليوم عن أحد أبرز العناوين التي تخص الأزمة السورية، وهو ما يتعلق بإنهيار الجماعات الإرهابية في سوريا. فيما يجري التطرق للموضوع من قِبل الأطراف، كلٌ بحسب مصلحته...

العلاقات العربية الإسرائيلية: مصيرية، تُخالف خيارات شعوب المنطقة تتفاعل اللقاءات العربية الإسرائيلية، لتكون أكثر جدية وعلنية. فلا يكاد الإعلام الإسرائيلي يعلن عن لقاء حتى يتبيَّن أنه جرى ضمن سلسلة من اللقاءات المشتركة، حيث باتت هذه العلاقة مصيرية.

تركة اوباما التي يرثها ترامب .. فشل في مكافحة الإرهاب وإخفاق في إدارة العالم بالشراكة كان اوباما يرفع شعار عدم التدخل المباشر في الحروب لكن تناقضاته في مواقفه ونتائج سياساته الفاشلة مهدت لظهور ترامب المتطرف

مهمّة "صهر ترامب" الشرق أوسطيّة" هل تفشل قبل بدايتها؟ الوقت- مع وصول الملياردير الأشقر دونالد ترامب إلى البيت الأبيض اليوم الجمعة، أولت الصحافة الإسرائيلية إهتماماً بالغاً بحفل التنصيب، متطرّقةً إلى

أخبار

الأمن اللبناني يعتقل 5 أشخاص من جنسيات مختلفة بتهمة التخابر مع جهاز الموساد الاسرائيلي

الأمن اللبناني يعتقل 5 أشخاص من جنسيات مختلفة بتهمة التخابر مع جهاز الموساد الاسرائيلي

الوقت- أعلن الأمن اللبناني، الأربعاء ، إيقاف 5 أشخاص بتهمة التجسس لصالح الكيان الاسرائيلي وتسريب معلومات أمنية لسفارات الاحتلال في الخارج.

ألمانيا تهاجم الكيان الاسرائيلي بشكل غير مسبوق بعد تعجيل الاستيطان في الأراضي المحتلة الوقت- اعرب المتحدث باسم الخارجية الالمانية، مارتن شافر، عن قلق بلاده العميق من عمليات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، مضيفاً أن برلين تشك في رغبة اسرائيلفي تحقيق حل الدولتين، بعد اعلانها عن تعجيل الاستيطان في فلسطين.

لافروف يكشف تفاصيل جديدة حول مشروع الدستور السوري الجديد الذي أعدته موسكو الوقت- كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مشروع الدستور السوري الجديد الذي وزعته موسكو أثناء مؤتمر أستانا، اعتمد على مقترحات قدمتها الحكومة السورية والمعارضة ودول المنطقة.

الملك الكويتي يُعدم أحد أفراد عائلته شنقا الوقت- للمرة الاولى في تاريخها شنقت السلطات الكويتية يوم الأربعاء 7 أشخاص بينهم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة وهو "فيصل عبدالله الجابر الصباح" و3 نساء بعد إدانتهم بارتكاب جرائم.

صواريخ الصين الباليستية تتجه نحو أمريكا الوقت- نشرت الصين أحدث صواريخها الباليستية "DF-41" في مقاطعة هيلونغجيانغ المجاورة لروسيا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة مرتبطة بموقف واشنطن، ليكون موقفها هذا بمثابة تهديد لترامب في حال شكك بسياسة الصين الواحدة.

استشهاد شاب من العوامية السعودية جرّاء تعذيب الأمن الوقت- سقط خلال اليومين السابقين ابن بلدة العوامية السعودية محمد رضي الحساوي، شهيدا في سجن المباحث العامة في الدمام بالسعودية، بعد اعتقال دام أربع سنوات دون تقديمه إلى المحاكمة.

وزير خارجية الكويت يصل الى طهران لتسليم رسالة للرئيس الايراني الوقت- وصل اليوم الاربعاء النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بغية اجراء عدد من اللقاءات مع المسؤولين الايرانيين.

سقوط قتلى إثر تفجير انتحاري في مقديشو وعدد من المسلحين يقتحمون فندقاً الوقت- قتل 14 شخص على الاقل اليوم الاربعاء إثر إنفجار سيارة مفخخة، إستهدفت فندقاً جنوبي العاصمة الصومالية مقديشو، وتلا الانفجار إطلاق نار بين مسلحين وحراس الفندق.

الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي يدينان تسريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الوقت- أدان كل من الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة المبادرات الإسرائيلية الأخيرة لتسريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بعد تولي الرئيس الامريكي دونالد ترامب مهامه بشكل رسمي.

ترامب يوقع الأربعاء على حظر دخول المهاجرين الى أمريكا الوقت- كشف عدد من المسؤولين الأمريكيين عن نية الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب اليوم الأربعاء توقيع عدة أوامر تنفيذية تشمل حظرا مؤقتا على جميع المهاجرين من بعض الدول الافريقية الاسيوية.

معارك عنيفة بين الجماعات المسلحة في ريف إدلب، وجبهة النصرة تؤكد أن "مفاوضات أستانا" هي السبب الوقت- تواصلت المعارك عنيفة بين "جبهة النصرة" و"جيش المجاهدين" وفصائل أخرى في ريف إدلب الشمالي، المندلعة منذ عدة أيام وتمكنت جبهة النصرة من تحقيق تقدم كبير في اغلب تلك المناطق مبررة هجومها بسبب مشاركة قادة تلك الفصائل في مفاوضات أستانا.

الجعفري يؤكد وجود اتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة لمحاربة الفصائل الإرهابية جنباً الى جنب الوقت- أكد بشار الجعفري، رئيس الوفد السوري إلى محادثات أستانا، وجود اتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة، بشأن محاربة الفصائل الإرهابية في سوريا جنباً إلى جنب، منوهاً الى أن اجتماع أستانا كان ناجحاً.

السيد نصر الله يبحث مع أمير عبد اللهيان آخر المستجدات السياسية في المنطقة الوقت- التقى السيد حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله، المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني والأمين العام لمؤتمر دعم القضية الفلسطينية وبحث معه آخر المستجدات السياسية في المنطقة.

ايران: تصريحات الجبير لا يمكن أن تمحو تاريخ نشوء ونشر التطرف والأفكار المنحرفة تحت ظل حكم آل سعود الوقت- ردت ايران على تصريحات وزير الخارجية السعودية الأخيرة، وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية "بهرام قاسمي" ان السعودية تعد المصدر الاساس لنشوء وانتشار الارهاب في المنطقة، معتبراً أن تصريحات الجبير تحاول قلب وتشويه الحقائق الراهنة في المنطقة.

نتنياهو يوافق على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية الوقت- کشفت القناة السابعة الاسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان صادقوا الثلاثاء،على بناء 2500 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية.

ايران تعلن إستضافتها مؤتمراً دولياً لدعم الانتفاضة الفلسطينية في القريب العاجل الوقت- قال حسين امير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني في الشؤون الدولية اليوم الثلاثاء ان بلاده ستستضيف مؤتمراً دولياً لدعم الإنتفاضة الفلسطينية قريباً.

العبادي: تم تحرير الجانب الأيسر من الموصل بالكامل الوقت- قال حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، انه تم تحرير الجانب الأيسر من الموصل بالكامل من قبضة تنظيم "داعش" الارهابي.

مؤسسة غالوب: ترامب الرئيس الادنى شعبية في تاريخ امريكا الوقت- أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب الامريكية اليوم الثلاثاء أن دونالد ترامب هو الرئيس الامريكي الذي حصل على أدنى نسبة تأييد بين الأمريكيين في الأيام الأولى لدخوله البيت الابيض في تاريخ هذا البلد.

اقتتال دامي بين المجموعات المسلحة في ادلب وإعلان النفير العام الوقت- تتعرض مدينة ادلب السورية الى معارك طاحنة بين جميع المجموعات المسلحة ما دفع البعض منها اليوم الثلاثاء إلى إعلان النفير العام ضد البعض الأخر.

السید مقتدى الصدر: نقل السفارة الامريكية إلى القدس إعلان حرب علنية ضد الإسلام الوقت- قال السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري اليوم الثلاثاء أن أي قرار للإدارة الأمريكية الجديدة بنقل سفارتها إلى القدس يعدّ إعلان حرب علنية ضد الإسلام.

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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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أخبار

صواريخ الصين الباليستية تتجه نحو أمريكا

الأربعاء 27 ربيع الثاني 1438
 
 
 
 
 
صواريخ الصين الباليستية تتجه نحو أمريكا

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الوقت- نشرت الصين أحدث صواريخها الباليستية "DF-41" في مقاطعة هيلونغجيانغ المجاورة لروسيا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة مرتبطة بموقف واشنطن، ليكون موقفها هذا بمثابة تهديد لترامب في حال شكك بسياسة الصين الواحدة.

وبحسب صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية إن صورا لهذه الصواريخ انتشرت الاثنين 23 يناير/كانون الثاني في القطاع الصيني لشبكة الإنترنت. ونقلت الصحيفة عن محلليين عسكريين أن الحديث يدور، على الأرجح، عن كتيبة صواريخ DF-41 الاستراتيجية الثانية التي تسلمها الجيش الصيني مؤخرا.

وتعتقد بعض وسائل الإعلام أن توقيت الكشف عن هذه الصور للصواريخ المنشورة في مثل هذه المنطقة الاستراتيجية (تقع مقاطعة هيلونغجيانغ في أقصى شمال شرق الصين، وعلى الرغم من كونها تحد روسيا في الشمال والشرق، تعد هذه المقاطعة أقرب منطقة صينية من سواحل الولايات المتحدة)، يرتبط بتنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، الذي سبق له أن هدد باتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه الصين وطموحاتها لتوسيع حدودها البحرية.

وذكرت "غلوبال تايمز" أن "امريكا لا تتحلى بالاحترام اللازم في تعاملها مع القوات المسلحة الصينية، ولفتت إلى دعوات العديد من كبار الضباط الأمريكيين إلى استعراض عضلاتهم لتهديد بكين.

واستطردت الصحيفة قائلة: "القدرات النووية الصينية يجب أن تكون قوية لدرجة لا تتجرأ فيها أي دولة في العالم مع جيشها مهما كانت الظروف على مواجهة الصين، ولكي تكون الصين قادرة على الرد على أي قوات تستفزها.

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